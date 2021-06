Diese Versicherungen laufen bei unabhängigen Vermittlern am besten

8.6.2021 – Der Absatz von Privathaftpflicht-Policen läuft bei Maklern und Mehrfachvertretern derzeit am besten. Dahinter folgen Kraftfahrt- und Hausratpolicen. Klassische Lebensversicherungen sind wieder Schlusslicht in der Absatzliste. Besonders stark nach oben ging es für gewerbliche Rechtsschutz-Versicherungen und für die Riester-Vorsorge, die jeweils fünf Positionen gutmachten. Andererseits büßte das Segment „Beteiligungen“ zwölf Plätze ein. Dies zeigen die Asscompact Trends II/2021.

Welche Policen in der Absatzthitparade der Makler für das Startquartal 2021 vorne und welche hinten liegen, zeigen die Asscompact Trends II/2021 BBG Betriebsberatungs GmbH und IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH.

543 unabhängige Vermittler gaben Auskunft

Die im Quartalsrhythmus durchgeführte Studienreihe beruht auf einer Onlinebefragung zu Vertriebsthemen von jeweils mehreren hundert unabhängigen Vermittlern. Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage wird mit 543 Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern angegeben.

Durchgeführt wurde die Befragung zwischen Ende März und Mitte April 2021. Unter anderem sollten die Teilnehmer den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in 40 Produktlinien bewerten sowie die jeweils favorisierten Anbieter benennen.

Klassik-Lebensversicherung wieder Schlusslicht

Am schlechtesten kamen zuletzt klassische Lebens- und Rentenversicherungen weg. Nur etwa jeder 17. (Vorquartal: neunte) Befragte bewertete den Absatz als „(sehr) gut“. Dem stand ein Anteil von über der Hälfte an „(sehr) schlechten“ Beurteilungen gegenüber. Damit rutschte diese Gattung vom 34. auf den 40. Platz nach unten.

An vorletzter Stelle liegt die Erwerbsunfähigkeits- (EU-) Versicherung, die bei nicht ganz jedem achten (Vorquartal: neunten) Interviewten „(sehr) gut“ lief. Im Quartal zuvor hatte die Produktgruppe an letzter (VersicherungsJournal 5.3.2021) und in der Dreimonatsperiode davor an drittletzter Stelle gelegen (4.12.2020).

Dread Disease und Gruppenunfall

Nur unwesentlich besser sah es bei Dread-Disease- und Gruppenunfall-Policen aus. In diesen Geschäftsfeldern berichtete jeweils knapp jeder sechste Umfrageteilnehmer von zuletzt „(sehr) guten“ Absätzen. Auch in drei letztgenannten Segmenten fielen die Urteile in über der Hälfte der Fälle „(sehr) schlecht“ aus.

Bei weniger als jedem fünften Befragten liefen ansonsten nur noch Produkte aus den Bereichen betriebliche Krankenversicherung (bKV) und Vertrauensschaden „(sehr) gut“. Der Anteil der „(sehr) schlechten“ Bewertungen belief sich auf jeweils um die 45 Prozent.

Privathaftpflicht zurück an der Spitze

Im Vorjahr hatte noch die Kfz-Versicherung überraschenderweise ihre Spitzenposition aus dem Schlussquartal, in das der Wechselstichtag fällt, verteidigt (9.6.2020). Aktuell musste die Sparte die Privathaftpflicht-Versicherung wieder an sich vorbeiziehen lassen. Für Letztere gab es fast 70 Prozent positive Beurteilungen, für Erstere annähernd zwei Drittel.

Von fünf auf drei aufwärts ging es für die Hausratversicherung, von drei auf fünf abwärts für das Investmentfonds-Geschäft. Unverändert an vierter Stelle liegt die Wohngebäudeversicherung, während das Geschäftsfeld „Kredite (Banken)“ um eine Position nach oben auf sechs rutschte. Der Absatz wurde von jeweils mindesten 60 Prozent der Befragten als „(sehr) gut“ eingeordnet.

Dahinter folgen die Rechtsschutz-Versicherung für Privatkunden (von elf auf sieben), die Risikolebens-Versicherung (von zehn auf acht), das Segment Vermögensverwaltung (unverändert an neunter Stelle) und die Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung (von acht auf zehn). Jeweils mehr als jeder zweite Interviewte berichtete von zuletzt „(sehr) guten“ Geschäften.

Diverse Auf- und Absteiger

Erneut fällt auf, dass sich in der aktuellen Absatzliste ungewöhnlich oft und zum Teil auch sehr deutlich die Rangfolge verändert hat. Besonders stark verbessert hat sich der Bereich Gewerbe-Rechtsschutz (von 24 auf 19) und die Riester-Vorsorge (von 30 auf 25).

Zu den größten Absteigern gehören neben dem Segment LV-Klassik vor allem das Geschäftsfeld „Beteiligungen (von sechs auf 18), aber auch Indexpolicen (von 20 auf 18), Lebens- und Rentenpolicen gegen Einmalbeitrag (von 21 auf 28) sowie die Rürup-Vorsorge (von 22 auf 28).

Der 193-seitige Berichtsband der Asscompact Trends I/2021 kostet 1.547 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.