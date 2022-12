Bei welchen Kleinunternehmern der Absicherungsbedarf besonders hoch ist

16.12.2022 – Mehr als jeder Vierte Selbstständige gibt erhebliche Wissenslücken rund um das Thema Gewerbeversicherungen zu. Vier von zehn Befragten fühlen sich gegenüber Schadenfällen nicht ausreichend abgesichert, mehr als die Hälfte nicht gegenüber gesundheitliche Risiken. Mehr als 56 Prozent sehen Lücken bei der finanziellen Vorsorge. Dies sind Ergebnisse des Gewerbeversicherungs-Reports von Finanzchef24.

„Kleinst- und Kleinunternehmer agieren im Herbst 2022 zwischen Notfallplan und Zuversicht“, heißt es im „Gewerbeversicherungs-Report 2022“ (PDF; 2,6 MB) der Finanzchef24 GmbH.

Zusammen mit der Consumerfieldwork GmbH hat das Insurtech 654 Unternehmen und Selbstständige aus dem klein- und mittelständischen Bereich zur Marktentwicklung, Zukunftsthemen und persönlichen Sorgen und Bedürfnissen befragt.

Luft nach oben

Das Ergebnis: Im aktuellen Konjunkturumfeld hat sich eine „neue unternehmerische Selbstbestimmtheit“ entwickelt, die Wissen erfordert, so die Studienautoren – unter anderem, wie das Geschäft abzusichern ist.

Es bestehen über alle Branchen hinweg Wissenslücken, heißt es im Report. So bezeichnet nur rund jeder dritte Kleinst- oder Kleinunternehmer seine Kenntnisse rund um das Thema Gewerbeversicherung als „sehr gut“. 27 Prozent betrachten den eigenen Wissensstand als „gut“.

Mehr als jeder Vierte sieht dagegen erhebliche Lücken. Und 39 Prozent beurteilen ihr eigenes Wissen diesbezüglich als „befriedigend“.

Ängste und Sorgen

Die Sorgen sind bei den Kleinst- und Kleinunternehmer im Vergleich zu 2021 größer geworden, wird berichtet. Dabei steht in diesem Jahr besonders die eigene Gesundheit im Fokus. 51 Prozent fürchten einen gesundheitsbedingten längeren Ausfall. Bei Unternehmerinnen ist diese Befürchtung mit rund 57 Prozent etwas stärker ausgeprägt als bei Unternehmern (48 Prozent).

Auf Platz zwei folgt die Angst vor Cyberattacken (34 Prozent). Zugenommen hat die Sorge vor Naturkatastrophen (19 Prozent, plus sieben Prozentpunkte) und vor der Zerstörung von Geschäftsinhalten durch Feuer oder Diebstahl (18 Prozent, plus sieben Prozentpunkte).

Besonders groß ist Angst in der Gastronomiebranche davor, dass der Geschäftsbetrieb ausfällt oder unterbrochen wird (47 Prozent). Ebenso bei Händlern (49 Prozent). Friseure, Kosmetiker oder Fitnesstrainer ängstigen sich besonders vor einem gesundheitlich bedingten längeren Ausfall (67 Prozent).

Unzureichende Absicherung

Gegenüber Schadensfällen sehen sich 62 Prozent der Kleinst- und Kleinunternehmer „gut“ beziehungsweise „sehr gut“ abgesichert. Vier von zehn Befragten bezeichnen ihre Absicherung allerdings als „befriedigend“ oder „schlecht“.

Mit Blick auf das gesundheitliche Risiko fühlen sich 46 Prozent „gut“ oder „sehr gut“ geschützt. Mehr als die Hälfte sieht jedoch einen eigentlich höheren Bedarf. Bei Frauen ist der Anteil sogar noch etwas höher.

Je nach Branche variiert diese Einschätzung. Die Beauty- und Lifestyle-Branche schätzt ihre Absicherung in Gesundheitsfragen mit 46 Prozent als gut ein. Im Handwerk und Baugewerbe sind es 52 Prozent, in der Gastronomiebranche 40 Prozent und bei den Beratern 49 Prozent. Dagegen bewerten 32 Prozent im Handel ihren Schutz als „eher schlecht“.

Lücken in der finanziellen Vorsorge

Die größten Lücken in der Absicherung sehen die Befragten in der finanziellen Vorsorge. Mehr als 56 Prozent bezeichnen ihre persönlichen Maßnahmen als „befriedigend“ oder gar schlechter. Nur knapp jeder Zehnte beurteilt diese als „sehr gut“.

Der Absicherungsbedarf ist hoch. 40 Prozent wünschen sich eine stärkere finanzielle Vorsorge. Im Handel sind es 34 Prozent, bei den Beratern 33 Prozent und im Handwerk und Baugewerbe 30 Prozent. Am größten ist der Wunsch in der Gastronomie (60 Prozent) und in der Beauty- und Lifestyle-Branche (73 Prozent).

Gewerbeversicherungs-Report 2022 (Bild: Finanzchef24)

Interesse an der Absicherung steigt

Trotz Inflation und Energiekrise möchten viele Kleinst- und Kleinunternehmer nicht an Versicherungen sparen. Im Gegenteil. In diesem Jahr gaben 37 Prozent an, dass sie mehr in die Risikovorsorge investieren wollen, im Vorjahr waren es nur 23 Prozent.

Gleichbleibende Aufwendungen planen 56 Prozent (2021: 67 Prozent). Weniger ausgeben möchten sieben Prozent (2021: zehn Prozent).