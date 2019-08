HDI hilft stärker beim Cyber-Verkauf

15.8.2019

Die HDI Versicherung AG wird Versicherungsmakler künftig stärker im Cyberpolicen-Geschäft unterstützen. Über Information und Schulung hinaus will man über aktuelle Schadenfälle berichten und zum Verhalten bei einem Cyberangriff beraten. In einer Pressemitteilung kündigt Vorstand Dr. Tobias Warweg an, dass die Online-Unterstützung und Tarifierung über die Abschlussstrecke „Firmen Digital“ die Beratung und den Abschluss auch für Makler, die noch nicht „so tief in der Materie stecken, übersichtlich und abschlusssicher“ mache.

Die Maßnahme ist eine Reaktion auf eine Umfrage des Marktforschungs- und Beratungsinstitutes Yougov Deutschland GmbH, an der sich 200 Makler, die zumindest teilweise Gewerbekunden und freie Berufe betreuen, beteiligt haben. Danach wünschen sich die Makler gezielte Unterstützung vom Versicherer. Zwei Drittel nannten als Hürde, dass Kunden Risiken und den konkreten Bedarf für einen entsprechenden Versicherungsschutz nicht sähen. 21 Prozent meinten, dass Kunden die Cyber-Versicherungsprodukte nicht verstünden.

Tobias Warweg (Bild: HDI/John M. John)

Als Service wünschen sich die Makler Schadenbeispiele (43 Prozent) und Erläuterungen zum Prozess im Schadenfall (37 Prozent). Jeweils knapp die Hälfte setzt dies als Standardleistung des Versicherers voraus. 31 Prozent beziehungsweise 27 Prozent verlangen ausführliche Erklärungen zu Produkt und Präventionsmöglichkeiten. Argumentationshilfen, digitales Informationsmaterial oder Präventions-Unterstützung wollen jeweils rund ein Viertel.

Laut Yougov haben aber auch die Makler selbst beim Thema Cyber noch Nachholbedarf: Zwölf Prozent hält den eigenen Kenntnisstand für zu gering, um die Cyberversicherung aktiv beim Kunden anzusprechen.