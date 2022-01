Die wertvollsten Versicherermarken der Welt

27.1.2022 – Die Allianz landet in der aktuellen Auflage des weltweiten Markenwertrankings von Brand Finance auf dem zweiten Platz in der Kategorie Versicherer. An der Spitze liegt die chinesische Ping An, an dritter Stelle die chinesische China Life. Die Axa folgt an vierter Position.

WERBUNG

Die Allianz ist mit rund 45,2 Milliarden US-Dollar (umgerechnet etwa 40 Milliarden Euro; Stand 26. Januar 2022) die zweitwertvollste Versicherermarke der Welt. Das ist ein Ergebnis des aktuellen, weltweiten Rankings „Brand Finance Global 500“. Dieses hat das britische Markenbewertungs- und Beratungsunternehmen Brand Finance plc am Mittwoch veröffentlicht.

Den Markenwert berechnet das Unternehmen nach der Höhe der Lizenzgebühren, die ein Unternehmen zu bezahlen hätte, wenn es die Marke noch nicht in Besitz haben würde.

Assekuranz: nur Ping An vor der Allianz

Vor der Allianz rangiert mit Ping An nur eine chinesische Versicherermarke mit einem Markenwert von 54,4 Milliarden US-Dollar (circa 48,2 Milliarden Euro). An dritter Stelle liegt die ebenfalls chinesische China Life mit knapp 23,9 Milliarden US-Dollar (etwa 21,2 Milliarden Euro).

Der Markenwert von China Life wuchs zwar um 5,8 Prozent. Dennoch ging es von 72 auf 80 im Gesamtranking nach unten, da viele Marken stärker zulegten. Ping An büßte im Vergleich zum Vorjahr 0,4 Prozent des Markenwerts ein und fiel in der Gesamtwertung aller Branchen vom 17. auf den 21. Platz.

Die Allianz hingegen gewann 10,6 Prozent hinzu und reiht sich aktuell an 30. Stelle ein. Ein Vergleich mit dem Vorjahr ist bei der Allianz nicht möglich, da in die aktuelle Markenwertberechnung erstmals auch das Investment- und Asset-Management-Geschäft mit einbezogen wurde.

Ohne dieses hatte die Allianz im Vorjahr mit rund 20,2 Milliarden US-Dollar den dritten Platz hinter Ping An und China Life in der Assekuranz-Wertung und den 84. Gesamtrang belegt (VersicherungsJournal 27.1.2021).

Weitere Branchenteilnehmer mit hohen Markenwerten

Unter die Top 500 schafften es einige weitere Versicherermarken. Ab Position 101 werden allerdings keine Markenwerte mehr veröffentlicht, so dass im Folgenden nur die Platzierungen aufgeführt werden. Zu den aufgelisteten Versicherern gehören neben den drei vorgenannten Akteuren

die französische Axa (Platz 117 (Vorjahr: 101) im Gesamtranking),

die chinesische CPIC (124. (119.) Position),

die US-amerikanische Geico (149. (162.) Platz),

die AIA-Group mit Hauptsitz in Hongkong (150. (128.) Rang),

die US-amerikanische Progressive (an 175. (201.) Stelle),

die indische LIC (179. (208.) Platz),

die kanadische Canada Life (180. (266.) Position),

die US-amerikanische Chubb (181. (262.) Rang),

die US-amerikanische Metlife (an 187. (217.) Stelle).

Allianz drittwertvollste Marke in Deutschland

Bezogen auf Deutschland reiht sich die Allianz an dritter Stelle ein. National die ersten beiden Positionen belegen Mercedes (plus 4,4 Prozent auf 60,8 Milliarden US-Dollar; Gesamtplatz 15) und die Deutsche Telekom (plus 17,7 Prozent auf 60,2 Milliarden Euro, Gesamtrang 17).

Das weltweite Ranking angeführt von fünf US-amerikanischen Marken. An der Spitze liegen Amazon (plus 34,8 Prozent auf 335,1 Milliarden US-Dollar) und Apple (plus 37,8 Prozent auf 350,3 Milliarden US-Dollar).