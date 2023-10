Diese Bedeutung haben Gütesiegel für den Abschluss

2.10.2023 – Eine aktuelle Untersuchung von Sirius Campus beleuchtet die Wirksamkeit von Gütesiegeln und Online-Kundenbewertungen im Versicherungsmarkt. Für die jüngere Generation spielen diese Vergleiche durchaus eine Rolle. Auch gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen Testern, nicht alle haben bei den Endkunden den gleichen Einfluss. Die Ergebnisse seien vor allem für den Onlinevertrieb von Bedeutung, erklären die Marktforscher.

Welchen Einfluss Gütesiegel und Online-Kundenbewertungen auf den Abschluss privater Versicherungen haben, ist die Sirius Campus GmbH in einer aktuellen Untersuchung nachgegangen.

Die Hälfte der Versicherungskunden (51 Prozent) haben schon einmal ein Kunden-Bewertungsportal im Netz zur Information aufgesucht. Vor allem die jüngere Klientel bis 30 Jahre (75 Prozent bisherige Nutzung) und online-affine Zielgruppen ziehen Angebote der Check24 Vergleichsportal GmbH, Google oder Trustpilot.com bei ihrer Kaufentscheidung zu Rate.

Zur Studie

Für den Schwerpunktbericht „Wirkung von Gütesiegeln und Online-Kundenbewertungen“ aus dem „Kundenmonitor Assekuranz 2023“ befragten die Marktforscher online insgesamt 2.009 Entscheider und Mitentscheider in Versicherungsfragen im Alter zwischen 18 und 69 Jahren.

Die Studie wurde auf Basis von Stichproben aus den Jahren 2015 bis 2017 gewichtet und anhand der Ergebnisse aus den Jahren 2015 bis 2022 fortgeschrieben. Hochgerechnet auf die Gesamtbevölkerung repräsentiert sie nach eigenen Angaben eine Bevölkerungsgruppe von 51,2 Millionen Menschen.

Vertrauen in Gütesiegel und Online-Bewertungen geht zurück

Anstelle der bekannten Gütesiegel, die auf Basis von neutralen Produkttests wie zum Beispiel von Finanzzeitschriften oder Rating-Agenturen vergeben werden, arbeiten Unternehmen immer häufiger mit Siegeln, die auf Online-Kundenbewertungen beruhen, erklärt Sirius Campus.

Auch die neuen Auszeichnungen seien bei den Konsumenten durchaus bekannt. Allerdings schwindet die Akzeptanz. 2016 vertrauten noch 43 Prozent auf diese Gütezeichen, aktuell sind es nur noch 41 Prozent.

(Bild: Sirius Campus)

Gewinner und Verlierer

Eine wichtige Voraussetzung für die Gunst der Verbraucher ist der Bekanntheitsgrad. Im Vergleich zur Vorgängeruntersuchung 2016 konnten sich folgende Marken steigern und gehören zu den Gewinnern in der Kunden-Wahrnehmung:

Trustpilot legt um 40 Prozentpunkte zu,

die Zeitschrift Öko-Test plus zwölf Prozentpunkte,

das Portal Deutschland Test plus zehn Prozentpunkte,

das Bewertungsportal Ekomi Ltd. plus neun Prozentpunkte und

Check24 plus sieben Prozentpunkte.

Aber es gibt laut Auswertung in der bildgestützten Bekanntheit seit 2016 vier Verlierer:

die Zeitschrift Focus Money mit minus 16 Prozentpunkten,

TÜV Service tested minus zwölf Prozentpunkten,

die Zeitschrift Euro minus acht Prozentpunkte und

die Zeitschrift Finanztest minus sechs Prozentpunkte.

Am bekanntesten sind Finanztest und Öko-Test

Weiter auf Platz eins liegt Finanztest mit einer Bekanntheit bei 63 Prozent aller Versicherungsnehmer. Jedoch hat sich der Abstand zum Zweitplatzierten Öko-Test (59 Prozent) deutlich reduziert.

Mit einem Vorsprung zum Mittelfeld haben sich Trustpilot (44 Prozent) und Trusted Shops (43 Prozent) in der Bekanntheitsabfrage auf die Plätze drei und vier von insgesamt 38 untersuchten Siegeln hochgearbeitet.

Weniger bekannt sind Auszeichnungen von Printmedien wie Capital (19 Prozent), Autobild (neun Prozent), die Wirtschaftswoche (neun Prozent) oder das Handelsblatt (acht Prozent). Allerdings genießen die Siegel der Wirtschaftswoche und des Handelsblatts aufgrund ihrer Glaubwürdigkeit einen guten Ruf.

Die für Versicherungsmakler wichtigen Ratings von zum Beispiel Ascore Das Scoring GmbH, Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH, Franke und Bornberg GmbH oder Morgen & Morgen GmbH seien bei Privatkunden mit Werten von bis zu zwei Prozent praktisch unbekannt, schreiben die Marktforscher von Sirius Campus.

Die nachgewiesene Wirksamkeit von Siegeln und Testergebnissen ist vor allem für den Online-Vertrieb von günstigen Angeboten wichtig. Dr. Oliver Gaedeke, Geschäftsführer von Sirius Campus

Interesse an Testergebnissen steigt

Seit der Vorgängeruntersuchung 2016 ist der Anteil der Verbraucher, die aktiv im Netz nach einem Testergebnis suchen, von 22 auf 30 Prozent der Privatkunden gestiegen. Der Anteil der bis 30-Jährigen ist mit 42 Prozent am höchsten.

18 Prozent der Kunden mit Kontakt zu Testergebnissen (64 Prozent aller Privatkunden) haben aufgrund dieser Informationen schon mal eine Versicherung abgeschlossen, aber nur drei Prozent haben aufgrund dessen einen Vertrag gekündigt.

In beiden Fällen sei eine leichte Steigerung des Einflusses im Vergleich zu 2016 zu beobachten. Allerdings sei auch die Quote der Konsumenten, die sich nicht an Testergebnissen oder Ratings orientieren, leicht auf 40 Prozent gestiegen.

„Die nachgewiesene Wirksamkeit von Siegeln und Testergebnissen ist vor allem für den Online-Vertrieb von günstigen Angeboten wichtig. Versicherer mit einem Ausschließlichkeits-Vertrieb und Premiumangeboten, die Kunden eben auch an einem höheren Preis erkennen, benötigen keine Siegel“, lässt sich Dr. Oliver Gaedeke, Geschäftsführer von Sirius Campus, zitieren.