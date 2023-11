Altersvorsorge wird Verbrauchern wieder wichtiger

7.11.2023 – Die Stimmung der Kunden ist optimistischer, daran könnte auch die Versicherungswirtschaft teilhaben. Allerdings entscheidet die eigene finanzielle Situation maßgeblich über die Bereitschaft, in Vorsorge zu investieren – oder eben nicht.

WERBUNG

Das Bewusstsein für gute Absicherung und Vorsorge nimmt bei den Verbrauchern wieder zu. Fast jeder zweite Bundesbürger (46 Prozent) ist bereit, dafür bei Konsumausgaben Abstriche zu machen. Das trifft insbesondere auf 16- bis 49-Jährige, Haushalte mit Kindern und Besserverdienende zu.

Zur Studie

Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Verbraucherstudie „Zukunftspotenziale für die Versicherungsbranche – Kunden zwischen Abwarten und Neuausrichtung im sich verändernden Markt“. Die Erhebung führte das Marktforschungsinstitut Nordlight Research GmbH in Kooperation mit dem Data-Analytics-Beratungsunternehmen Cedio GmbH durch.

Für die Auswertung befragten die Marktforscher 1.010 Bürger ab 16 Jahren repräsentativ zu ihrer persönlichen Lebenssituation, zur Konsumlaune, zu Sparstrategien und speziell zu ihrem aktuellen und zukünftigen Versicherungsverhalten.

WERBUNG

Eigene finanzielle Situation beeinflusst Ausgaben für Vorsorge

Die eigene finanzielle Situation als auch die finanziellen Erwartungen der Verbraucher haben unmittelbare Auswirkungen auf ihre Ausgabebereitschaft bei Versicherungen und Altersvorsorgeprodukten. Zur Differenzierung fragten die Marktforscher das Verhalten in zwei verschiedenen Szenarien ab.

Bei positiven Vorzeichen, wenn die Konsumenten zehn bis 20 Prozent mehr Geld zur Verfügung hätten (etwa durch höhere Einkommen, steigende Renten, Erbschaft, Beförderung), würden 52 Prozent der Verbraucher auch ihre monatlichen Ausgaben für Versicherungen und Altersvorsorge steigern.

In einem Negativ-Szenario – zukünftig zehn bis 20 Prozent weniger Geld (wie durch geringeres Einkommen, Inflation / steigende Preise oder Kurzarbeit) – würden 71 Prozent der Befragten auch bei ihren Ausgaben für Vorsorge sparen oder diese verschieben. 37 Prozent würden die Ausgaben sogar in erheblichem Maße einschränken.

Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Nordlight Research)

Für welche Produkte Verbraucher Geld ausgeben würden

Hätten die Bürger mehr Geld in der Tasche (Positiv-Szenario) würden sie unter anderen in die Pflegeversicherung, private Krankenvoll- oder Krankenzusatz-Versicherung, in Auslandskranken-Versicherung sowie die Kfz-Voll- oder Teilkasko investieren.

Bei negativen Tendenzen würden insbesondere Frauen und ältere Menschen ab 50 Jahren bei Absicherung und Vorsorge sparen.

Welche Abschlusswege Kunden wählen

Bei den Abschlusswegen liegt der digitale Pfad im Trend. 29 Prozent der Verbraucher gehen über die Internetseiten der Versicherer, 27 Prozent online über ein Vergleichsportal. Beliebt für den Abschluss sind laut Umfrage des Weiteren Filialen der Versicherer (27 Prozent) und Vermittlerbüros (24 Prozent).

Rund die Hälfte der Befragten halten die genannten Vertriebswege für „akzeptabel“. Abgelehnt wird hingegen der Abschluss von Versicherungen über die telefonischen Hotlines der Produktgeber sowie über Finanzvertriebe.

Das größte Vertrauen unter den Informationsquellen genießen Webseiten mit Testberichten (55 Prozent) sowie Preisvergleichsseiten im Internet (54 Prozent). Auch Freunden, Bekannten und Verwandten wird in Bezug auf Informationen zu Versicherungen geglaubt (53 Prozent).

Unabhängige Makler (36 Prozent) und Versicherungsvertreter (36 Prozent) liegen in der Kundengunst gleichauf. Abgeschlagen sind dagegen Informationen auf Social-Media-Seiten (15 Prozent) oder Empfehlungen von Influencern (13 Prozent).

Altersvorsorge bleibt wichtiges Thema

Insgesamt stellen die Autoren der Studie ein größeres Interesse für Finanzthemen fest. 43 Prozent der Verbraucher beschäftigen sich in ihrer Freizeit in stärkerem Maße mit Finanzen und Geldanlage. Die Bereiche Versicherungen und Vorsorge finden 27 Prozent spannend. 34 Prozent sind dagegen eher gleichgültig.

In der Erhebung von Nordlight nennen die Befragten als ansprechende Themenkomplexe folgende:

Altersvorsorge (39 Prozent),

Aktien & ETFs (36 Prozent),

Immobilien (35 Prozent),

Sparanlagen (34 Prozent) und

Investmentfonds (33 Prozent).

Mehr als jeder Dritte hat sich dazu nach eigenen Angaben bereits aktiv informiert. Für die Nachhaltigkeit von Finanzdienstleistungen interessiert sich aktuell jeder fünfte Teilnehmer.