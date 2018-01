Die besten Verkäufer von traditionellen Rentenpolicen

30.1.2018 – 2016 war das Neugeschäft (nach APE) mit traditionellen Rentenversicherungen rückläufig. So gut wie alle Vertriebswege hatten Einbußen zu verzeichnen. Banken verteidigten den Spitzenplatz vor den unabhängigen Vermittlern. Beide Vertriebskanäle konnten laut dem Vertriebswege-Survey von Willis Towers Watson sogar beim Marktanteil zulegen, weil sie nicht so stark wie der Markt verloren.

2016 ist das Neugeschäft (nach APE) mit traditionellen Rentenversicherungen um fast vier Prozent niedriger ausgefallen als im Jahr zuvor. Dabei waren die Einmalbeiträge doppelt so stark betroffen wie die laufenden Beiträge.

Dies geht aus ergänzenden Detaildaten zum aktuellsten Vertriebswege-Survey Leben (VersicherungsJournal 6.12.2017) des Beratungsunternehmens Willis Towers Watson hervor, die der Redaktion vorliegen. Basis der Untersuchung zur Aufteilung des Neugeschäfts auf die verschiedenen Vertriebswege sind die Angaben von Marktteilnehmern mit rund 90 Prozent Anteil am Neugeschäft.

Fast alle Vertriebskanäle mit nachlassendem APE-Neugeschäft

Der (absolute) Neugeschäftsrückgang betraf dabei alle Vertriebswege – bis auf eine Ausnahme: die gebundenen Strukturvertriebe. Hierzu zählt das Beratungsunternehmen etwa die DVAG Deutsche Vermögensberatung AG oder die OVB Vermögensberatung AG. Der Anteil liegt allerdings nicht einmal bei einem Vierzigstel.

Absolut gesehen büßten die Ausschließlichkeits-Organisationen (AO) mit zwei Prozentpunkten am stärksten ein. Dadurch ist der Anteil 2016 unter die Marke von einem Viertel gerutscht. Dies dürfte vor allem darauf zurückzuführen sein, dass sich in letzter Zeit immer mehr Anbieter aus der Klassik verabschiedet haben.

Hierzu zählen unter anderem der Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G. (VersicherungsJournal 13.4.2016), die Ergo-Gruppe, die Gothaer Lebensversicherung AG (VersicherungsJournal 2.6.2016) oder auch die Württembergische Lebensversicherung AG (VersicherungsJournal 21.7.2016).

Auch Marktführer Allianz Lebensversicherungs-AG hat den Vertriebsschwerpunkt auf Produkte der sogenannten „Neuen Klassik“ gelegt – und bietet konventionelle Policen nur noch auf explizite Kundennachfrage an.

Banken und unabhängige Vermittler gewinnen Neugeschäftsanteile

Auch die unabhängigen Vermittler haben 2016 weniger Neugeschäft mit traditionellen Rentenversicherungen geschrieben. Anders als die Einfirmenvertreter können Makler, Mehrfachvertreter und Vertriebsgesellschaften wie etwa die MLP Finanzberatung SE (VersicherungsJournal 4.12.2017) allerdings aus der Breite des Marktes Klassik-Policen anbieten.

Unter dem Strich konnten die Unabhängigen beim Neugeschäftsanteil nach APE zulegen – und zwar auf über 30 Prozent. Dies bedeutet unverändert die zweite Position im Ranking der Vertriebswege. Auf Vierjahressicht steht sogar ein Zuwachs von annähernd fünf Prozentpunkten für diesen Vertriebskanal zu Buche.

Auch die Banken verkauften laut Willis Towers Watson besser als der Markt. Dadurch konnten sie nicht nur ihren Anteil auf deutlich über ein Drittel ausbauen, sondern auch ihre Spitzenposition der Vorjahre verteidigen. Allerdings haben die unabhängigen Vermittler den Rückstand auf die Banken seit 2013 verkleinert.

Deutlich rückläufig ist der Trend beim Direktvertrieb. Nach dem dritten Minus in Folge lag der Anteil 2016 nur noch bei einem Vierzigstel. Vier Jahre zuvor war der Neugeschäftsanteil noch fast drei Mal so groß. Knapp ein Zwanzigstel ist den Daten der Unternehmensberatung zufolge den sonstigen Vertriebskanälen zuzuordnen. Damit wurde in etwa das Niveau der Jahre 2013 und 2014 erreicht.

Unabhängige im Gesamtmarkt, bei Fonds- und bei SBU-Policen vorne

Im Gesamtmarkt Lebensversicherung kommt das meiste Neugeschäft über die unabhängigen Vermittler. Der Vertrieb über den Bankschalter liegt nur an zweiter Stelle, wenn auch nur mit hauchdünnem Rückstand. Die gleiche Reihenfolge zeigt sich auch bei den Fondspolicen (VersicherungsJournal 25.1.2018).

Die selbstständige Berufsunfähigkeits- (SBU) Versicherungen ist eine klare Domäne der Unabhängigen. Hier liegen die Banken hinter den gebundenen Strukturvertrieb nur an vierter Position. Und auch die Ausschließlichkeit an zweiter Stelle liegt über 20 Prozentpunkte zurück (VersicherungsJournal 12.1.2018).