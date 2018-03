Diesen Versicherern vertrauen die Deutschen am meisten

15.3.2018 – Welchen Marken Konsumenten derzeit am meisten vertrauen, haben Reader’s Digest und Dialego in der Studie „Trusted Brands 2018“ erhoben. In der Kategorie Versicherungen steht bei den Deutschen ein weiteres Mal die Allianz an der Spitze, gefolgt von der Huk-Coburg.

Auch in diesem Jahr hat das Magazin Reader‘s Digest wieder seine Markenstudie durchgeführt. Die Untersuchung „Trusted Brands 2018“ (PDF, 2,5 MB) wurde zum inzwischen dritten Mal von dem Marktforschungsinstitut Dialego AG begleitet.

Für die Studie wurden im November 2017 online 4.016 Konsumenten ab 18 Jahren befragt, die den Angaben zufolge Bevölkerungs-repräsentativ ausgewählt wurden. Die Abfrage nach der vertrauenswürdigsten Marke erfolgte dabei ungestützt, das heißt ohne jegliche Markenvorgabe.

Die Verbraucher konnten in 27 verschiedenen Produktkategorien von „A“ wie Automobile bis „W“ wie Waschmittel jeweils eine Marke nennen, die sie für besonders vertrauenswürdig erachten. In den Produktkategorien wurden insgesamt 3.895 verschiedene Marken genannt.

Allianz verteidigt Spitzenposition

Eine der abgefragten Kategorien waren Versicherungs-Unternehmen, für die alles in allem 2.729 Stimmen abgegeben wurden. Dabei nannten die Befragten insgesamt 141 verschiedene Versicherungsmarken, die sie für besonders vertrauenswürdig halten.

Am häufigsten genannt wurde auch aktuell wieder die Marke Allianz mit wiederum 18,2 Prozent. Allerdings ist der Abstand zu der zweitplatzierten Marke Huk-Coburg (17,9 Prozent) deutlich zusammengeschrumpft. Im Vorjahr hatte dieser noch fast zwei Prozentpunkte betragen (VersicherungsJournal 15.3.2017).

Insgesamt acht Stimmen gaben den Ausschlag. Noch knapper – mit nur einer Stimme – war der Ausgang vor zwei Jahren, als die Huk-Coburg die Allianz überholt hatte (VersicherungsJournal 7.4.2016).

Platz drei geht in diesem Jahr an die Axa, die an der Ergo Direkt vorbeigezogen ist. Unverändert an fünfter Stelle im Vertrauensranking der Versicherermarken liegt die DEVK, die im Vorjahr die Debeka überholt hatte. Die Koblenzer bestätigten ihre sechste Position. Die vier vorgenannten Marken kamen auf Anteile zwischen gut fünf und gut vier Prozent.

Versicherungsbranche mit schlechten Vertrauenswerten

Ermittelt wurde im Rahmen der Studie auch das generelle Branchenvertrauen aus Verbrauchersicht. Hierzu stand den Befragten eine fünfstufige Bewertungsskala zur Verfügung. Die beiden ersten Ausprägungen (Antworten: dieser Branche vertraue ich zu 100 beziehungsweise zu 75 Prozent) wurden für das Branchenranking unter der Klassifizierung „hohes Vertrauen“ addiert.

Unter 20 vorgegebenen Wirtschaftszweigen kommt die Assekuranz – wie auch in anderen Untersuchungen (VersicherungsJournal 13.3.2018, 25.8.2017) – auf wenig schmeichelhafte Vertrauenswerte. Bei den Trusted Brands besetzt sie allerdings nicht mehr den letzten Rang. 22 (Vorjahr: 21) Prozent bescheinigten der Versicherungsbranche ein „hohes Vertrauen“. Schlechter schnitt mit 20 Prozent nur die Branche „Nahrungsergänzungs-Mittel/ Vitamine“ ab.

Allerdings vertraut der Assekuranz nur jeder 25. Verbraucher zu 100 Prozent, das ist der schlechteste Wert unter allen aufgelisteten Wirtschaftszweigen. An der Spitze liegt hier die Mineralwasserbranche mit einem Anteil von 17 Prozent an Top-Bewertungen.

Auch insgesamt liegt die Mineralwasserbranche in Führung – fast 60 Prozent der Konsumenten bringen diesem Wirtschaftszweig „hohes Vertrauen“ entgegen. Dahinter folgen die Branchen „Haushalts-/Küchengeräte“ und „Tee“ mit Werten von um die 50 Prozent.

Wichtige Aspekte für das Markenvertrauen

Wichtige Aspekte für das Markenvertrauen sind vor allem Verlässlichkeit (81 Prozent Zustimmung) und das Ernstnehmen der Kundenbedürfnisse (70 Prozent), wie Reader’s Digest im Rahmen der Studienveröffentlichung weiter mitteilt.

Zur Stärkung der Markenbindung kann ferner auch ein guter Kundenservice respektive eine gut funktionierende Servicehotline beitragen. Dieser Aussage stimmten mehr als zwei von drei befragten Verbrauchern zu.

Hier könnte ein Grund für das schlechte Abschneiden der Versicherungsbranche liegen. Denn das Deutsche Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG (Disq) bescheinigt der Assekuranz insgesamt regelmäßig zum Teil massive Servicedefizite vor allem beim E-Mail-Kontakt, aber auch im Telefon-Kontakt (VersicherungsJournal 22.9.2017, 2.5.2017).

Insgesamt ist das Markenvertrauen gesunken

Über alle Produktkategorien hinweg ist nach Aussage von Studienleiterin Solvey Friebe ein Rückgang des Vertrauens bemerkbar. Friebe hat aber auch gute Nachrichten parat: „Vertrauen lässt sich nicht so schnell erschüttern, der jahrelange Aufbau einer Marke und die Investition in ihre Werte tragen auch dann noch, wenn es eine Krisensituation gibt oder gab.“

Wichtig sei dann, noch mehr auf die Kundenwünsche und -bedürfnisse einzugehen, damit das Vertrauen nicht langfristig Schaden nehme.

Am Beispiel der vom Diesel-Skandal gebeutelten Marke VW macht sie klar, dass Markenvertrauen belastbar ist. Denn die Marke liegt im aktuellen Ranking weiterhin an der Spitze in der Automobilbranche.

Allerdings schränkt Friebe ein, dass sich Faktoren wie unwahre Informationen oder kritische Inhaltsstoffe, die das Markenvertrauen erschüttern können, erst zeitversetzt niederschlagen. Insofern bleiben die Ergebnisse des kommenden Jahres abzuwarten.