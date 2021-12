Impfen in der Apotheke – Haftung wird deutlich erweitert

8.12.2021 – Eine Verschärfung des Pandemiegeschehens könnte die Politik dazu bewegen, Corona-Impfungen auch in Apotheken zuzulassen. Die Frage nach einem Versicherungsschutz wird daher dringlich. Denn die Haftung des Apothekers wird deutlich erweitert. Zum anderen sind Impfungen in der Regel nicht Bestandteil einer Haftpflichtversicherung. Worauf es ankommt, erläutern die Spezialmakler Peter Grimm und Michael Jeinsen in Teil II ihres Gastbeitrags.

Vorangestellt sei hier die „Arbeitsgrundlage“ für uns Versichervermittler: Aktuell sind Aussagen im Umlauf, denen zufolge die Haftung für die Apotheken kein Problem ist, da das Impfen in der Sache nichts anderes ist als eine Medikamentenabgabe. Das ist schlicht falsch.

Peter Grimm

(Bild: Claus Morgenstern)

Apotheken, in denen Impfungen – gegen Grippeviren oder eventuell in Zukunft gegen Covid-19 (VersicherungsJournal 7.12.2021) – verabreicht werden, sollten in jedem Fall mit ihrem Versicherer abklären, ob die Betriebshaftpflicht bei Impfschäden greift.

Rechtzeitig über Risiko informieren

Üblicherweise dürfte eine rechtsverbindliche Ausweitung des Versicherungsschutzes kein Problem sein. Das zeigen einzelne Spezialanbieter wie etwa die Pharmassec GmbH, die auf die neuen Entwicklungen reagiert und einen beitragsfreien Versicherungsschutz für Grippeschutzimpfungen in der Apotheke seit Start der ersten Pilotprojekte beitragsfrei eingeschlossen hat.

Zu erwarten ist jedoch, dass mit Ausweitung dieser vereinzelten Aktivitäten auf das gesamte Bundesgebiet und auf Corona-Impfungen die Versicherer insgesamt Lösungen für diese Gefahrenerhöhung bieten müssen.

Zu erwarten ist allerdings auch, dass einige Anbieter Beitragszuschläge fordern und – sollte sich die Schadenlage ausweiten – andere nachziehen werden oder es zu Ausschlüssen kommen kann. Versicherungsvermittler, die ihre Beratungspflicht ernst nehmen und Apotheken zu ihren Kunden zählen, sollten deren Inhaber vorsorglich über das Versicherungsrisiko „Impfen in der Offizin“ informieren.

Vor dem Impfen steht die Beratung des Patienten

Michael Jeinsen (Bild: privat)

Durch die Impfung in der Apotheke wird das 800 Jahre lang geltende Vier-Augen-Prinzip des verordnenden Behandlers und des die Verordnung kontrollierenden Pharmazeuten ausgeschaltet. Die Auswahl des richtigen Impfstoffes liegt dann alleine bei der Apotheke. Bei Kontraindikationen können unter Umständen nicht alle Impfpräparate gefahrlos gegeben werden, dies erhöht das Risiko in der Apotheke.

Vor der Impfung steht immer eine Beratung des Patienten. Diese Beratung muss ausführlich sein und ist umfassend zu dokumentieren. Beratungs- oder Dokumentationsfehler gehen zulasten der Apotheke.

Sollten in vorgeschriebenen digitalen Tools zur Beratung und Dokumentation Fehler enthalten sein oder sich diese zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund eines Urteiles ergeben, gehen auch diese Fehler erst einmal zulasten der Apotheke. Fehler bei der Durchführung der Impfung oder der Vorbereitung der Impfung begründen ebenfalls eine Haftung.

Ruheraum vorhalten

Vor dem Impfen in der Apotheke hat deren Inhaber noch weiteres zu bedenken. So muss es einen Ruheraum geben, in denen die Behandelten die vorgegebenen 15 Minuten Wartezeit verbringen können. Auch muss eine Notfallbetreuung, sollte ein unerwünschter Zwischenfall eintreten, gesichert sein.

Risikopatienten werden in der Regel wohl nicht in die Apotheke zum Impfen gehen. Doch nicht jeder Risikopatient weiß, dass er einer ist.

Zusätzlich unterscheidet sich die Impfung von der Abgabe noch dadurch, dass bei der Medikamentenabgabe einem kranken Patienten ein Medikament zur Heilung mitgegeben wird. Bei der Impfung wird einem gesunden Patienten durch eine geduldete Verletzung des Körpers ein Medikament verabreicht.

