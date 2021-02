Dies sind die wichtigsten Vertriebskanäle im bAV-Geschäft

25.2.2021 – In der betrieblichen Altersversorgung kam 2019 über unabhängige Vermittler das meiste APE-Neugeschäft in die Bücher der Lebensversicherer. Einfirmenvertreter landeten an zweiter Stelle. Für den Bankenvertrieb reichte es trotz exponierter Stellung im Einmalbeitragsgeschäft nur zur dritten Position. Dies zeigen jüngst von Willis Towers Watson veröffentlichte Daten.

Die Ausschließlichkeit war 2019 mit einem Anteil von annähernd einem Drittel der wichtigste Vertriebskanal im APE-Neugeschäft der Lebensversicherer. In umgekehrter Reihung als im Jahr davor (VersicherungsJournal 18.12.2019) folgten dahinter die Banken und die unabhängigen Vermittler mit jeweils rund 30 Prozent.

Das hat die mittlerweile 21. Auflage der Vertriebswege-Studie für die Lebensversicherung ergeben. Diese hat das Beratungsunternehmen Willis Towers Watson Anfang Dezember vorgestellt (2.12.2020).

Unabhängige Vermittler lagen vorn beim APE-Neugeschäftsvolumen

Am Mittwoch hat das Beratungsunternehmen weitere Detaildaten zur Verteilung des Neuzugangs in der betrieblichen Altersversorgung (bAV) auf die drei wichtigsten Vertriebswege publiziert. Auf dieses Segment entfielen im Berichtsjahr den Angaben zufolge mit 1,5 Milliarden Euro rund 23 (2018: 21) Prozent des gesamten APE-Neuzugangs von 6,6 (5,6) Milliarden Euro.

Laut den Berechnungen von Willis Towers Watson hatte der Vertrieb über unabhängige Vermittler auch 2019 mit 37 (40) Prozent die Nase vorn beim APE-Neugeschäftsvolumen im bAV-Sektor. An zweiter Stelle liegen die Einfirmenvertreter mit zuletzt vier (fünf) Prozentpunkten Rückstand. An dritter Position folgt der Bankenvertrieb, auf den ein Fünftel (Sechstel) entfällt.

WERBUNG

Unterschiede zwischen laufenden und Einmalbeiträgen

Die starke Stellung der Makler und Mehrfachvertreter ist vor allem auf das Geschäft mit laufenden Beiträgen für ein Jahr zurückzuführen. Hier liegt dieser Vertriebskanal mit 40 Prozent Anteil noch etwas deutlicher in Front als insgesamt.

Gemessen an den Einmalbeiträgen kommen hingegen die Geldinstitute mit 41 Prozent auf den Spitzenplatz. Für die Kategorie „übrige Vertriebswege“ an zweiter Stelle hat das Beratungshaus nur einen in etwa halb so hohen Anteil errechnet. Mit jeweils einigen Prozentpunkten Abstand folgen dahinter die Versicherungsagenten und die unabhängigen Vermittler.

Deutliche Verschiebungen

Henning Maaß, für die Studie verantwortlicher Berater bei Willis Towers Watson, erläutert hierzu, dass unabhängige Vermittler, Ausschließlichkeit und auch die Banken im Berichtsjahr deutlich mehr laufende bAV-Neubeiträge eingesammelt hätten als im Jahr davor. Dabei hätten die Geldinstitute am stärksten zugelegt.

Die Entwicklung im Einmalbeitragsgeschäft kommentiert er wie folgt: „Zwar haben die Makler und Mehrfachagenten beim Vertriebsanteil der bAV-Einmalbeiträge stark eingebüßt. Aber man muss auch den mit 13 Prozent geringen APE-Anteil der bAV beachten.“ In der privaten Altersvorsorge (pAV, 13.1.2021) sei die Bedeutung der Einmalbeiträge mit 58 Prozent APE-Anteil ungleich höher.

Hohe Bedeutung der bAV im Lebensversicherungsvertrieb

Zudem haben die Analysten herausgefunden, dass der bAV weiterhin eine hohe Bedeutung im Lebensversicherungs-Vertrieb zukommt. Bei den laufenden Beiträgen für ein Jahr stieg der Anteil am Gesamtvolumen bei den unabhängigen Vermittlern leicht und bei den Banken deutlich an.

Was die Einmalbeiträge betrifft, so erhöhte sich der bAV-Anteil nur bei den Einfirmenvermittlern und den Geldinstituten. Bei den unabhängigen Vermittlern halbierte er sich.

bAV-Anteil am eingelösten Neuzugang der drei größten Vertriebswege 2018 und 2019. Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: WTW)

Die betriebliche Altersversorgung sei für Banken, Exklusiv- und unabhängige Vermittler nach der pAV weiterhin die zweitwichtigste Produktgruppe, erläutert das Beratungshaus weiter. Dabei bleibe die bAV bei den Geldinstituten trotz einer deutlich gestiegenen Relevanz immer noch klar hinter der privaten Vorsorge zurück.

„Bei Maklern und Mehrfachagenten hingegen liegt die bAV bei laufenden Beiträgen aber nun mit 39 Prozent gleichauf mit der pAV“, so Maaß. Er zeigte sich davon überzeugt, dass die bAV bei laufenden Beiträgen für Anbieter und Vertriebswege wachstumsentscheidend bleibe.

Vertriebswegestatistik des GDV

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) veröffentlicht ebenfalls alljährlich eine Vertriebswegestatistik.

Hier lagen im Betrachtungsjahr 2019 – allerdings nach vermittelter Beitragssumme zusammengestellt – im Gesamtmarkt die Einfirmenvertreter vor den Geldhäusern und den Maklern und Mehrfachvertretern (21.8.2020).