Das sind die Versicherer und Vermittler mit dem besten Kundenservice

24.11.2023 – Die Marktforscher von Servicevalue haben in Zusammenarbeit mit dem Tagesspiegel die Servicequalität von 865 Unternehmen aus 50 Branchen untersucht. Die Rankings in den Wirtschaftszweigen Direktversicherer, Finanzvertriebe, Serviceversicherer und Versicherungsvermittler führen Cosmos, Telis, Debeka und Helmsauer & Kollegen an.

Mit welchen Unternehmen Kunden besonders gute Service-Erfahrungen gemacht haben, wollte die Servicevalue GmbH im Auftrag der Zeitung Der Tagesspiegel wissen. Die Untersuchung wurde im Rahmen der breit angelegten Studie „Deutschland-Monitor – Service“ durchgeführt.

Dazu wurden im September und Oktober mehr als 100.000 Verbraucherurteile zu insgesamt 865 Unternehmen aus 50 Branchen eingeholt. Zu der Onlinebefragung wurden Panelisten eingeladen, so dass die Erhebung repräsentativ ausgesteuert ist. Die Befragung erfolgte nach eigenen Angaben eigeninitiiert und ohne Einbindung der untersuchten Unternehmen.

Fünf Antwortmöglichkeiten

Die Studienteilnehmer sollten die wahrgenommene Serviceleistung bewerten. Zunächst war aus einer „überschaubaren Auswahl von Branchen“ auszusuchen. Anschließend erhielt jeder Befragte Listen mit Unternehmen. Für eine Bewertung qualifizierte er sich, sofern er zuvor schon einmal von einem dieser Akteure eine Serviceleistung in Anspruch genommen hatte.

Zur Beantwortung der Frage „Inwieweit stimmen Sie zu, dass bei dem Unternehmen XY die Serviceleistungen sehr gut sind?“ standen fünf Antwortmöglichkeiten von „trifft voll und ganz zu (1)“ bis „trifft nicht zu (5)“ sowie die Angabe „kann ich nicht beurteilen (0)“ zur Verfügung. Aus allen abgegebenen Bewertungen und für jedes untersuchte Unternehmen wurde ein Mittelwert gebildet.

Das Prädikat „Bester Service“ wurde branchenspezifisch und nur für das „beste Drittel“ vergeben. Ausgezeichnet wurden die Anbieter innerhalb einer Branche, deren empirischer Mittelwert niedriger als der beste empirische Mittelwert zuzüglich des Drittels der Differenz zwischen dem besten und dem schlechtesten Mittelwert liegt, heißt es in den Studieninformationen.

Dieser (intervallskalierte) Werteraum sei nicht gleichzusetzen mit dem (ordinalskaliertem) Lagemaß des ersten Terzils, weshalb die Anzahl der ausgezeichneten Unternehmen je Branche auch nicht einem Drittel aller Unternehmen einer Branche entsprechen müsse.

Cosmos bei den Direktversicherern ganz vorne

Die Ergebnisse (Stand 22. November 2023): Unter den Direktversicherern erhielten sieben Anbieter die höchste Auszeichnung „Bester Service“. Dies sind die

Telis top unter den Finanzvertrieben

Bei den Finanzvertrieben schafften acht Gesellschaften die Spitzenbewertung. Dazu gehören die

Debeka auf dem Spitzenplatz bei den Serviceversicherern

„Bester Service“ wurde in der Sparte Serviceversicherer 13 Anbietern bescheinigt. Die Spitzengruppe setzt sich zusammen aus:

Platz eins für Helmsauer & Kollegen bei den Vermittlern

Unter den Versicherungs-Vermittlern schafften acht Akteure das Prädikat „Bester Service“. Hierzu zählen:

Die Rankings zur Untersuchung „Bester Service“ können auf der Homepage von Servicevalue kostenlos eingesehen werden. Hier ist auch ein Link zum Studiensteckbrief (PDF; 698 KB) zu finden.