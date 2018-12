Diese Newsletter finden Makler am informativsten

19.12.2018 – Der VersicherungsJournal-Newsletter gilt unter Versicherungsmaklern weiterhin als das informativste Fachmedium. Bei den Finanzanlagen-Vermittlern reichte es zum zweiten Platz. Bei den Printmedien liegen Asscompact (34d-Vermittler) beziehungsweise Fondsprofessionell (34f-Vermittler) in Front. Dies zeigt das AfW-Vermittlerbarometer 2018.

WERBUNG

Der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. hat nach Zahlen zum Gewinn beziehungsweise Überschuss in Versicherungsmakler-Unternehmen (VersicherungsJournal 17.12.2018) ausgewählte Ergebnisse seines aktuellen Vermittlerbarometers zur Mediennutzung der unabhängigen Vermittler veröffentlicht.

Die Zahl der Teilnehmer an der zwischen Ende Oktober und Anfang Dezember durchgeführten Onlineumfrage wird mit 1.340 angegeben. 63 Prozent davon agieren den Angaben zufolge als Einzelkaufleute.

34d-Vermittler: VersicherungsJournal bestätigt Spitzenplatz

Bei den E-Mail-Newslettern belegte das VersicherungsJournal bei den Versicherungsmaklern (§ 34d Absatz 1 GewO) den Spitzenplatz. Fast jeder fünfte unabhängige Vermittler gab an, der VersicherungsJournal-Newsletter sei der informativste unter den Branchenmedien.

Damit bestätigen sich die Ergebnisse früherer Auflagen des Vermittlerbarometers (VersicherungsJournal 17.11.2017, 15.11.2016, 11.7.2014, 18.11.2013).

An Position zwei liegt das Nachrichtenangebot von Fondsprofessionell mit einem nur etwa halb so hohen Anteil an Nennungen als informativster Newsletter. Die Ränge drei bis fünf belegen die Nachrichtenangebote von Procontra und Pfefferminzia sowie der Pressespiegel der Deutschen Versicherungsbörse (DVB).

(Bild: AfW, Vermittlerbarometer 2018)

WERBUNG

34f-Vermittler: VersicherungsJournal an zweiter Stelle

Von den Finanzanlagen-Vermittlern (§ 34f GewO) nannte etwa jeder siebte Befragte den VersicherungsJournal-Newsletter. Das reichte für Platz zwei hinter dem Nachrichtenangebot von Fondsprofessionell.

An dritter bis fünfter Stelle folgen die Newsletter von Procontra, Asscompact und Pfefferminzia. Die drei vorgenannten Nachrichtenangebote halten nicht einmal halb so viele Finanzanlagenvermittler für die informativsten wie für das VersicherungsJournal votiert haben.

Die informativsten Printmedien

In der Kategorie „Printmedien“ liegt bei den 34d-Vermittlern die Zeitschrift Asscompact an der Spitze, die für fast jeden fünften Befragten die wichtigste Informationsquelle ist. Mit großem Abstand dahinter folgen Fondsprofessionell und Das Investment mit Anteilen von knapp zehn beziehungsweise gut acht Prozent.

Unter den 34f-Vermittlern setzte sich Fondsprofessionell mit knapp 15 Prozent Anteil gegen Asscompact (rund 15 Prozent Anteil) durch. Platz drei mit ebenfalls einem zweistelligen Anteil belegt Das Investment.