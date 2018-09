Berlin-Messe: Fonds Finanz 2018 mit Umsatzsprung

19.9.2018 – Am Dienstag fand in Berlin die „9. Hauptstadtmesse“ der Fonds Finanz statt. Auf der Fachveranstaltung präsentierten sich 130 Aussteller. Tim Bröning, Finanzvorstand des Maklerpools, äußerte sich zufrieden über die geschäftliche Entwicklung im ersten Halbjahr 2018. Für das Gesamtjahr wird ein Umsatzanstieg auf gut 150 Millionen Euro erwartet. Einen Provisionsdeckel lehnt Bröning ab.

WERBUNG

Bereits zum neunten Mal hat Deutschlands führender Maklerpool zur Hauptstadtmesse nach Berlin eingeladen. Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH ist laut der „Cash Maklerpool-Hitliste 2018“ nach wie vor der umsatzstärkste Pool in Deutschland (VersicherungsJournal 14.8.2018).

130 Aussteller

Am Dienstag bot Finanzvorstand Tim Bröning schon traditionell einen Überblick über die laufende Geschäftsentwicklung und die strategische Ausrichtung der Gruppe an.

Mit 130 Ausstellern reiche man nicht ganz an die Größe der am Heimatstandort München veranstalteten Messe (VersicherungsJournal 21.3.2018) heran. Bei den Besucherzahlen lägen aber beide Messen in etwa gleichauf, sagte Bröning im Gespräch mit dem VersicherungsJournal.

Besucher auf der diesährigen Hauptstadtmesse (Bild: Brüss)

Angeboten wurden auf der Hauptstadtmesse in Berlins größtem Hotel Estrel 80 Fachvorträge. Themenschwerpunkt waren die neue Versicherungsvertriebs-Richtlinie und die neue Datenschutz-Grundverordnung. Und die IDD zeigt Wirkung: So leicht wie in früheren Jahren ließen sich diesmal Weiterbildungspunkte auf der Messe nicht verdienen. 36 Vorträge erhielten das Zertifikat „IDD-konform“.

Zufrieden mit aktueller Geschäftsentwicklung

Über die Geschäftsentwicklung in diesem Jahr äußerte sich Finanzchef Bröning überaus zufrieden. Das erste Halbjahr sei sehr erfreulich verlaufen, sagte er. Vor allem das Neugeschäft in den Sparten Leben und Kranken sei in den ersten sechs Monaten des Jahres zweistellig gewachsen. Die Umsatzmarke von 150 Millionen Euro in 2018 sollte sicher übertroffen werden.

Tim Bröning (Bild: Brüss)

Für Bröning liegt die Zukunft in der Plattformstrategie. „Wir digitalisieren die Finanzdienstleistungs-Branche“, erklärte er. Diesem Ziel dienten auch die jüngsten Firmenzukäufe (VersicherungsJournal 18.7.2018, 19.3.2018, 24.8.2017, 5.5.2017). Nach einem Umsatzwachstum von sieben Prozent im vergangenen Jahr auf 134,9 (2016: 126,0) Millionen Euro soll diesmal das Geschäft zweistellig wachsen.

Kein Eingriff in die Preisregulierung

Einen Provisionsdeckel in der Lebensversicherung lehnt Bröning ab. Einen Eingriff in die Preisregulierung dürfe es nicht geben. Der Markt sollte effizient genug aufgestellt sein, den richtigen Preis (Provision) zu finden.

Mit Einführung eines Provisionsdeckels in der privaten Krankenversicherung (PKV) waren bei Fond Finanz einst Gewinn und Umsatz eingebrochen (VersicherungsJournal 12.10.2012). Damals sei Fonds Finanz viel zu einseitig auf die Krankenversicherung ausgerichtet gewesen, erläuterte Bröning.