Finanzanlagenvermittler müssen künftig Telefonate aufzeichnen

23.9.2019 – Für Vermittler von Kapitalanlagen gelten zukünftig strengere Regeln. Die stehen in der Finanzanlagen-Vermittlungsverordnung, die der Bundesrat am Freitag gebilligt hat. Während das von Verbraucherschützern geforderte Provisionsverbot nicht übernommen wurde, blieb es bei dem von Vermittlerverbänden stark kritisierten Taping.

Der Bundesrat hat am Freitag die zweite Verordnung zur Änderung der Finanzanlagen-Vermittlungsverordnung (FinVermV) gebilligt. Sie tritt am Anfang des zehnten Monats nach der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt in Kraft.

Zugestimmt hat die Länderkammer der unveränderten Vorlage (PDF, 377 KB) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi). Die vom Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz geforderte Verschärfung (VersicherungsJournal 12.9.2019) kam nicht durch.

Auch das vom Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (VZBV) geforderte Provisionsverbot (23.11.2018) wurde nicht in die Verordnung übernommen.

Umstrittenes Taping kommt

Angenommen wurde dagegen die Pflicht zum Aufzeichnen von Kundentelefonaten. Das hatten zuletzt der Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI) und der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. mit ihrer Kritik zu verhindern versucht. Auch der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) ist dagegen (VersicherungsJournal 23.11.2018).

Der AfW sieht das Taping im Widerspruch zu einem Positionspapier des Bundes-Finanzministeriums; in dem vorgesehen sei, dass der Kunde die Aufzeichnung ablehnen können muss. Deshalb solle diese Klausel aus der Verordnung gestrichen oder deren Verabschiedung verschoben werden, „bis über diese Mifid-Regelung in Brüssel erneut beraten wurde.“

AfW-Vorstand Frank Rottenbacher hatte kritisiert: „Taping ist ein Bürokratie- und Datenschutzmonster, was niemand möchte und niemand braucht“ (9.9.2019).

Neue Pflichten in sieben Absätzen

Die Vorschriften für das Taping stehen im § 18a der Verordnung: „Der Gewerbetreibende ist verpflichtet, zum Zwecke der Beweissicherung die Inhalte von Telefongesprächen und sonstiger elektronischer Kommunikation aufzuzeichnen, sobald sie sich auf die Vermittlung von oder die Beratung zu Finanzanlagen im Sinne des § 34f Absatz 1 Satz 1 GewO beziehen.“

Darüber muss der Kunde einmalig informiert werden. Die Aufzeichnungen sind gegen nachträgliche Verfälschung und unbefugte Verwendung zu sichern und dürfen nicht für andere Zwecke genutzt werden, insbesondere nicht zur Überwachung der Beschäftigten.

In den insgesamt sieben Absätzen des Paragrafen ist außerdem in zahlreichen Einzelheiten festgelegt, wie das Taping organisiert und durchgeführt werden muss. Widerspricht der Kunde der vorgeschriebenen Aufzeichnung seiner Telefonate, darf der Vermittler auf diesem Wege nicht beraten.

Folgen der Mifid II

Die FinVermV musste neu gefasst werden nach Vorgaben der EU-Richtlinie Mifid II. Die hätten schon Anfang 2018 in deutsches Recht umgesetzt werden müssen (Medienspiegel 9.5.2017). Zudem wurden Formulierungen an die VersVermV (20.12.2018) angeglichen.

Zu den Änderungen der FinVermV gehört der § 11a, nach dem Interessenkonflikte mit Kunden vermieden und wo nicht möglich offen gelegt werden müssen. In den §§ 13 ff. sind die Beratungs- und Informationspflichten neu geregelt worden. Darin wird unter anderem die bisherige Beratungsdokumentation durch eine Geeignetheitsprüfung ersetzt.

Eine Verordnung mit begrenzter Lebensdauer

Für die FinVermV ist eine begrenzte Lebensdauer absehbar. Mittelfristig sollen die Reglungen in das Wertpapierhandelsgesetz übernommen werden.