Diese bAV-Anbieter empfehlen Makler (kaum) weiter

24.6.2021 – Der LV 1871 und der Canada Life bringen unabhängige Vermittler laut der Asscompact-„Marktstudie Betriebliche Altersversorgung 2021“ die höchste Weiterempfehlungs-Bereitschaft in Sachen Direktversicherung entgegen. Niedrige NPS-Werte ergaben sich für den HDI, die Swiss Life und die Axa.

In der betrieblichen Altersversorgung (bAV) vermitteln Makler und Mehrfachvertreter das mit Abstand meiste Geschäft an die Allianz Lebensversicherungs-AG. Dies gilt sowohl für die Direktversicherung als auch für die Unterstützungskasse (VersicherungsJournal 4.6.2021).

Grundlagen und Methodik der Studie

Dies ist ein Ergebnis der Asscompact-„Marktstudie Betriebliche Altersversorgung 2021“. Sie wurde von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH durchgeführt.

Grundlage der Studie ist eine in der zweiten Aprilhälfte unter Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern durchgeführte Onlineumfrage. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 357 Personen angegeben. Rund 90 Prozent der Befragten waren männlich, knapp zehn Prozent weiblich. Sie haben 26,4 Jahre Berufserfahrung bei einem Durchschnittsalter von 54,8 Jahren.

Weiterempfehlungs-Bereitschaft der Vermittler

Erhoben wurde im Rahmen der Studie unter anderem auch die Weiterempfehlungs-Bereitschaft für die bAV-Anbieter. Hierzu wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score herangezogen.

Ergebnis für den Durchführungsweg Direktversicherung: Die Allianz landet nur an vierter Stelle. Aus dem vierthöchsten Anteil an Promotoren (knapp zwei Drittel) und dem nur fünftniedrigsten Anteil an Detraktoren (rund ein Achtel) errechnet sich ein NPS-Wert von fast 52.

Die bAV-Anbieter mit hohen NPS-Werten

Hauchdünn vor der Allianz liegt die Nürnberger Lebensversicherung AG, die beim Geschäftsanteil Position zwei belegt. Der Anteil der Kritiker fiel um knapp drei Prozentpunkte höher aus, der Anteil der Fürsprecher um gut drei Prozentpunkte niedriger.

Den Spitzenplatz sicherte sich die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) – beim Geschäftsanteil nur an achter Stelle – mit einem NPS von 85. Neun von zehn Befragte, das ist mit Abstand der Bestwert, gehören zu den Promotoren. Nur jeder 20. Interviewte zählt sich andererseits zu den Detraktoren. Hier erzielte das Unternehmen den zweitbesten Wert.

Um Nuancen besser schnitt hinsichtlich der Kritiker die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland ab. Da der Anteil der Fürsprecher aber „nur“ in etwa drei Viertel betrug, errechnet sich für den Akteur mit angelsächsischen Wurzeln ein NPS von etwa 70. Dies reichte für Position zwei in Sachen Weiterempfehlungs-Bereitschaft. Beim Geschäftsanteil sprang Rang drei heraus.

HDI, Swiss Life und Axa mit niedrigen NPS-Werten

Am anderen Ende der Rangliste (Gesellschaften ab 20 Stimmen) finden sich die HDI Lebensversicherung AG (NPS: knapp 13), die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland (19) und die Axa Lebensversicherung AG (knapp 23) wieder.

Alle drei Anbieter kommen auf Promotorenanteile von um die 45 Prozent. Die Detraktorenanteile liegen zwischen einem knappen Viertel (Axa) und einem Drittel (HDI).

Konkrete Gründe für die deutlich auseinandergehenden Beurteilungen sind der Untersuchung nicht zu entnehmen. Auffällig ist allerdings, dass die drei Gesellschaften mit niedrigen NPS-Werten in der Rangliste nach Geschäftsanteilen erst auf den Plätzen sieben (Swiss Life), acht (HDI) beziehungsweise zwölf (Axa) auftauchen.

Hier scheint es einen direkten Zusammenhang zwischen der fehlenden Weiterempfehlungs-Bereitschaft und dem nur geringen Geschäftsvolumen im unabhängigen Vermittlermarkt zu geben.

