Blockchain ersetzt Börsenparkett: Hanseatische Versicherungsbörse gestartet

23.8.2023

Die Hamburger Versicherungsbörse e.V. hat sich umbenannt in Hanseatische Versicherungsbörse e.V. und bietet nach einer mehrjährigen Pause seit Juni wieder die Möglichkeit, Risiken zu zeichnen. Der Fokus liegt dabei weiterhin auf Transport- und Industrie-Versicherungen. Die Platzierung des Geschäfts erfolgt jedoch nicht mehr auf dem Börsenparkett, sondern über eine virtuelle Plattform.

WERBUNG

Der komplexe und hochvolumige Spezial-Versicherungsbereich, den der Marktplatz abdecke, erfordere es, dass Risiken individuell versichert werden müssten, wird berichtet. Denn viele Versicherungen oder Assekuradeure würden diese Risiken oft nicht allein schultern wollen. Für Makler gehe es darum, Beteiligungen zu finden und gleichzeitig die Abläufe rechtssicher zu dokumentieren.

Aufgrund der Größe und Komplexität dieser Führungs- und Beteiligungsgeschäfte habe man sich für die Blockchain-Technologie entschieden. Damit können Daten ohne zentrale Instanz ausgetauscht und verwaltet werden, und zwar in Echtzeit, manipulationssicher und für alle Teilnehmer nachvollziehbar, ohne dass die Teilnehmer die Hoheit über ihre Daten verlieren, wird berichtet.

Jeder Nutzer erhalte einen sogenannten DLT-Knoten, der Voraussetzung sei, um sich an dem Ökosystem anzuschließen. Dieser stelle sicher, dass nur verifizierte Akteure partizipierten. Neben dem Betrieb in der firmeneigenen IT sei auch eine As-a-Service-Lösung möglich. Hierbei werde der Blockchain-Knoten durch die PPI AG betrieben, den Technologiepartner der Börse. Eine Öffnung für weitere Versicherungssparten mit ebenfalls großen und komplexen Geschäften sei denkbar, heißt es.