BU-Versicherung: Was für Betroffene im Ernstfall zählt

6.5.2021 – Wenn es den Versicherungsnehmer trifft, kommt es auf eine schnelle und individuelle Leistungsregulierung durch den jeweiligen Anbieter von Berufsunfähigkeits-Policen an. Unterstützung bei der Selbstauskunft im Leistungsfall nehmen dagegen viele Kunden nicht so wichtig. Das zeigt eine Umfrage der Assekurata Solutions.

Was die Kunden im Leistungsfall von ihrem Anbieter erwarten, welche Aspekte hier für Versicherungsnehmer am wichtigsten sind, hat die Assekurata Solutions GmbH in einer Umfrage ermittelt. Das Unternehmen befragte dafür 500 Inhaber einer selbstständigen Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung.

Schnellstmögliche Bearbeitung im Ernstfall

Das Ergebnis erstaunt Juliane Löffler, Senior-Analystin bei Assekurata Solutions, kaum, wie sie in einem Blog-Beitrag schreibt. 60 Prozent der Befragten legen den größten Wert auf „eine schnelle und zügige Leistungsbearbeitung“ im Ernstfall.

Die Leistungsfall-Bearbeitung in der BU-Versicherung gestalte sich oft komplex, was sich auf die Dauer der Regulierung auswirke. Mit entsprechendem Prozessmanagement versuche die Branche allerdings, das Tempo für den Betroffenen zu steigern, so Löffler.

Bewährt hätten sich hier individualisierte Fragebögen und Checklisten zu den notwendigen Unterlagen sowie „ein systematischer Erinnerungsprozess“ in Richtung des Versicherungsnehmers. Dennoch könnte zum Beispiel die Frage nach bestimmten medizinischen Gutachten den Vorgang aus Sicht des Kunden verlängern.

Fester Ansprechpartner beim Versicherer

Beim Regulierungsprozess fordern die Betroffenen eine intensive Unterstützung durch ihren Versicherer. Knapp 47 Prozent der Befragten gaben an, dass ihnen für die Unterstützung ein fester Ansprechpartner bei ihrer Gesellschaft besonders wichtig ist. Rund ein Drittel erwartet von seinem Sachbearbeiter Empathie und Rücksicht auf die individuelle Situation.

Als „verwunderlich“ bezeichnet Löffler, dass nur rund einem Fünftel der Befragten eine telefonische oder Vor-Ort-Unterstützung beim Ausfüllen des Fragebogens zur Selbstauskunft wichtig sei. Gerade die Praxis zeige oft, dass dieser Fragebogen, insbesondere die Beschreibung der beruflichen Tätigkeit, für die Kunden eine wesentliche Hürde darstelle.

„Erklärung für die Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung in der Realität und unseren Befragungsergebnissen ist sicherlich die Tatsache, dass die Befragten bisher noch keinen Leistungsantrag gestellt hatten und somit bislang keine der Selbstauskünfte eigenständig ausfüllen mussten“, vermutet die Assekurata-Analystin.

Ihr Fazit: Eine faire Regulierung in der BU-Versicherung gelinge nur, wenn der Antragsteller von Beginn an aktiv in den Prozess eingebunden und individuell betreut werde.

Zahlen, Daten, Fakten zur Leistungsbearbeitung

Studien zur Leistungspraxis in der BU-Versicherung hat zuletzt neben der Premiumcircle Deutschland GmbH (VersicherungsJournal 17.4.2018) auch die Franke und Bornberg GmbH (7.8.2020) durchgeführt. Aufgrund von unterschiedlich großen Stichproben und anderen methodischen Herangehensweisen und Definitionen weichen die Untersuchungsergebnisse deutlich voneinander ab.

Auch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) veröffentlicht in unregelmäßigen Abständen ausgewählte Zahlen zur Schadenabwicklung in dieser Sparte (25.9.2020, 22.4.2020, 18.11.2019, 7.6.2019, 26.11.2018).

Aspekte unter anderem zur Schadenregulierung in der Berufsunfähigkeits-Versicherung hat im Frühjahr die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. analysiert. Befragt wurden dazu im Rahmen einer sogenannten Qualitätsumfrage die rund 3.200 Vema-Partnerbetriebe (20.7.2020, 1.7.2020).

Die besten BU-Regulierer aus Sicht der Kunden

Welche Versicherer aus Kundensicht zur Spitzengruppe in der BU-Leistungspraxis gehören, hat die Servicevalue GmbH untersucht (26.1.2021). Folgende Gesellschaften (in alphabetischer Reihenfolge) bekamen von den Verbrauchern Bestnoten: