Diese Versicherungs-Dienstleister bieten den besten Telefon- und E-Mail-Service

19.8.2022 – Nur ein einziger Anbieter bietet einen „sehr guten“ telefonischen Kundenservice – und zwar die Alte Oldenburger Krankenversicherung. Dies zeigt eine jüngst veröffentlichte Analyse des Deutschen Instituts für Service-Qualität. Untersucht wurde die Kundendienstqualität von 479 Unternehmen aus acht Kategorien. Beim Service via E-Mail sicherte sich im Segment „Versicherung“ die Siemens Betriebskrankenkasse den Spitzenplatz.

Die Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG (Disq) hat die „Jahresanalyse: Bester Service per Telefon / per E-Mail“ veröffentlicht. In die Auswertung wurden 23 zwischen Januar 2021 und Juni 2022 veröffentlichte Disq-Untersuchungen einbezogen.

In diesen Studien hat das Institut im Auftrag des Nachrichtensenders N-TV insgesamt 479 Unternehmen aus verschiedenen Wirtschaftszweigen analysiert. In mehreren Untersuchungen wurden auch Gesellschaften aus der Versicherungsbranche unter die Lupe genommen (VersicherungsJournal 4.2.2021, 23.4.2021, 13.5.2022, 16.6.2022).

So wurde der Service getestet

In den Studien wurde unter anderem die Servicequalität am Telefon und per E-Mail mit jeweils zehn Kontakten pro Gesellschaft geprüft und bewertet, und zwar mit verdeckten Tests (Mystery Shopping). Die geschulten Testkunden verwendeten dabei nach Institutsangaben spezifische Rollenspiele mit Fragestellungen aus dem Gegenstandsbereich der jeweils untersuchten Versicherungssparte.

Den Tests liegt den Angaben zufolge ein standardisiertes, objektiv nachprüfbares Messverfahren (Servqual-Methodik) zugrunde. Die Bewertungen erfolgten auf einer standardisierten Likert-Skala mit fünf Ausprägungen.

Die ermittelten Daten wurden dann in ein Punktesystem (null bis 100 Punkte) übertragen. Die Werte wurden schließlich in ein fünfstufiges Qualitätsurteilsschema („sehr gut“ bis „mangelhaft“) überführt.

„Von Unternehmen, die im genannten Zeitraum mehr als einmal untersucht wurden, flossen die aggregierten Mittelwerte der Ergebnisse ein“, wird in der Studiendokumentation erläutert.

Kategorie Versicherung: die Akteure mit dem besten Telefonservice

Im Segment „Versicherung“ werden 102 Gesellschaften ausgeführt. Mit Abstand am besten schnitt die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG ab. Mit 86,6 Zählern bekam das Unternehmen als einziges seiner Zunft ein „sehr gut“ für die Kundendienstqualität am Telefon.

Angeführt von der Barmer (75 Punkte) erhielten insgesamt zwölf Anbieter ein „guten“ telefonischen Service attestiert. Zu dieser Gruppe gehören mit der SBK Siemens-Betriebskrankenkasse, der AOK Sachsen-Anhalt – Die Gesundheitskasse, der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland – Die Gesundheitskasse, der Techniker Krankenkasse und der Viactiv Krankenkasse fünf weitere Kassen.

Ein „gut“ erhielten ferner die Optimal absichern GmbH, die Haftpflichtkasse VVaG, die Ammerländer Versicherung VVaG, die Universa Versicherungen, die Concordia Versicherungen und die Hannoversche Lebensversicherung AG.

Segment Versicherung: die Akteure mit dem besten E-Mail-Service

Bei der Kundendienstqualität via E-Mail erzielten drei Anbieter ein „sehr gut“. Den Spitzenplatz sicherte sich die SBK mit 88,9 Punkten. Dahinter folgen mit jeweils um die 82 Zähler die Viactiv und Autoversicherung.de.

Die siebenköpfige „gute“ Gruppe wird angeführt von der Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG, die hauchdünn vor der Hannoverschen liegt (jeweils über 79 Zähler). Dahinter folgen die Mailo Versicherung AG, die Huk24 AG, die Öffentliche Feuerversicherung Sachsen-Anhalt, die DAK-Gesundheit und die Hallesche Krankenversicherung a.G.

Hintere Plätze im Vergleich mit anderen Branchen

Beim Kundendienst via Telefon erzielte der Branchensieger Alte Oldenburger die höchste Punktzahl unter allen getesteten Unternehmen. In Sachen E-Mail-Service landete der Branchensieger SBK auf Gesamtrang vier. Besser schnitten nur die Top Drei aus dem Bereich „Finanzen“ ab.

Im Vergleich mit den anderen untersuchten Branchen landete die Versicherungsbranche nicht auf den vordersten Plätzen. Bei der Kundendienstqualität am Telefon reichte es mit 58,5 Punkten insgesamt nur zu einem „ausreichenden“ sechsten Platz. Noch schlechter fiel nur das Ergebnis für die Segmente „Finanzen“ (54,7 Zähler) und „Reisen“ (52,5 Punkte) aus. An der Spitze liegt die Kategorie „Wohnen im Alter“ mit „befriedigenden“ 67,6 Punkten.

Auch beim E-Mail-Service landete der Bereich „Versicherung“ nur an sechster Stelle – mit so gerade eben noch „ausreichenden“ 52 Zählern. Am besten kam die Kategorie „Finanzen“ weg, allerdings nur mit knapp sieben Punkten Vorsprung.

Weitere Details und Bezugsmöglichkeiten

Die Studienautoren ziehen folgendes Fazit aus der Untersuchung: „Über alle untersuchten Branchen betrachtet ist der Service am Telefon ‚befriedigend‘. Das Servicelevel ist damit gegenüber dem Vorjahr gestiegen (aktuell: 61,0 Punkte, 2021: ‚ausreichend‘ mit 59,8 Punkten).

Im Gegensatz zu den Hotline-Leistungen verbleibt der Service per E-Mail trotz einer leichten Verbesserung auf einem nur ‚ausreichenden Niveau‘ (aktuell: 52,5 Punkte, 2021: 51,2 Punkte).“

Als ein Defizit der Beratungen in beiden Bereichen habe sich die mangelnde Lösungsorientierung herauskristallisiert. So werde etwa der Kundenbedarf häufig nur oberflächlich oder gar nicht erfragt. „Die Konsequenz: Die Auskünfte fallen hier wenig individuell und nicht passgenau aus“, so die Studienautoren weiter.

Die „Metaanalyse: Bester Service per Telefon / per E-Mail“ kann gegen eine Schutzgebühr von brutto 476 Euro inklusive Mehrwertsteuer per E-Mail bei Markus Hamer erworben werden.