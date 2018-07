Die beliebtesten Rechtsschutzversicherer aus Vermittlersicht

31.7.2018 – Die Auxilia ist der uneingeschränkte Favorit der unabhängigen Vermittler in der Rechtsschutz-Versicherung, wie die Asscompact Trends II/2018 zeigen. Dahinter folgen die Arag, die Deurag und die Concordia.

Im vergangenen Jahr haben die deutschen Rechtsschutzversicherer erstmals seit 2013 (VersicherungsJournal 1.12.2017) voraussichtlich wieder einen versicherungs-technischen Gewinn erzielt. Dies geht aus vorläufigen Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hervor (VersicherungsJournal 31.1.2018).

Das Beitragsaufkommen ist auf Zehnjahressicht um mehr als ein Fünftel gestiegen – Ende 2016 auf fast 3,83 Milliarden Euro gebuchte Bruttobeiträge (VersicherungsJournal 13.3.2018). Der Bestand wuchs im Betrachtungszeitraum um etwa sieben Prozent auf 19,1 Millionen Verträge (VersicherungsJournal 26.2.2018).

Rechtsschutz mit steigendem Absatz bei unabhängigen Vermittlern

Auch im unabhängigen Vermittlermarkt gehört die Rechtschutz-Versicherung seit Längerem zu den Top-Produkten in der Absatzrangliste. Dies zeigt die von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH durchgeführte Studienreihe Asscompact Trends.

In den letzten Auflagen gehörte die Rechtsschutz-Versicherung immer zur Top Ten in der Produkthitparade des freien Vertriebs. Bis zu 55 Prozent der Befragten berichteten von einem „(sehr) gut“ gelaufenen Rechtsschutzgeschäft (VersicherungsJournal 13.6.2018, 2.3.2018, 11.12.2017).

Auxilia an der Spitze

Im Rahmen der Untersuchung wird auch erhoben, welche Anbieter die Favoriten der unabhängigen Vermittler in rund 40 Produktgruppen sind. Dabei konnten die Gesellschaften sowohl über ein Drop-Down-Menü ausgewählt als auch frei eingegeben werden.

In der privaten Rechtsschutz-Versicherung sicherte sich bei insgesamt 392 Favoritennennungen die Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG mit deutlich über einem Viertel Anteil den Spitzenplatz. Dahinter folgt die Arag SE, für die rund jeder sechste unabhängige Vermittler votierte.

Auf den Positionen drei bis fünf liegen relativ dicht beieinander die Deurag Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG, die Concordia Rechtsschutz-Versicherungs-AG und die DMB Rechtsschutz Versicherung AG. Sie haben Anteile von jeweils weniger als einem Zehntel.

Aufsteiger und Absteiger …

Die Auxilia und die Arag belegen schon seit vielen Quartalen die Plätze eins und zwei. Die Deurag verteidigte den Bronze-Rang, den sie im Vorquartal von der Concordia übernommen hatte. Die Kurve der DMB zeigt auf Jahressicht betrachtet nach oben. Die Gesellschaft, bei der der Maklervertrieb immer wichtiger wird (VersicherungsJournal 9.5.2018), verbesserte sich in den letzten Quartalen vom siebten über den sechsten auf den aktuell fünften Rang.

Die Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG stoppte den leichten Abwärtstrend von vor zwei Quartalen, als es von fünf auf sechs abwärts ging, und verteidigte diese Platzierung in der aktuellen Auflage der Studienreihe. Von der sechsten über die siebte auf die aktuell neunte Position abwärts ging es für die Ergo Versicherung AG (mit der Marke D.A.S.).

… unter den Platzierten

Der Deckungskonzept-Anbieter Domcura AG machte hingegen einen großen Sprung nach oben (von 17 auf zehn). Ebenfalls aufwärts ging es für die Alte Leipziger Versicherung AG. Die Gesellschaft hat ihre Rechtsschutz-Sparte kürzlich an die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG veräußert (VersicherungsJournal 23.6.2017, 26.6.2017). Vor zwei Quartalen lag sie noch an neunter Stelle.

Zum wiederholten Mal reihte sich die Neue Rechtsschutz-Versicherungs-Gesellschaft AG an achter und die Advocard Rechtsschutz-Versicherung AG an zehnter Stelle ein. Gründe für die Favoritennennungen werden in der Untersuchung nicht erhoben.

Die 148-seitige Studie „Asscompact Trends II/2018“ basiert auf einer zwischen Ende März und Mitte April 2018 durchgeführten Onlinebefragung von 381 unabhängigen Vermittlern. Sie kann für 1.368,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement) bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.