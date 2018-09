Gewinner und Verlierer in der lokalen Google-Suche

25.9.2018 – Die Vertriebsbüros der Ergo, der Nürnberger und der Württembergischen sind bei der regionalen Google-Suche in den 40 größten Städten am besten zu finden. Das ergab eine Studie unter 24 Versicherern der Digitalagentur Mediaworx. Zu den Gewinnern im Vergleich zum Vorjahr gehört die Gothaer, zu den Verlierern die Generali.

Bereits zum zweiten Mal untersuchte die Unternehmensberatung Mediaworx Berlin AG, wie präsent Geschäftsstellen und Vertriebspartner-Büros von 24 Versicherern in der lokalen Google-Suche sind.

„Für die meisten Digital-Verantwortlichen der Versicherer dürfte das Thema Suchmaschinen-Optimierung oder Google-Local-Optimierung nichts Neues sein. Allerdings ist die Auffindbarkeit der Vertriebspartner bei den meisten Versicherern auf der Strecke geblieben. Daran hat sich auch 2018 wenig geändert“, fassen die Autoren der Studie „Wettbewerbsstudie: Google-Leads für Versicherungsbüros“ zusammen.

Wie die Auswertung zeigte, gab es aber einige Versicherer, die die Vorjahresauswertung (VersicherungsJournal 8.11.2017) zum Anlass nahmen, um ihre lokale Sichtbarkeit zu stärken.

Methodik der Studie

Die Auffindbarkeit der Agenturen wurde in den 40 größten Städten Deutschlands mittels der Suchphrase „Versicherung + Stadt“ in dem Zeitraum vom 21. August bis 22. September 2018 untersucht.

Die Intention dieser Suchphrase kann man nur erahnen, heißt es in den Studienunterlagen. Es sei aber davon auszugehen, dass es sich um eine Person handele, die sich an dem jeweiligen Ort befindet und noch keine spezifische Versicherung oder Versicherungs-Gesellschaft im Auge habe. Diese Suchphrase stelle lediglich eine repräsentative Stichprobe von einer Fülle zahlreicher weiterer lokaler Suchanfragen dar, erklären die Digitalberater.

Aus den einzelnen lokalen Positionen bei Google wurde anschließend die durchschnittliche Position der Versicherer ermittelt. Das heißt, je niedriger die Position, umso höher sei die Wahrnehmung bei der Suchmaschine.

Angaben zur Messgenauigkeit

Wenn der Versicherer nicht unter den Top-100-Google-Ergebnissen gefunden werden konnte, wurde die Position mit 100 gewertet.

Des Weiteren berücksichtigte Mediaworx nicht, ob der Versicherer eine Vertriebsstelle in allen 40 größten deutschen Städten betreibt. In diesem Punkt seien aber größere Gesellschaften sicherlich im Vorteil, so die Berater. Allerdings hatten die meisten der ausgewählten 24 Versicherer mindestens eine Geschäftsstelle in den jeweiligen Städten.

Hatten zwei Versicherer die gleiche durchschnittliche Position, wurde der Vertriebsstandort gewichtet. „Ein gutes Google-Ranking in Berlin ist aufgrund des größeren Markts wertvoller als ein gutes Ranking in Kassel“, heißt es dazu in der Studie.

Andere Versicherer als die unten aufgeführten 24 Gesellschaften wurden nicht ausgewertet. Als Gründe dafür führt Mediaworx an: Die Unternehmen seien wie die Provinzial nur regional tätig, es liege so gut wie kein einziges Top-100-Google-Ranking vor (Alte Leipziger/Hallesche-Konzern) oder eine Auswertung sei aufgrund des Aufbaus der Vertriebspartner-URLs mit sehr hohem Aufwand verbunden – wie bei den DEVK Versicherungen.

Gewinner und Verlierer

Auf dem ersten Platz des Rankings der Versicherer, deren lokale Agenturen am besten bei Google gefunden werden, liegt 2018 die Ergo-Gruppe nach einem zweiten Platz im Vorjahr. Im Schnitt erreichte die Ergo bei der Suchmaschine Rang elf, nach Position 13 im Vorjahr.

Im aktuellen Ranking folgen die Nürnberger Versicherungen auf Platz drei und die Württembergische Versicherungen auf Platz drei. Die Huk-Coburg-Gruppe und die Versicherer der Allianz Deutschland AG verloren demnach ihre Top-Platzierungen von 2017.

Der Grund, warum Huk-Coburg und Allianz ihre Spitzenpositionen abgeben mussten, sei nicht klar, schreiben die Autoren. Allerdings gab es „auffällige Verschiebungen im Ranking Anfang August 2018 nach einem algorithmischen Google-Update“ (VersicherungsJournal 16.8.2018).

Die letzten Plätze 2018 unter den 24 Gesellschaften belegten die Helvetia Versicherungen und die WWK Versicherungen.

Gothaer legt zu, Generali verliert

Zulegen konnte im Gesamtranking 2018 die Gothaer-Gruppe. „Der Versicherer verbesserte sich um vier Plätze auf Platz vier im Vergleich zu Vorjahr, indem er seine lokale Auffindbarkeit nicht nur auf die 20 größten deutschen Städte beschränkte. Geht man nach den 20 größten deutschen Städten läge die Gothaer souverän auf Platz eins mit einem durchschnittlichen Ranking von 4,6“, erklären die Digitalberater.

Klar verloren hat dagegen der Generali-Konzern: Seitdem die Mehrheit der Generali-Vermittler zur DVAG Deutsche Vermögensberatung AG gewechselt ist (VersicherungsJournal 27.3.2018), wurden auch die Generali-Webauftritte der Vermittler aufgelöst. Das führte dazu, „dass ein sehr gut gelungener Partner-Bereich bestehend aus einer hervorragenden User Experience und Top-Google-Rankings (2017 Platz vier im Gesamtranking) ein Ende gefunden hat“, führt Mediaworx aus.

Viel verschenktes Potenzial

Das Studienergebnis zeige „ein erschütterndes Bild“, fassen die Berater ihre Auswertungen zusammen. Damit bewerten sie das Ergebnis ähnlich wie bereits 2017. Betrachte man alle Versicherer, liege die durchschnittliche Platzierung bei Google auf Rang 49,1. Dabei klaffe eine große Schere zwischen den vorderen und hinteren Positionen.

Aber selbst die Top-Platzierten der Studie schafften es im Schnitt nur auf Platz 13 bei der Suchmaschine, sprich auf die zweite Ergebnisseite, „auf die nur noch ein Bruchteil aller Nutzer weiterklicken“, so die Studienautoren.

Im Bereich der Suchmaschinen-Optimierung sei schon vieles erschöpft. Im Bereich der lokalen Auffindbarkeit schlummere allerdings auch 2018 noch ein großes Potential. Die lokale Google-Optimierung sei wahrlich kein Hexenwerk. Für die Außendienststellen könne sie aber ein Leadgenerator und Berührungspunkt zur Neukundenakquise sein, so Mediaworx.