Dread Disease: Die leistungsstärksten Anbieter aus Sicht der Vema-Makler

26.3.2024 – Die Canada Life ist laut der aktuellen Qualitätsumfrage der Maklergenossenschaft Vema der uneingeschränkte Favorit der Partnerbetriebe im Neugeschäft mit Dread-Disease-Policen. Auch in der Qualitätswertung schaffte es der Anbieter mit angelsächsischen Wurzeln auf die Pole Position. Zur Bewertung standen hier Produktqualität, Antrags- und Schadenbearbeitung sowie Erreichbarkeit.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Geschäftsfeld Biometrie unter den Vermittlern ihrer inzwischen rund 4.500 Partnerbetriebe (VersicherungsJournal 13.12.2023) durchgeführt.

Dabei stand neben der Berufsunfähigkeits- (BU-) (13.3.2024) und der Grundfähigkeits- (GF-) (21.3.2024) auch die Dread-Disease-Versicherung auf dem Prüfstand.

Canada Life gewinnt Neugeschäftswertung

Die interviewten Vermittler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Anbieter nennen. Ergebnis: Den Spitzenplatz sicherte sich erneut (29.7.2020) die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland. Fast jeder zweite der aktuell 259 Befragten stimmte für den Anbieter mit angelsächsischen Wurzeln.

In einem engen Rennen um den Silberrang setzte sich die Nürnberger Lebensversicherung AG mit einem Anteil von einem guten Sechstel gegen die Zurich Life Assurance plc („Eagle Star“) durch. Für Letztere votierte knapp jeder siebte Befragte.

Auf den weiteren Plätzen

Den vierten Platz sicherte sich die Gothaer Lebensversicherung AG. Sie konnte jede zehnte Stimme auf sich vereinen. Position fünf belegt die Ideal Lebensversicherung a.G. mit einem Anteil an den Favoritennennungen von knapp vier Prozent.

Alle übrige Marktteilnehmer bekamen weniger als zehn Stimmen und werden im Folgenden nicht mit berücksichtigt.

Qualitätsrangliste: Canada Life vor Nürnberger

In einem weiteren Schritt sollten die Versicherungsvermittler verschiedene Serviceaspekte bewerten (Schulnotenskala). Dazu zählten die Produktqualität, die Antragsbearbeitung beziehungsweise Policierung, die Schadenbearbeitung sowie die Erreichbarkeit. Die vier Segmente gingen zu gleichen Teilen in die Qualitätswertung ein.

Hier ließ die Canada Life ebenfalls alle Wettbewerber hinter sich (Mittelwert: 1,77). Die Gesellschaft schnitt in allen vier Aspekten am besten ab. Besonders groß war der Vorsprung in den Segmenten Produktqualität mit 0,26 Notenpunkten sowie Erreichbarkeit mit 0,20 Notenpunkten.

Den Silberrang in Sachen Qualität sicherte sich die Nürnberger (1,92). Dort landete der Anbieter auch in drei der vier Bewertungsbereiche. Dabei lag sie bei der Antrags- und der Schadenbearbeitung nur knapp hinter dem Spitzenreiter. Bei der Produktqualität reichte es für die drittbeste Teilnote.

In vorgenanntem Segment musste schaffte die Zurich die zweitbeste Bewertung. Der Anbieter landete insgesamt an dritter Stelle (2,14). Insbesondere die schlechteste Erreichbarkeit verhinderte eine bessere Platzierung. In den drei übrigen Aspekten sprangen Beurteilungen im Bereich des Durchschnitts heraus.

