BCA öffnet seinen Marketing-Shop für alle Vermittler

7.6.2022 – Investment- und Versicherungsvermittler können ab sofort ihr Marketing mit Hilfe eines Branchentools von BCA aufpeppen. Eine Partnerschaft mit dem Pool ist nicht Voraussetzung für die Nutzung, Partner profitieren allerdings von Rabatten. Der Dienstleister will so auch neue Vertriebler von seinen Leistungen überzeugen.

WERBUNG

Die BCA AG öffnet ihre Branchenlösung makler-image.de in Zusammenarbeit mit der Marcapo GmbH für alle Investment- und Versicherungsvermittler. Das heißt, eine Partnerschaft mit dem Maklerpool ist für Interessenten keine Hürde, die Angebote des Marketingshops zu nutzen.

Die angebotenen Werbe- und Kommunikations-Maßnahmen sollen „jedem Versicherungsmakler und Finanzberater professionelle und noch dazu bezahlbare Werbe- und Marketingmaßnahmen ermöglichen“, lässt sich Marketingchef Mirko Faust zu der Offerte in einer Mitteilung zitieren.

Branchenmarketing fördern

Die Marketingtools, die im Shopsystem ausgewählt werden können, reichen von Geschäftsausstattung, Sponsoring, Imageflyern und Werbeutensilien über Online-Marketingmaßnahmen und Social-Media-Kampagnen bis hin zur SEO-Google-Optimierung sowie Unterstützung beim eigenen Webauftritt.

Die Erklärung zur Offerte des Pools klingt erstmal selbstlos. „Die BCA möchte mit dem Angebot makler-image.de das Thema Marketing in Maklerunternehmen allgemein vorantreiben und ein professionelles Branchenmarketing fördern“, heißt es in einer Mitteilung.

Aber in Oberursel hat man auch das eigene Image im Blick. „Selbstverständlich erhalten Makler, die das Angebot nutzen und bisher keine Zusammenarbeit mit der BCA haben, auch einen guten ersten Eindruck von der BCA und dem vorhandenen Serviceangebot. Und gegebenenfalls möchte ein Makler von weiteren BCA-Leistungen profitieren“, erklärt der Pool auf Nachfrage.

Generell könne der unabhängige Vermittler aber auch einzig und allein die Marketingbausteine von makler-image.de nutzen, ohne mit dem Dienstleister zusammenzuarbeiten.

Vergünstigung für BCA-Partner

Der Preis für die Bausteine richtet sich nach der gewünschten Marketing- oder Werbemaßnahme. Das Angebot und die damit verbundenen Kosten plus etwaige Rabattierungen oder Preisstaffeln finden Interessenten hier. Abgestimmt auf die individuelle Unternehmensstrategie und Zielgruppe können sich Vermittler eine Gratis-Werbeberatung inklusive Marketingplanung sichern.

Die Tools sind laut BCA einzeln buchbar und individuell kombinierbar. BCA-Partner bekommen eine Vergünstigung beziehungsweise Sonderpreise. Die Höhe des Nachlasses hänge von der Auswahl der gewünschten Leistungen ab, erklärt der Pool.

Kein neuer Geschäftsbereich

Mit der Erweiterung des Angebots auf alle am Markt aktiven Vermittler will der Maklerpool „auf keinen Fall einen neuen Geschäftsbereich aufbauen“, wie das Unternehmen betont, sondern „Vermittlern auch in Sachen Marketingunterstützung Mehrwerte verschaffen“.

Konkrete Vertriebsziele verknüpft der Dienstleister mit dem Angebot nicht. „Je erfolgreicher ein Vermittler arbeiten kann, umso mehr profitieren hiervon die Kunden, Produktanbieter als auch wir als Maklerdienstleister“, so BCA.