Haftung des Apothekers wird deutlich erweitert

Die Haftung des Apothekers wird also deutlich erweitert. Doch dafür – so die feste Meinung der allermeisten Pharmazeuten – habe die Apotheke ja eine gesetzlich vorgeschriebene Betriebshaftpflicht-Police. Kein Problem also, wenn alle Auflagen vom Gesetzgeber und aus dem Apothekenrecht erfüllt sind, oder?

Hier bedarf es für den enthaftungs-geneigten Vermittler dann meist der gesonderten Aufklärung samt Dokumentation derselben über einen grundlegenden Satz aus der Versicherung von Haftpflichtrisiken: Verwechsle niemals Haftung mit Deckung!

Denn Haftung ist das, wofür der Apotheker im Falle eines Fehlers aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder vertraglicher Vereinbarung geradestehen muss. Deckung ist der Teil der Haftung, die dem Apotheker aufgrund vertraglicher Vereinbarung von der Versicherung abgenommen wird.

Impfungen sind regelmäßig nicht Bestandteil einer Haftpflichtversicherung

Die Berufshaftpflicht-Versicherung (BHV) für Apotheken hat als Gegenstand der Versicherung die Herstellung und Abgabe von Medikamenten. Selbst diese grundlegenden Tätigkeiten einer Apotheke sind meist nicht umfassend abgedeckt.

Defekturen (= auf Vorrat hergestellte Rezepturen) beispielsweise können aufgrund der hergestellten Anzahl schon aus dem Versicherungsschutz (sprich der Deckung) herausfallen. Sie benötigen dann eine separate Vereinbarung mit dem Versicherer im Rahmen des Arzneimittel-Gesetzes (AMG-Deckung).

Achtung, Fehleralarm: Auch hier sind noch viele Irrtümer im Umlauf. Die Herstellung von Defekturen an sich sei kein Grund für eine zusätzliche AMG-Deckung. Erst wenn diese „häufig“ oder davon über „100 Einheiten an einem Tag“ hergestellt werden, besteht Bedarf an dieser Zusatzdeckung.

Impfungen hingegen sind regelmäßig nicht Bestandteil einer Haftpflichtversicherung für Apotheken. Dieser Versicherungsschutz muss also unbedingt vor Beginn dieser Tätigkeit schriftlich vereinbart werden.

Absicherung gegen Vermögensschäden

Eine weitere Frage sind die Vermögensschäden, die beispielsweise durch eine fehlerhafte Datenerfassung entstehen können. Die Deckung einer Apotheken-Haftpflichtversicherung bietet in der Regel keinen Versicherungsschutz für Vermögensschäden, wenn nicht ein Sach- oder Personenschaden Auslöser für den Vermögensschaden war.

Wird im Impfnachweis nun ein Fehler gemacht und der Patient steht am Flugplatz und kann wegen des Fehlers einen Flug nicht antreten, haben wir einen reinen Vermögensschaden. Für diesen besteht kein Versicherungsschutz, wenn er nicht ausdrücklich eingeschlossen ist.

Dieses Problem haben Apotheken aber schon, seitdem Impfbestätigungen ausgestellt werden. Und in der Praxis ist es hier ja auch tatsächlich schon zu Problemen gekommen.

Auslastung der Apotheken hat sich durch Corona deutlich erhöht

Die Auslastung der Apotheken hat sich durch Corona deutlich erhöht, die Risiken durch die Impfzertifikate sind gestiegen. Werden Impfungen in der Apotheke durchgeführt, steigt das Risiko noch einmal deutlich an. Und im Zweifel dann ohne Versicherungsschutz, wenn mit dem Versicherer nicht eine entsprechende schriftliche Vereinbarung getroffen worden ist.

Versicherungsberatung für Apotheken ist Sache für hochqualifizierte Spezialisten. Umfassende und auf Marktveränderungen schnell reagierende Versicherungskonzepte gibt es in Deutschland nur sehr wenige. Berater, die ein apothekengerechtes Versicherungskonzept bieten können, sind damit klar im Vorteil.

Peter Grimm ist Versicherungsmakler, Fachbereichsleiter für Heilberufe im BSVS (Bundesverband der Sachverständigen für das Versicherungswesen e.V.) und Inhaber der Priass Prisma Assekuranzmakler GmbH & Co. KG. Michael Jeinsen ist ebenfalls Vermittler, Fachbereichsleiter für Apotheken im BSVS und arbeitet als Spezialmakler für Apotheker in Berlin.