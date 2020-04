Coronakrise: Versicherer rechnen mit harten Zeiten

6.4.2020 – Die Gesellschaften glauben an einen signifikanten Geschäftseinbruch in den nächsten Wochen. Stornoprävention sei für Produktgeber und Vertrieb die zentrale Herausforderung. Chancen könnten in der Beratung von Endkunden liegen. Das bAV-Neugeschäft wird für Vermittler schwieriger, wie eine Befragung des AfW zeigt.

Der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. hat gemeinsam mit der Agentur Birkenbeul Communications GmbH sechs Vorstandschefs deutscher Versicherer zu den Folgen der Coronakrise befragt.

Ziel der Interviews war laut Mitteilung des Verbands „die aktuelle Situation des Versicherungsmarktes zu betrachten sowie Chancen und Risiken für die Zeit nach der Krise zu identifizieren“. Im Fokus stand die aktuelle Situation des Vertriebs sowie der Partner der befragten Gesellschaften. Vier der sechs Vorstände vertreten Unternehmen, die auch Fördermitglieder des AfW sind.

Der AfW-Vorstand (von links): Frank Rottenbacher, Norman Wirth, Matthias Wiegel (Bild: AfW)

Versicherer rechnen mit starkem Rückgang durch Corona

Die wichtigsten Ergebnisse der Befragung gab die Organisation am Freitag bekannt. Insgesamt fühlen sich die Versicherer laut ihrer interviewten Manager in der aktuellen Krise „gut aufgestellt und der Situation absehbar“ gewachsen.

Zum Zeitpunkt der Befragung am 25. März bezeichneten die sechs Vorstände die Geschäftsentwicklung als „stabil“. „Mit einem signifikanten Rückgang in den kommenden Wochen wird gerechnet“, so der AfW.

Zudem rechnen die Manager mit steigenden Kundenanfragen wegen finanziellen Engpässen aufgrund von Kurzarbeit in den Unternehmen. Zunehmende Kündigungen bei Biometrie- und Altersvorsorge-Verträgen schließen die Interviewten nicht aus. „Stornoprävention ist die zentrale Herausforderung für Vermittler und Versicherer“, schreibt der AfW in seiner Zusammenfassung.

Die gute Nachricht für den Vertrieb: „Sämtliche befragte Versicherer verfügen über Storno-Sonderregelungen und leisten Vertriebspartnern in Notlagen individuell gezielte finanzielle Hilfen“, schreibt der Verband in seiner Zusammenfassung. Diverse Gesellschaften hatten dazu in den vergangenen Tagen bereits ihre Änderungen mitgeteilt (VersicherungsJournal 31.3.2020, 27.3.2020).

Chancen für den Vertrieb

Laut Aussagen der Vorstände nehme die Unsicherheit der Kunden „wegen der Schwankungen an den Kapitalmärkten zu“. Hier stellen die Befragten zyklisches Handeln der Verbraucher fest, wie die Flucht in Deckungsstock-Anlagen. Vermögendere Kunden würden die Kursrückgänge teilweise für die Platzierung signifikanter Einmalbeiträge nutzen.

In der Krise erhöhe sich laut der Versicherungsmanager aber teilweise „die freie Liquidität der Menschen, mit der Möglichkeit, zur Absicherung individueller Risiken“.

Problematisch sieht es dagegen im Geschäft mit der gewerblichen Klientel aus. „Beratungstermine mit Vermittlern werden insbesondere von Unternehmen abgesagt.“ Das habe vor allem negative Auswirkungen auf das Neugeschäft in der betrieblichen Altersversorgung.

Der AfW informiert seine Mitglieder auf seiner Website über aktuelle Belange. Der Verband stellt hier „aktuelle Corona-Förderinformationen“ der Bundesländer für Unternehmen zur Verfügung. Zusätzlich veröffentlichte er einen „Corona-Notfallplan mit FAQ-Liste für Arbeitgeber“ (PDF, 95 KB) (19.3.2020).