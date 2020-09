Die besten Krankenversicherer im Urteil der Versicherten

21.9.2020 – Unter den Marktgrößen in der privaten Krankenversicherung ist die Debeka weiter Spitzenreiter, dicht gefolgt von der Huk-Coburg. Das geht aus dem „Kundenbarometer Deutschland 2020“ hervor. Über dem Branchenschnitt lagen auch die Allianz und die Signal Iduna. Nachbesserungsbedarf bescheinigten die Versicherten der DKV und der Axa.

Für den „Kundenmonitor Deutschland 2020“ hat die Servicebarometer AG wieder die Zufriedenheit deutscher Konsumenten diverser Wirtschaftszweige analysiert. Unter die Lupe nahmen sie dabei auch die Versicherungsnehmer in der gesetzlichen (GKV) und in der privaten Krankenversicherung (PKV).

Die Coronakrise hinterlässt auch hier Spuren: In den ansonsten eher konstanten Branchenwerten zeigten sich Benchmarks, die sich in dem von Pandemie-Einschränkungen geprägten Wirtschaftsumfeld mit abgestimmten Konzepten stärker als bislang vom Branchendurchschnitt absetzen könnten. So heißt es in der Mitteilung zum Kundenmonitor 2020.

Angaben zur Studie

Die Auswertung umfasst in Zeitreihenanalysen die Kennzahlen zur Zufriedenheit, zum Preis-Leistungs-Verhältnis, zu erkannten Wettbewerbsvorteilen und zur Weiterempfehlung von Konsumenten. Für die Ausgabe 2020 wurden online bei insgesamt 25.541 Befragten ihre Beziehungen zu verschiedenen Unternehmen analysiert.

Die Optiker gehen im laufenden Jahr trotz Verlusten in der Bewertung im Vergleich zum Vorjahr mit einem Branchenmittelwert von 1,83 als Spitzenreiter im Ranking der Zufriedenheit ins Ziel. Zum Vergleich: Krankenkassen und private Krankenversicherer holten eine 2,1.

Für die Bewertung der Krankenkassen und -versicherer befragten die Marktforscher online insgesamt 9.350 Bundesbürger im Alter ab 16 Jahren: davon 7.847 zu den Krankenkassen (2019: 6.900) und 1.503 (1.364) zu den privaten Anbietern. Der Erhebungszeitraum erstreckte sich von Oktober 2019 bis Juli 2020.

Corona verändert Blickwinkel der Verbraucher

Standen im Vorjahr noch die „Bereitschaft zur Onlinenutzung“ und „Beitragsanpassungen“ im Fokus der Untersuchung (VersicherungsJournal 10.10.2019), bewerteten die Verbraucher diesmal auch die Leistung und das Angebot der Krankenversicherer in der Coronakrise.

Für die Bewertung standen den Teilnehmern Mittelwerte auf einer Skala von „vollkommen zufrieden“ (=1) bis „unzufrieden“ (=5) zur Verfügung.

Ein Plus von sechs Basispunkten können die Krankenkassen bei der Zufriedenheit ihrer Versicherten mit einem Allzeit-Höchstwert von 2,10 im Mittelwert verzeichnen. Die meisten gesetzlichen Anbieter verzeichnen laut Studienautoren Zugewinne. Die PKV liegt hier bei 2,2 Punkten.

Beim Preis- Leistungsverhältnis punktet GKV

Bei der Einschätzung des Preis- Leistungsverhältnisses liegen GKV und PKV relativ weit auseinander. Die Frage des Kundenmonitor dazu lautete: „Wenn Sie den insgesamt gebotenen Leistungen den Preis gegenüberstellen, wie zufrieden sind Sie mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis ihrer Krankenversicherung?“

Hier schnitten die Krankenkassen mit einer Bewertung von 2,3 ab, während die privaten Anbieter lediglich eine 2,5 holten. Den Vorsprung der gesetzlichen Anbieter erläutern die Autoren des Kundenmonitors wie folgt: „Insbesondere der signifikante Anstieg im wahrgenommenen Preis-Leistungs-Verhältnis während der Hochphase der Pandemie zahlt auf diese Gesamtentwicklung ein.“

Entsprechend der Beurteilung dieses Kriteriums, sieht es mit der Wiederwahlabsicht der Verbraucher aus: Hier erreichte die GKV eine knappe zwei, während die PKV einen Wert von 2,2 verbuchte. Bei der Bewertung der Vorteile, die der jeweilige Anbieter seinen Versicherten offeriert, liegen Krankenkassen und -versicherungen fast deckungsgleich bei 2,6.

Anbieter mit mindestens 100 Befragten. Mittelwerte auf einer Skala von „vollkommen zufrieden“ (=1) bis „unzufrieden“ (=5) (Bild: Servicebarometer)

Debeka verteidigt Spitzenplatz

Um die Zufriedenheitswerte der Kunden veröffentlichen zu können, benötigten die Gesellschaften eine Mindestanzahl von 100 Bewertungen, teilt Servicebarometer in den Studienunterlagen mit. Für die PKV stellt der Kundenmonitor 2020 deshalb nur von sechs Gesellschaften die Bewertung der Kunden vor.

Bis auf die Huk-Coburg Krankenversicherungs-AG sind die fünf weiteren Unternehmen mit über 100 Bewertungen auch die größten PKV-Versicherer nach Beitragseinnahmen (1.9.2020). Erstmals dabei ist die Signal Iduna Krankenversicherung a.G.:

Die Debeka konnte, wie bereits in den Vorjahren, ihren Spitzenplatz in der Kundengunst verteidigen (15.10.2018, 15.9.2017). Die Gesellschaft lag mit einem aktuellen Wert von 1,93 (2019: 1,97) über dem sogenannten „Branchenschnitt Globalzufriedenheit“ mit 2,18 (2,22).

Die Coburger kommen bei der Globalzufriedenheit auf einen Wert von 2,06 (2,04). Die Autoren heben in den Studienunterlagen allerdings hervor, dass es zwischen Debeka und Huk-Coburg „keinen signifikanten Unterschied“ mehr gebe. Zu einem ähnlichen Ergebnis kamen sie im Vorjahr.

Verbessern konnte sich die Allianz mit einer Wertung von 2,10 (2,27), dicht gefolgt von der Signal Iduna mit 2,11. Unter dem Branchenschnitt lagen die DKV mit 2,37 und die Axa mit 2,63.