EU-Kommission will Fernabsatz-Regeln schärfen

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Die Eiopa nennt in einem Bericht an die EU-Kommission fünf Bereiche, in denen sie beim Vertrieb von Versicherungsanlage-Produkten Handlungsbedarf ausmacht. Sie setzt sich auch mit verschiedenen Szenarien für die Vergütung auseinander. (Bild: Pixabay, CC0) mehr ...

20.10.2017 –

Die Deutsche Versicherungsakademie verzeichnete eine Rekordzahl an Erstsemestern. Der Studiengang „Betriebswirt/-in bAV“ startete in Koblenz in eine neue Runde. Die Maklerkonzepte GbR bietet eine neue Weiterbildung an. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...