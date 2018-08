Die größten Maklerpools

14.8.2018 – Die Fonds Finanz liegt auch in der aktuellen Cash-Hitliste Maklerpools nach Provisionserlösen mit großem Abstand auf dem Spitzenplatz. Dahinter folgen Netfonds, Domcura und Jung, DMS & Cie. Nur zwei der aufgeführten Marktteilnehmer hatten einen Rückgang zu verzeichnen, der bei Wifo erneut am größten ausfiel. Den größten Zuwachs erzielte Conceptif.

Der Informationsdienst Cash.Online hat seine aktuelle Rangliste der Maklerpools nach Provisionserlösen veröffentlicht. In der sogenannten „Cash Maklerpool-Hitliste 2018“ werden insgesamt 22 Pools, Servicegesellschaften und Verbünde aufgeführt, die gegenüber Cash ihre Provisionserlöse für das Geschäftsjahr 2017 gemeldet haben. Darunter sind auch einige Assekuradeure.

Die Umsätze von 18 Gesellschaften wurden den Angaben zufolge von einem Steuerberater oder einer Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft testiert. Untestiert sind die Erlöse von der Blau Direkt GmbH & Co. KG, der Maxpool-Gruppe, der Conceptif AG und der Midema Assekuranz-Assecuradeurs GmbH. In früheren Jahren wurde für die Gesellschaften ohne Testat eine separate Liste geführt.

Nur zwei Mal Rückgang

Der aktuellen Hitliste zufolge konnte die große Mehrheit der Gesellschaften im vergangenen Jahr ihre Provisionserlöse im Vergleich zum Geschäftsjahr 2016 ausbauen. Ein Minus hatten lediglich zwei der aufgeführten Pools, Servicegesellschaften und Verbünde zu verzeichnen.

Den größten Rückgang gab es im vergangenen Jahr erneut bei der Wifo Wirtschafts- & Fondsanlagenberatung und Versicherungsmakler GmbH. Zuletzt betrug das Minus fast zehn Prozent. In den Jahren zuvor betrugen die Rückgänge vier, rund 2,5 beziehungsweise neun Prozent (VersicherungsJournal 11.8.2017, 10.8.2016, 10.8.2015).

Eine Verminderung um knapp über zehn Prozent stand für die WWK-Tochter 1:1 Assekuranzservice AG zu Buche (inklusive der vor etwa sechs Jahren übernommenen Clarus AG (VersicherungsJournal 1.10.2012) sowie des vor rund viereinhalb Jahren gekauften Assekuradeurs Askuma AG (VersicherungsJournal 21.1.2014)). Im Jahr zuvor hatte es noch eine Steigerung im zweistelligen Prozentbereich gegeben.

Die wachstumsstärksten Gesellschaften

Das größte Wachstum (jeweils um rund ein Drittel) hatten 2017 Conceptif und Blau Direkt (VersicherungsJournal 10.1.2018, 19.6.2018) zu verzeichnen. Einen Zuwachs der Erlöse um jeweils rund ein Viertel gab es bei der 100-prozentigen Hypoport-Tochter Qualitypool GmbH sowie bei der Netfonds-Gruppe.

Die Provisionserlöse um mindestens ein Zehntel ausbauen konnten im vergangenen Jahr die Fondskonzept AG, der Verbund und Konzeptanbieter Germanbroker.net AG, die Fondsnet-Gruppe sowie Maxpool.

Fonds Finanz mit großem Vorsprung

Umsatzstärkster Maklerpool ist und bleibt die Fonds Finanz Maklerservice GmbH. Der Münchener Maklerpool baute die Provisionserlöse ein weiteres Mal um knapp neun Prozent (auf über 130 Millionen Euro) aus (VersicherungsJournal 21.3.2018). An die Fonds Finanz liefern unabhängige Vermittler auch das meiste Geschäft, wie aus der Asscompact-„Marktstudie Pools und Dienstleister 2018“ hervorgeht (VersicherungsJournal 4.4.2018).

Unverändert an zweiter Stelle liegt in der aktuellen Cash-Hitliste die Netfonds-Gruppe. Für die werden – inklusive 2,7 Millionen Erlöse aus dem Ausland – insgesamt über 95 Millionen Euro Provisionserlöse ausgewiesen (VersicherungsJournal 4.5.2018).

Dahinter folgt die MLP-Tochter Domcura-Gruppe (VersicherungsJournal 17.6.2015), die ihre Provisionserlöse – inklusive Assekuradeurs- und Maklerschiene – um gut vier Prozent auf fast 71 Millionen Euro steigerte.

Auf den Plätzen vier und fünf liegen die Maklerpools Jung, DMS & Cie. AG (rund 70 Millionen Euro – inklusive 7,7 Millionen Erlöse aus dem Ausland) und Fondskonzept (knapp 69 Millionen Euro – inklusive 4,25 Millionen Erlöse aus dem Ausland). Position sechs belegt Fondsnet mit knapp 57 Millionen Euro vor der BCA AG mit gut 52 Millionen Euro an Provisionserlösen.

Unvollständige Liste

In der Auflistung fehlen auch in diesem Jahr einige nicht unbedeutende Pools, Servicegesellschaften oder Verbünde. So wird aktuell – anders als im Jahr zuvor – die Degenia Versicherungsdienst AG nicht in der Liste aufgeführt. Der Konzern aus Bad Kreuznach konnte den Umsatz im vergangenen Jahr um gut ein Prozent auf knapp 12,5 Millionen Euro steigern (VersicherungsJournal 28.6.2018).

Ebenfalls nicht berücksichtigt werden unter anderem die Charta Börse für Versicherungen AG, die Invers Versicherungsvermittlungs GmbH, die PMA Finanz- und Versicherungsmakler GmbH und die Vema Versicherungs-Makler-Genossenschaft e.G.

Welche Maklerpools und Verbünde aus Vermittlersicht den besten Service bieten, haben die Servicevalue GmbH und die Zeitschrift Versicherungsmagazin im Frühjahr in einer Studie ermittelt. Bei den Pools setzte sich Blau Direkt knapp gegen PMA durch. Bei den Verbünden liegt die Vema an der Spitze (VersicherungsJournal 28.3.2018).