IDD-Verordnung passiert Bundestagsausschüsse

28.9.2018

Die für die Umsetzung der IDD-Verordnung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) zuständigen Bundestagsausschüsse haben die Vorlage mit der Mehrheit der Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD unverändert beschlossen. Der federführende Wirtschaftsausschuss teilte am Donnerstag in Berlin mit, man empfehle dem Plenum die Verordnung (Bundestagsdrucksache 19/3109) auch so zu beschließen. Die FDP hatte sich bei der Schlussabstimmung enthalten. Konkret geht es um die „Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Januar 2016 über Versicherungsvertrieb“. Nach dem Bundestagsplenum befasst sich dann noch der Bundesrat mit der Vorlage.

Wesentlicher Inhalt der Verordnung ist die Anpassung der Versicherungsvermittler-Verordnung an die neuen Vertriebsregelungen (VersicherungsJournal 29.6.2018). Ein Kernelement bilden die Regeln zu den jetzt bestehenden jährlichen Weiterbildungs-Verpflichtungen.

Der Vizepräsident des Bundesverbandes der Deutschen Versicherungskaufleute e.V. (BVK) Gerald Archangeli hatte diese Woche vor der Presse erklärt, dass es dem BVK in Gesprächen mit dem Ministerium gelungen sei, einen „fast gänzlichen Verzicht auf geplante Lernerfolgskontrollen bei der Weiterbildung“ (VersicherungsJournal 29.6.2018) zu erreichen. Diese würden sich nur noch auf das Selbststudium beschränken. Positiv sei auch, dass die Nachweise zur Weiterbildung nicht mehr per Erklärung bei der zuständigen IHK nachgewiesen werden müssten, sondern nur auf Aufforderung. Vermittler würden also nur anlassbezogen und nicht in regelmäßigen Abständen kontrolliert.