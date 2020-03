Diese Versicherer sind bei den Portalen am stärksten

13.3.2020 – In Vergleichsportalen sind Degenia, Nürnberger und VHV am sichtbarsten. In der Kategorie Hausrat hat die Ammerländer den stärksten Auftritt. Führend bei den Portalen sind Check24, Verivox und Financescout24. Das zeigt eine aktuelle Studie von Research Tools.

In ihrer „Studie Vergleichsportal-Marketing Versicherungen 2020“ hat Research Tools die Präsenz von Versicherern bei Online-Vermittlern analysiert. Die Marktforscher untersuchten nach eigenen Angaben die Auftritte von 144 Gesellschaften in 50 Vergleichsportalen und deren Präsenz in Online-Suchmaschinen wie Bing, Google und Yahoo.

Die Untersuchung trifft keine Aussagen darüber, ob die gesuchten Versicherungsprodukte auch über die jeweiligen Vermittler abgeschlossen wurden. Sie analysiert lediglich die Sichtbarkeit der Versicherer insgesamt und nach verschiedenen Produktkategorien.

Infos zum Studiendesign

Neben einer produktübergreifenden Analyse der Präsenz der Anbieter in Vergleichsportalen wird die Vermarktung mit verschiedenen Kennzahlen und Indizes untersucht, heißt es im Steckbrief zur Auswertung. Den Zeitraum für die Erhebung geben die Autoren von November 2019 bis Januar 2020 an.

Folgende zwölf Produktkategorien nahmen die Marktforscher unter die Lupe: Berufsunfähigkeit, Hausrat, Kfz, Pflege, Private Kranken, Private Haftpflicht, Rechtsschutz, Rente, Risiko-Leben, Unfall, Wohngebäude und Zahnzusatz.

Die Anforderungen an die in die Studie aufgenommenen Vermittlungsportale waren: Vergleiche von Versicherungsprodukten, deutschsprachige Vergleichsseiten und Rankings von Versicherungen statt Gegenüberstellung von Konditionen.

Beste Präsenz: Degenia, Nürnberger und VHV

Die Top 20-Versicherungsanbieter sind im Durchschnitt in 30 der 50 untersuchten Vermittlungsportale vertreten und belegen im Schnitt acht erste Plätze, so die Studie. Mit insgesamt bester Portal-Präsenz heben sich laut Studienergebnis die Degenia Versicherungsdienst AG, die Nürnberger Versicherungen und die VHV Versicherungen ab.

2017 lagen hier andere Gesellschaften vorne: Der präsenteste Versicherer in den untersuchten Vergleichsportalen war die Ammerländer Versicherung VVaG., gefolgt von der Medien-Versicherung a.G. auf Platz zwei sowie den Axa Versicherungen und den Allianz Versicherungen, die auf dem geteilten dritten Rang landeten (VersicherungsJournal 12.9.2017).

Gothaer Versicherungen und Hansemerkur-Gruppe verzeichnen in der aktuellen Auswertung die stärksten Auftritte und sind jeweils auf 43 verschiedenen Portalen vertreten.

Hausrat und Haftpflicht liegen vorne

In den Sparten Hausrat und private Haftpflicht ist die größte Anzahl an Versicherern aktiv. Eher weniger Anbieter sind in den Vergleicher von Rentenversicherung vertreten. Abhängig von der Versicherungsart liegen unterschiedliche Gesellschaften vorne, so die Autoren der Studie.

In der Produktkategorie Hausrat führt zum Beispiel die Ammerländer (gelistet auf 24 Portalen). Es folgt der GVO Gegenseitigkeit Versicherung Oldenburg VVaG auf Rang zwei und die Medien-Versicherung (jeweils gelistet auf 20 Portalen).

Führende Portale: Check24, Verivox und Financescout24

Portale im Vergleich (Bild: Research Tools)

Die drei bedeutendsten Plattformen für Versicherer sind laut Auswertung die Websites

Die größte Bedeutung haben in der Versicherungsbranche Allround- und produktspezifische Portale. Zusammen machen diese Plattformen immerhin 78 Prozent aller relevanten Anbieter aus. Weniger als ein Viertel der Preisvergleiche sind auf Finanz- oder Versicherungsprodukte spezialisiert.

Allround-Portale, die neben Versicherungen auch noch andere Preise für etwa Strom, Handy-Verträge oder Reisen vergleichen, machen mittlerweile 36 Prozent der Anbieter aus. Produktspezifische Vergleiche 42 Prozent und Branchenportale für Banken und Versicherungen zehn Prozent.

Ein Steckbrief zur Studie „Vergleichsportal-Marketing Versicherungen 2020“ steht hier zur Verfügung. Ansprechpartner bei Research Tools ist Uwe Matzner.