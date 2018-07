An diese Anbieter liefern Makler das meiste bAV-Geschäft

4.7.2018 – Die Allianz Leben erzielt im unabhängigen Vermittlermarkt den mit deutlichem Abstand größten Geschäftsanteil in den Durchführungswegen Direktversicherung und Unterstützungskasse, wie die Asscompact-„Marktstudie betriebliche Altersversorgung 2018“ zeigt. In der Direktversicherung liegen die Alte Leipziger und die Canada Life an zweiter beziehungsweise dritter Stelle, in Sachen Unterstützungskasse die Nürnberger und die Canada Life.

WERBUNG

Die relative Mehrheit der unabhängigen Vermittler hatte 2017 im Geschäft mit der betrieblichen Altersversorgung (bAV) bessere Courtageeinnahmen zu verzeichnen als im Jahr zuvor. Noch besser sind die Erwartungen von Maklern und Mehrfachvertretern, die in diesem Geschäft den wichtigsten Vertriebskanal darstellen (VersicherungsJournal 17.4.2018), in den nächsten ein bis drei Jahren (VersicherungsJournal 4.7.2018).

Dies ist ein Ergebnis der „Marktstudie betriebliche Altersversorgung 2018“ zum Asscompact-Award, die die BBG Betriebsberatungs GmbH und die IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH auch in diesem Jahr wieder durchgeführt haben.

Grundlagen und Methodik der Studie

Grundlage der Studie war eine zwischen Ende April und Mitte Mai 2018 durchgeführte Onlineumfrage unter unabhängigen Vermittlern. Diese sind zum überwiegenden Großteil als Versicherungsmakler (§ 34d Absatz 1 GewO) tätig. Knapp jeder Fünfte ist (auch) Kapitalanlagevermittler (§ 34f Absatz 1 GewO).

Die Befragten sind zu 89,6 Prozent männlich, haben durchschnittlich 22,5 Jahre Berufserfahrung bei einem Durchschnittsalter von 51,4 Jahren und wollen im Schnitt mit 66,4 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden. Nicht einmal jeder Zwölfte plant ein Ausscheiden vor Vollendung des 60. Lebensjahres – und mehr als jeder Vierte möchte sogar über das 70. Lebensjahr hinaus arbeiten.

Im Rahmen der Befragung wurden die Vermittler unter anderem „gebeten, zu ihren präferierten Anbietern jeweils ihre Geschäftsanteile (nach Stück) in Prozent anzugeben. Die Prozentwerte werden als Punktwerte interpretiert, so dass jeder Vermittler maximal 100 Punkte auf alle Anbieter verteilen kann“, wird zur Methodik erläutert.

Abschließend wird den Angaben zufolge ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit dem höchsten Wert 100 Punkte erhält und die weiteren Anbieter anhand ihrer Abstände prozentual abgestuft werden. Dieses Verfahren wurde auf die Durchführungswege Direktversicherung und Unterstützungskasse (U-Kasse) angewandt.

Direktversicherung: Allianz mit dem größten Geschäftsanteil

In Sachen Direktversicherung liegt zum zehnten Mal in Folge und erneut mit großem Abstand die Allianz Lebensversicherungs-AG an der Spitze. Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. auf dem Silber-Rang kommt nur auf einen gut ein Drittel so großen Anteil wie die Allianz.

Die Alte Leipziger hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 6.7.2017) um eine Position verbessert. Dabei konnte die Gesellschaft den relativen Rückstand auf die Allianz um über zehn Prozentpunkte verkleinern und an der Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland vorbeiziehen.

Der Anbieter mit angelsächsischen Wurzeln, der von zwei auf drei abrutschte, hatte in Relation zum Spitzenreiter leichte Einbußen zu verzeichnen und kommt auf einen knapp ein Drittel so großen Geschäftsanteil wie die Allianz.

Nürnberger im Aufwärtstrend

Von sieben auf vier aufwärts ging es für die Nürnberger Lebensversicherung AG, die relativ um über zehn Prozentpunkte zulegte und aktuell auf einen gut ein Viertel so großen Geschäftsanteil wie die Allianz im unabhängigen Vermittlermarkt kommt.

Platz fünf geht unverändert an die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. Der Abstand zur Spitze hat sich dabei ein weiteres Mal vergrößert. War der eigene Geschäftsanteil vor zwei Jahren noch in etwa ein Drittel so groß wie derjenige der Allianz, so ist es aktuell nicht einmal mehr ein Fünftel.

Axa steigert relativen Geschäftsanteil

Die Axa Lebensversicherung AG steigerte ihren relativen Geschäftsanteil im Vergleich zur Allianz um etwa sechs Prozentpunkte und machte zwei Plätze in der Gunst der unabhängigen Vermittler gut (von acht auf sechs). Die Kölner kommen aktuell auf einen gut ein Sechstel so großen Geschäftsanteil wie der Marktführer.

Die Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland, deren Geschäftsanteil im vergangenen Jahr immerhin rund ein Viertel so groß wie derjenige der Allianz war, büßte neun Prozentpunkte und drei Positionen (von vier auf sieben) ein.

Wichtig bei der Interpretation der vorgenannten Zahlen: Es handelt sich um relative Abstände im Vergleich zum Spitzenreiter. Rückschlüsse auf die tatsächliche Vertriebsleistung (in Stück) sind hier nicht möglich, weil keine absoluten Absatzzahlen in die Berechnung einfließen.

Die Anbieter mit den größten Geschäftsanteilen – U-Kasse

Im Durchführungsweg U-Kasse kommt, wie bei der Direktversicherung, die Allianz auf den größten Geschäftsanteil im unabhängigen Vermittlermarkt. Der Anteil ist mehr als drei Mal so groß wie der der zweitplatzierten Nürnberger, die sich allerdings um fast zehn Prozentpunkte näher an den Spitzenreiter herangeschoben hat.

Die Canada Life verbesserte sich erneut um zwei Positionen und findet sich aktuell auf dem Bronze-Rang wieder. Anders als bei der letzten Untersuchung, als der Abstand zur Allianz im Vergleich zum Jahr davor in etwa gleich geblieben war, konnte die Gesellschaft den Rückstand um acht Prozentpunkte verkürzen. Der Geschäftsanteil ist aktuell fast ein Viertel so groß wie derjenige der Allianz.

Die 245-seitige Untersuchung „Marktstudie betriebliche Altersversorgung 2018“, kann für 2.677,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.