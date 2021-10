DKM kann auch kleiner und bescheidener – aber mit kämpferischen Tönen

28.10.2021 – Mit einem neukonzipierten Forum ist die DKM am Mittwoch in Dortmund gestartet. Die Messe präsentierte sich in diesem Jahr kleiner, aufgeräumter und bescheidener. Auf der Eröffnungs-Pressekonferenz bewertete der BVK-Präsident Michael H. Heinz die bisherige Regierungsbildung und sparte nicht an Kritik. Der Verband kündigte zudem eine neue Studie zum nicht ganz einfachen Geschäftsverhältnis zwischen Pools und Vermittlern an.

Im vergangenen Jahr waren die Pforten des Dortmunder Messegeländes für die DKM aufgrund der Coronakrise geschlossen geblieben. Die Messe fand 2020 nur digital statt, der persönliche Austausch blieb für die Branchenvertreter auf der Strecke (VersicherungsJournal 28.10.2021).

Am 27. und 28. Oktober dieses Jahres geht der Ausrichter, die BBG Betriebsberatungs GmbH, neue Wege, er hat die Messe in der Planung als hybrides Forum konzipiert. 179 Unternehmen sind im Ausstellerpark mit normierten Standflächen zugelassen. Die zur Verfügung stehende Fläche ist nach Aussage der Ausrichter ausgebucht.

Zum Vergleich: Im Jahr vor Ausbruch der Pandemie, 2019, lag die Zahl bei noch bei 358 Firmen, die sich vor Ort präsentierten. Vor drei Jahren waren es 327 (25.10.2018) und davor 290 Gesellschaften (26.10.2017).

Erste Großveranstaltung in Dortmund seit Corona

3.500 Besucher dürfen 2021 pro Tag maximal die Veranstaltung besuchen und an 14 angebotenen Kongressen, die auch digital übertragen werden, teilnehmen. Aktuell können nur Besucher, die geimpft oder genesen sind oder einen aktuellen negativen PCR-Test vorweisen, das Messegelände betreten.

Seit dem 20. Oktober konnten DKM-Teilnehmer bereits den digitalen Part des hybriden Veranstaltungsformats nutzen und auf der Eventplattform „DKM365“ Kontaktanfragen stellen sowie Daten austauschen. Am Mittwoch hatten sich laut BBG 2.400 Vermittler als Besucher in Dortmund angemeldet. 2.300 Teilnehmer registrierten sich für das digitale Angebot.

Im Rahmen der Auftakt-Pressekonferenz zur mittlerweile 25. Auflage der Fachmesse berichtete BBG-Geschäftsführer Konrad Schmidt über „zwei harte Jahre“. Konzepte wurden erstellt, mussten wieder angepasst werden. „Wir sind jetzt die erste Großveranstaltung, die in der Messe Dortmund stattfindet“, so der Veranstalter.

BVK: Bürgerversicherung vom Tisch

Bei der DKM-Pressekonferenz präsentierte Michael H. Heinz, Präsident des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK), die Forderungen des Verbands an die zukünftige Bundesregierung. Bereits im Vorfeld der DKM hatte er die geplante Einführung eines staatlich gelenkten Einheitsprodukts in der privaten Altersvorsorge kritisiert (19.10.2021).

„Ganz ehrlich, die Konstellation einer Ampel hatten wir nach der Bundestagswahl so nicht erwartet. Die gute Nachricht: Die Bürgerversicherung ist vom Tisch“, so Heinz in Dortmund.

Als problematischen Partner am Verhandlungstisch bewertet er die SPD. Die Parteivertreter seien zu ideologisch geprägt. „Das macht uns Sorge. Und ich bin nicht optimistisch, dass die Ampel-Regierung wirklich vier Jahre hält“, fasste er seine Einschätzung zusammen.

Auch bei der leidigen Diskussion um Provisionen sieht er keine Entspannung. „Das Thema Vergütung wird uns wieder einholen.“

Matthias Beenken, Michael H. Heinz, Konrad Schmidt (v. li.; Bild: Meyer)

Neue Studie zum Verhältnis von Pools und Maklern

Neben politischen Betrachtungen zur Regierungsbildung präsentierten der BVK-Vizepräsident Andreas Vollmer und Professor Dr. Matthias Beenken von der Fachhochschule Dortmund die ersten Ergebnisse der Studie „Pools und Dienstleister für Versicherungsmakler“.

Die endgültige Ausarbeitung soll im Dezember erscheinen. 200 kleinere und mittlere Vermittlerbetriebe mit bis etwa 100 Mitarbeitern, die im eigenen Namen und auf eigene Rechnung arbeiten, hatten für die Studie im September an einer Online-Umfrage teilgenommen.

Die leitenden Fragestellungen im Vorfeld der Untersuchung lauteten: Wie wird sich der Markt der Dienstleister und Pools entwickeln? Und für welche Wertschöpfungs-Aktivitäten nutzen Makler und Mehrfachagenten die Angebote überhaupt? Ist die Unabhängigkeit der Vermittler durch Pools gefährdet? Insgesamt zeigt die Studie laut Beenken, dass rund drei Viertel der Befragten mit Pools zusammenarbeiten.

„Die Unabhängigkeit stellt dabei ein hohes Gut der Makler und Mehrfachagenten dar. Auf der anderen Seite brauchen sie die Dienstleister für etwa die Bereitstellung von Makler-Verwaltungsprogrammen [MVP] oder zur digitalen Dokumentenübermittlung. Diese Hilfsmittel erhalten genau diese Unabhängigkeit“, führte Beenken aus.

Wir wollen ein Bewusstsein über die fließenden Übergänge zur wirtschaftlichen Abhängigkeit der Parteien schaffen. Andreas Vollmer, BVK-Vizepräsident

Wirtschaftliche Abhängigkeit transparent machen

Da die Abhängigkeit von digitalen Prozessen zunehme, steige auch die Bedeutung der Wechselbeziehung zwischen den Geschäftspartnern.

Allerdings ließen sich die Vermittler nur in ausgewählten Bereichen von den Pools unterstützen. Diese sicherten ihnen beispielsweise den Zugang zu den MVP und zu den Produktgebern (Courtagen). Viele Bereiche der Wertschöpfungskette würden die Unternehmer allerdings nach wie vor selbst erledigen.

Mit der Studie will der BVK „kein Urteil fällen oder als Schiedsrichter auftreten“, wie Vollmer betont. „Wir wollen vielmehr ein Bewusstsein für die fließenden Übergänge zur wirtschaftlichen Abhängigkeit der Parteien – und damit eine Diskussionsgrundlage – schaffen“, so der Vizepräsident.