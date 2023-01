Die wertvollsten Versicherermarken der Welt

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

29.5.2018 – In einer aktuellen Untersuchung wurde der Markenwert von Unternehmen ermittelt. In der Kategorie Versicherer landeten auch ein deutscher und ein weiterer europäischer Anbieter in der Spitzengruppe. (Bild: Wichert) In einer aktuellen Untersuchung wurde der Markenwert von Unternehmen ermittelt. In der Kategorie Versicherer landeten auch ein deutscher und ein weiterer europäischer Anbieter in der Spitzengruppe. (Bild: Wichert) mehr ...

7.6.2017 – In einer aktuellen Untersuchung wurde der Markenwert von Unternehmen ermittelt. In der Kategorie Versicherer landete auch ein deutscher und zwei weitere europäische Versicherer in der Spitzengruppe. (Bild: Wichert) In einer aktuellen Untersuchung wurde der Markenwert von Unternehmen ermittelt. In der Kategorie Versicherer landete auch ein deutscher und zwei weitere europäische Versicherer in der Spitzengruppe. (Bild: Wichert) mehr ...

9.6.2016 – In einer aktuellen Untersuchung wurde der Markenwert von Unternehmen ermittelt. In der Kategorie Versicherer landete auch ein deutscher Versicherer in der Spitzengruppe. (Bild: Wichert) In einer aktuellen Untersuchung wurde der Markenwert von Unternehmen ermittelt. In der Kategorie Versicherer landete auch ein deutscher Versicherer in der Spitzengruppe. (Bild: Wichert) mehr ...

4.6.2014 – In einer aktuellen Untersuchung wurde der Markenwert von Unternehmen ermittelt. In der Kategorie Versicherer landete auch ein deutscher Anbieter in der Spitzengruppe. (Bild: Millward Brown) In einer aktuellen Untersuchung wurde der Markenwert von Unternehmen ermittelt. In der Kategorie Versicherer landete auch ein deutscher Anbieter in der Spitzengruppe. (Bild: Millward Brown) mehr ...

5.12.2022 – Der AMC untersucht die Qualität von 122 Online-Auftritten der Versicherungsbranche. Zehn Unternehmen gehören zur Elite und erhalten das Siegel „Top-Website 2022“. (Bild: AMC) Der AMC untersucht die Qualität von 122 Online-Auftritten der Versicherungsbranche. Zehn Unternehmen gehören zur Elite und erhalten das Siegel „Top-Website 2022“. (Bild: AMC) mehr ...

1.11.2022 – Mit Social Media kann man Kunden gewinnen, wenn man die neuen Medien versteht. Wie das funktioniert, verriet Moritz Heilfort auf der DKM und präsentierte eine eindrucksvolle Referenz. (Bild: Schmidt-Kasparek) Mit Social Media kann man Kunden gewinnen, wenn man die neuen Medien versteht. Wie das funktioniert, verriet Moritz Heilfort auf der DKM und präsentierte eine eindrucksvolle Referenz. (Bild: Schmidt-Kasparek) mehr ...

26.10.2022 – Die Debeka erfolgreich auf Tiktok, die Huk-Coburg als Frauen-Versteherin auf Pinterest, der LVM stark „instagramable“? Welche Marken ihren Job im Netz beherrschen, zeigt eine aktuelle Auswertung. Die Ergebnisse überraschen. (Bild: Pixabay CC0) Die Debeka erfolgreich auf Tiktok, die Huk-Coburg als Frauen-Versteherin auf Pinterest, der LVM stark „instagramable“? Welche Marken ihren Job im Netz beherrschen, zeigt eine aktuelle Auswertung. Die Ergebnisse überraschen. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

12.10.2022 – Bekanntheit und Image haben nicht immer etwas mit Marktanteilen zu tun. Eine Aufstellung der zehn bekanntesten Versicherer in Deutschland belegt das. Auf den ersten Plätzen stehen zunächst aber Schwergewichte der Branche. (Bild: Pixabay CC0) Bekanntheit und Image haben nicht immer etwas mit Marktanteilen zu tun. Eine Aufstellung der zehn bekanntesten Versicherer in Deutschland belegt das. Auf den ersten Plätzen stehen zunächst aber Schwergewichte der Branche. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...

27.1.2022 – Zu den Top-Marken der Branche gehören laut einer aktuellen Untersuchung von Brand Finance auch ein deutscher sowie ein europäischer Konzern. Wie sich diese im internationalen Vergleich gegen die Vertreter des US-amerikanischen sowie des aufstrebenden chinesischen Markts schlagen. (Bild: Pixabay CC0) Zu den Top-Marken der Branche gehören laut einer aktuellen Untersuchung von Brand Finance auch ein deutscher sowie ein europäischer Konzern. Wie sich diese im internationalen Vergleich gegen die Vertreter des US-amerikanischen sowie des aufstrebenden chinesischen Markts schlagen. (Bild: Pixabay CC0) mehr ...