Die Schwächen der Schlusslichter

Ein Blick auf die Bewertung der Dienstleistungsqualität zeigt gewisse Anhaltspunkte für die sehr stark abweichenden NPS-Werte. So liegen der HDI und die Axa in der Gesamtzufriedenheits-Wertung zehn beziehungsweise neun Punkte hinter dem Spitzenreiter zurück. Der Rückstand der Swiss Life beträgt immerhin sechs Zähler.

Der HDI gehört in fünf der 13 abgefragten Zufriedenheitskriterien zu den drei am schlechtesten bewerteten Gesellschaften. Dies betrifft mit der Produktqualität, der finanziellen Stabilität und dem Preis-Leistungs-Verhältnis drei der fünf für die Vermittlerzufriedenheit wichtigsten Aspekte.

Bei dem letztgenannten Merkmal liegt die Spitze als Schlusslicht satte 30 Punkte entfernt. Lediglich in Sachen Neugeschäftsabwicklung ist die Top Drei mit drei Zählern nicht allzu weit entfernt.

Letzter Platz und Mittelfeld

Auch die Axa gehört aus Vermittlersicht in fünf Kriterien zu den drei schlechtesten Akteuren. Bei der zentralen Vertriebsunterstützung kamen die Kölner über den letzten Platz nicht hinaus – mit 18 Punkten Rückstand auf die Spitze. Noch weiter zurück liegt die Axa nur beim Digitalisierungsgrad. Relativ am besten schnitt der Anbieter bei der Courtageausgestaltung ab. Dort ist die Top Drei nur zwei Zähler entfernt.

Die Swiss Life kommt zwar auf den zweitbesten Imagewert, bietet andererseits aber auch die zweitschlechtesten Angebotsrechner. In den meisten anderen Aspekten landete die Gesellschaft nur im Mittelfeld. Hinsichtlich der Abwicklung im Neugeschäft beziehungsweise der finanziellen Stabilität liegt der Akteur nur wenige Punkte hinter der Spitzengruppe zurück.

Die Stärken der Spitzenreiter

Die Canada Life und die Nürnberger erzielten dagegen die höchsten Zufriedenheitswerte (85 von 100 möglichen Zählern). Spitzenreiter ist Erstere bei der Abwicklung im Neugeschäft, bei den Angebotsunterlagen, beim Bestandskundenservice und bei der Courtageausgestaltung.

Hinzu kamen zwei weitere Top-Drei-Platzierungen (Produktqualität und Finanzstärke). In keinem Kriterium ist das Spitzentrio mehr als vier Zähler entfernt.

Die Nürnberger sammelte gleich neun Top-Drei-Platzierungen ein. Dazu zählen mit der Produktqualität, der Neugeschäftsabwicklung, der dezentralen Vertriebsunterstützung und dem Preis-Leistungs-Verhältnis vier der fünf für die Vermittlerzufriedenheit wichtigsten Aspekte.

Luft nach oben sehen die Interviewten allenfalls bei der zentralen Vertriebsunterstützung (Rang sechs) und dem Bestandskundenservice (Position sieben).

Erweiterte Spitzengruppe

Den jeweils zweitbesten Zufriedenheitswert (85 Punkte) hatten die Allianz und die LV 1871 zu verzeichnen. Letztere punktete vor allem mit dem besten Bestandskundenservice sowie zweiten Plätzen in Sachen finanzielle Stabilität, Digitalisierungsgrad und Courtageausgestaltung. In allen anderen Merkmalen liegt das Unternehmen mit höchstens vier Zählern Rückstand in unmittelbarer Schlagdistanz zur Top Drei.

Die Allianz schnitt in Sachen Finanzstärke und Image jeweils am besten ab und landete in den meisten der übrigen Kriterien in der erweiterten Spitzengruppe. Schwächen sehen die Vermittler allerdings bezüglich der Angebotsrechner sowie der Courtageausgestaltung. Hier reichte es jeweils nur zur drittschlechtesten Beurteilung.

Die 261-seitige „Marktstudie Betriebliche Altersversorgung 2021“ enthält neben detaillierten Ranglisten zu den Geschäftsanteilen und zur Vermittlerzufriedenheit auch eine Analyse der Top-Anbieter. Der Berichtsband kann für 2.677,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.