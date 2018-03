Am miserablen Vertreter-Ansehen scheiden sich die Geister

26.3.2018 – Einem Versicherungsvertreter vertraut laut dem „Trust in Professions Report 2018“ des GfK-Vereins nur ein kleiner Teil der Bevölkerung. Die Kommentare der VersicherungsJournal-Leser gingen in viele Richtungen. Auch der BVK reagierte: Ein Imagewandel brauche Zeit, so der Verband.

WERBUNG

Im aktuellen Vertrauensranking ausgewählter Berufsbilder des GfK-Vereins landeten Versicherungsvertreter nur auf dem vorletzten Platz. Laut dem „Trust in Professions Report 2018“ bringt nicht einmal jeder vierte Bundesbürger dem Vertreter Vertrauen entgegen – trotz diverser Imagekampagnen in der letzten Zeit (VersicherungsJournal 22.3.2018).

Der Imagewandel von Berufsbildern vollzieht sich nicht mit einem Schlag, sondern ist ein kontinuierlicher und langsamer Prozess, der Ausdauer, Stehvermögen und Geduld erfordert. BVK-Präsident Michael H. Heinz in einer ersten Reaktion auf den „Trust in Professions Report 2018“

Reaktion des BVK

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK), der vor einigen Jahren zur Imagesteigerung die Gründung des Vereins Ehrbare Versicherungskaufleute e.V. (VEVK) initiiert hatte (VersicherungsJournal 25.10.2012, 20.2.2015), meldete sich umgehend zu Wort.

Michael H. Heinz (Bild: Hinz)

Es brauche „Ausdauer, Stehvermögen und Geduld“ für einen Imagewandel, ein solcher vollziehe sich nicht mit einem Schlag, lässt sich BVK-Präsident Michael H. Heinz in einer Verbandsmeldung als Reaktion auf die Studie zitieren. Er sieht den Berufsverband mit seinen Initiativen auf einem guten Weg.

„Entgegen der Studie erfahren wir bei unseren zahllosen Kundengesprächen im weit überwiegenden Maße viel Zuspruch, Vertrauen und Wertschätzung. Das ermuntert uns, weiter daran zu arbeiten, das Image unseres Berufsbildes trotz aller Unkenrufe zu verbessern“, so Heinz weiter.

Der VEVK beruft sich in seiner Eigendarstellung auf das im 12. Jahrhundert unter anderem in Italien entwickelte Ideal des stets verantwortlich handelnden Kaufmanns. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde dieses Selbstverständnis in der Hansestadt Hamburg als Leitbild des bürgerlichen Ehrbaren Kaufmanns wiederbelebt. Auf seiner Webseite gibt der VEVK an, 521 registrierte Mitglieder zu haben.

Selbstverständlichkeiten als Werbeargument?

Für die Versicherungsmaklerin Gabriele Fenner ist die Initiative „Ehrbarer Kaufmann“ selbstredend. „Kennt jemand eine vergleichbare Initiative eines anderen Berufsstandes? Welche Eigenwahrnehmung hat ein Berufsstand, der glaubt, Selbstverständlichkeiten – wie die Ehrbarkeit des eigenen Handels – als Werbeargument herausstellen zu müssen?“, so ihre Fragen.

Sie fordert von den Versicherungsvorständen mehr Verantwortung für den Ruf der Versicherungsbranche bei der Einstellung von Vertriebs-Führungskräften ein. Allerdings zweifelt sie in ihrem Leserbrief auch die Repräsentativität der Untersuchung des GfK-Vereins an.

Beim Geld hört bekanntlich die Freundschaft auf. Volker Arians

Ein Makler ist kein Versicherungsvertreter

Gar ein vernichtendes Urteil über die Studie fällt der Vermittler Reinhard Durchholz. Eine Untersuchung, die nicht zwischen Versicherungsvertreter und Versicherungsmakler unterscheide, sei nicht aussagekräftig und damit absolut wertlos. „Ein Makler ist nun mal kein Versicherungsvertreter, weil er keine Versicherung vertritt“, schreibt der Makler in seinem Leserbrief.

Dies sieht Volker Arians ähnlich. „Kaum ein Vertreter kennt den Versicherungsmarkt mit all seinen Facetten“, meint der VersicherungsJournal-Leser. Das kann seiner Ansicht nach nicht zusammenpassen, da es ja Jahr für Jahr um viele Milliarden Euro gehe – „und beim Geld hört bekanntlich die Freundschaft auf“, so Arians in seiner Leserzuschrift.

Der Leser Dr. Ulf Hoenicke erinnert in seinem Leserbrief an frühere Untersuchungen, nach denen das Berufsbild des Versicherungsvertreters im Allgemeinen als sehr schlecht beurteilt wird. Der eigene Vertreter hingegen komme deutlich positiver weg. Deshalb wäre aus seiner Sicht interessant, „ob bei der jetzigen Frageaktion bei Stellung der zweiten Frage ein ähnliches Ergebnis herausgekommen wäre“.

Mangelndes Vertrauen in Vermittler im Allgemeinen erweist sich also als durchaus produktiv. Peter Schramm

Das niedrige Vertrauen hat auch seine gute Seiten

Peter Schramm, Sachverständiger für Versicherungsmathematik in der privaten Krankenversicherung, vertritt hingegen die Ansicht, dass sich mangelndes Vertrauen in Vermittler im Allgemeinen als durchaus produktiv erweise. Er fragt sich, was besser funktionieren würde, wenn Versicherungsvertretern weit mehr vertraut würde – und gibt dann gleich selbst die Antwort.

„Der Vertrieb wäre einfacher und ginge schneller, so dass auch die Vergütungen sinken könnten. Auch schlechte und ungeeignete Produkte könnten leichter verkauft werden – Zweitmeinungen anderer Vermittler würden gar nicht erst eingeholt. Entscheidungen würden nicht in Frage gestellt werden. Die Kunden wären ihren Verträgen treuer – echter Wettbewerb würde schwieriger“, so Schramm in seiner Leserzuschrift.

Das stehe nicht im Widerspruch dazu, „dass viele Kunden dann doch ihrem eigenen Vermittler Vertrauen entgegenbringen, der es sich erst verdient hat“, so der Sachverständige. Bei Feuerwehr, Polizei und Notarzt helfe indes im Notfall nur Vertrauen ohne jede vorherige persönliche Erfahrung.

Der Leser Jürgen Roth schlussendlich nimmt die Umfrageergebnisse sportlich. „Immer noch besser als nichts“, so Roth in seinem Leserbrief angesichts der Tatsache, dass Versicherungsvertreter noch vor Politikern landeten.