Auf diese BU- und Risikoleben-Anbieter setzen die Vema-Makler

1.7.2020 – In der Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung ist die Alte Leipziger der von Vema-Maklern mit Abstand am häufigsten genutzte Produktanbieter im Neugeschäft. In Risikoleben kletterte die Allianz an die Spitze. Das Nachsehen hatte die hauchdünn dahinter liegende Dialog. Dies zeigen aktuelle Qualitätsumfragen der Genossenschaft unter ihren Partnerbetrieben.

Die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. hat erneut eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Bereich biometrische Versicherungen unter den Vermittlern ihrer rund 3.200 Partnerbetrieben durchgeführt.

Die befragten Versicherungsvermittler sollten unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Anbieter nennen. Im Rahmen der Befragung gingen 1.655 Nennungen für das Segment Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung ein. In Risikoleben wurden 1.484 Stimmen abgegeben.

BU: Am häufigsten wird an die Alte Leipziger vermittelt

In der Rangliste der am häufigsten genutzten Anbieter in der BU-Versicherung liegt bei den Vema-Partnern die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. an der Spitze. Der Anteil liegt bei fast einem Viertel.

Den Silberrang belegt die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland mit ziemlich genau einem Zehntel Anteil an den Favoritennennungen. Knapp dahinter folgt die Allianz Lebensversicherungs-AG, für die mehr als jeder elfte Vermittler votierte. Die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. an vierter Stelle konnte etwa jede 13. Stimme auf sich vereinen.

Die gleiche Reihenfolge auf den vordersten Plätzen hat sich auch bei der vorigen Qualitätsumfrage der Genossenschaft gezeigt (VersicherungsJournal 12.2.2019). Bei den Anteilen gab es keine signifikanten Veränderungen

An die Alte Leipziger liefern unabhängige Vermittler zufolge auch das meiste Geschäft. Dies hat die Asscompact-„Marktstudie BU/ Arbeitskraftabsicherung 2020“ aus dem Frühjahr ergeben. Durchgeführt wurde sie von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH (2.4.2020).

Dicht gedrängtes Mittelfeld

An fünfter bis achter Stelle liegen dicht beieinander die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871), die Continentale Lebensversicherung AG, die HDI Lebensversicherung AG und die Nürnberger Lebensversicherung AG. Die Anteile belaufen sich auf jeweils circa sechs Prozent.

Auffällige Abweichungen zur Vorgängeruntersuchung sind nicht zu beobachten.

Risikoleben: Dialog muss Führung an Allianz abgeben

Bei den Risikoleben-Anbietern setzen die Vema-Partner am häufigsten auf die Allianz, die bei der Vorgängerumfrage noch an dritter Stelle gelegen hatte. Nur drei Stimmen weniger erhielt die damalige Spitzenreiterin Dialog Lebensversicherungs-AG, die sich in der Folge nun mit dem Silberrang begnügen muss. Für die beiden Gesellschaften votierte etwa jeweils sechste Interviewte.

Von zwei auf drei abwärts ging es für die Hannoversche Lebensversicherung AG, die fast unverändert rund jede siebte Favoritenstimme auf sich vereinen konnte. Position vier belegt die Dela Lebensversicherungen Zweigniederlassung Deutschland. Diese ist erst vor rund zweieinhalb Jahren auf dem deutschen Markt gestartet (6.2.2018) und gehörte in der letzten Vema-Umfrage noch nicht zur Spitzengruppe.

In einem recht engen Rennen um den fünften Platz setzte sich die Europa Lebensversicherung AG gegen die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) inklusive ihrer Tochter Delta Direkt Lebensversicherung AG durch. Auch die Europa schaffte den Sprung in die Spitzengruppe der aktuellen Qualitätsumfrage.

Unter den Topanbietern aus Sicht der Vema-Partner sind auffällig viele Direktversicherer zu finden. Das gleiche Bild zeigt sich laut der Studienreihe Asscompact Trends auch bei den unabhängigen Vermittlern insgesamt (10.12.2019).

Diverse weitere Qualitätsumfragen

Die Vema führt ihre Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Zuletzt wurden die Ergebnisse in den Segmenten Pflegezusatz- (12.3.2020) und Krankenzusatz-Versicherung (11.2.2020) und betriebliche Vorsorge (20.1.2020) veröffentlicht.

