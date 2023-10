Berufsunfähigkeit: Mehr Geschäft nur über Versicherungsmakler

30.10.2023 – Wie man mehr Berufsunfähigkeits-Policen vermittelt, wurde vergangene Woche auf einem DKM-Kongress intensiv diskutiert. Den Stein der Weisen hat bisher noch kein Anbieter gefunden. Onlineverkauf funktioniert nicht, wie das Umschwenken eines Anbieters zeigt. Im Trend liegt die Ansprache von jungen Menschen. Zudem könnte ein Preiskampf vor der Tür stehen.

Die Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung leidet nach Einschätzung der Experten weiterhin an der Durchdringung. „Bisher erreichen wir nur rund 25 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung“, erläuterte Michael Franke, geschäftsführender Gesellschafter der Franke und Bornberg GmbH, auf der diesjährigen Vermittlermesse DKM (VersicherungsJournal 25.10.2023).

Jan-Peter Diercks (Bild: Schmidt-Kasparek)

„Es gelingt uns nicht, die BU in die Breite der Bevölkerung zu bringen, weil wir den Kunden sagen müssen, dass sie 30 Jahre Konsumverzicht leisten sollen“, sagte Jan-Peter Diercks, ab November neuer Vertriebsvorstand der Landeskrankenhilfe V.V.a.G. (LKH) (23.10.2023), auf der Veranstaltung „Business as usual in der BU – gut so?!“

Dass die Produkte immer besser werden, helfe nicht bei der Durchdringung. Zudem würde es viel zu lange dauern, bis Innovationen in allen Makler-Vergleichsprogrammen implementiert wären.

Oft keine neutrale Schadenregulierungsprüfung

Kritik äußerte Analyst Franke daran, dass es bisher nur zehn Versicherer gäbe, die zu einer transparenten Schadenregulierungs-Untersuchung bereit sind. „Mit harten Fakten einer fairen Schadenregulierung kann man die Medien überzeugen“, schätzt Franke.

Es wäre besser, wenn eine neutrale Partei die Leistungsregulierung kontrolliere statt des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV). Immerhin müsste sich die Branche mit Regulierungsquoten von 75 bis 85 Prozent nicht verstecken.

Da das Leistungsniveau in der BU-Versicherung auf einem hohen Stand ist, befürchten die Experten, dass künftig immer mehr der Preis im Wettbewerb eine dominante Rolle spielen könnte. „Bei gut bewerteten Produkten gibt es bei einigen Vermittlergruppen den Zuschlag über den Preis“, so Diercks.

Ansprache von jungen Leuten im Trend

Die Durchdringung zu erhöhen, ist nach Einschätzung von Stephan Leppertinger, der als Abteilungsleiter bei der Allianz Lebensversicherungs-AG die Produktentwicklung verantwortet, eine Daueraufgabe, für die sich die Branche insgesamt einsetzen müsste.

Stephan Leppertinger (Bild: Schmidt-Kasparek)

So sollten Mythen wie „einmal eine Therapie gemacht, nie wieder versicherbar“ bekämpft werden. „Psychische Erkrankungen führen längst nicht mehr direkt zu Ablehnung. Hier ist einiges passiert“, erläuterte Leppertinger.

Der Experte rät zudem, den Schutz sehr kundenspezifisch zu kommunizieren und schon junge Menschen über soziale Medien wie Tiktok zu sensibilisieren.

Nach Einschätzung der Diskussionsteilnehmer ist es am Markt längst üblich, schon Schüler und Studenten auf die Arbeitskraftabsicherung anzusprechen.

Keine BU- sondern eine Segmentberatung

Analyst Franke rät den Vermittlern keine Berufsunfähigkeits- sondern eine Segmentberatung zu machen. „Reden Sie über die Bedeutung der Arbeitskraft und stellen Sie fest, ob es einen Bedarf gibt“, sagte Franke.

Danach sollte erst eine automatische Gesundheitsprüfung, etwa über „Versdiagnose“, angestoßen werden. So wisse der Vermittler, welche Versicherbarkeit möglich ist, und könne zur BU-, Erwerbsunfähigkeits- oder Grundfähigkeits-Versicherung beraten. „Dann können zudem die Vor- und Nachteile der Produkte erläutert werden“, so Franke.

Hannoversche sucht Makler für BU-Vermittlung

„Wachsen kann man in der Berufsunfähigkeits-Versicherung nur über das vermittelnde Segment“, sagte Dr. Thomas Wüstefeld, Vertriebsvorstand der Hannoverschen Lebensversversicherung AG. „Die Berufsunfähigkeits-Versicherung ist eines der beratungsintensivsten Produkte, das ich kenne, und wird natürlich beim Berater verkauft und nicht über die Online-Schiene“, erläuterte er die neue Strategie der Hannoverschen.

Dr. Thomas Wüstefeld (Bild: Schmidt-Kasparek)

Der Versicherer will nun als Biometriespezialist verstärkt mit Versicherungsmaklern zusammenarbeiten. Bisher hatte ein veraltetes Bestandführungssystem dies erschwert.

Mittlerweile hat sich der Lebensversicherer aus Hannover modern aufgestellt und will seine Erfahrungen aus dem Onlinevertrieb einfließen lassen. Beim Vertrieb der BU-Versicherung über den Direktkanal habe das Unternehmen einen Marktanteil von rund 70 Prozent.

Wüstefeld: „Heute freuen wir uns über jeden Antrag aus dem B-to-B-Segment.“ Vermittlern könnte mit Tipps und Tricks, etwa mit einem besonderen Mailing aus der Direktversicherungs-Erfahrung, geholfen werden.

Gutes Geschäft über die Konsortien

Gut soll das Geschäft mit der Berufsunfähigkeits-Versicherung laut Diercks in den Konsortien Metallrente GmbH und Klinikrente Versorgungswerk GmbH laufen. „Die Betreuer sind sehr zufrieden.“

Die Gewerkschaften würden den Arbeitskraftschutz ebenfalls kommunizieren. Immerhin würden so rund 17 Millionen Gewerkschaftsmitglieder angesprochen.

Wer seine Berufsunfähigkeit-Versicherung über die Konsortien kaufe, erhält einen Prämiennachlass von drei Prozent gegenüber den privaten Tarifen. Eine Durchdringungsquote konnte Diercks aber nicht nennen.