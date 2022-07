Zur Anrechnung von Kindererziehungszeiten von EU-Bürgern

15.7.2022 – In anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zurückgelegte Kindererziehungszeiten sind bei der Berechnung der Altersrente von EU-Bürgern durch ihr Heimatland zu berücksichtigen. Das hat der Europäische Gerichtshof mit Urteil vom 7. Juli 2022 entschieden (C-576/20).

Der Entscheidung lag die Klage einer österreichischen Staatsbürgerin zugrunde die, nachdem sie eine sozialversicherungs-pflichtige Erwerbstätigkeit in Österreich ausgeübt hatte, im November 1987 nach Belgien gezogen war. Dort brachte sie in den Folgejahren zwei Kinder zur Welt.

Seit der Geburt ihres ersten Kindes widmete sie sich der Erziehung ihrer Kinder, ohne eine Beschäftigung auszuüben, ohne Versicherungszeiten zu erwerben und ohne Leistungen für ihre Erziehung zu beziehen. Gleiches galt für einen Aufenthalt in Ungarn, wo sie im Dezember 1991 lebte.

Pflichtversicherung in Österreich

Auch nach ihrer Rückkehr nach Österreich im Februar 1993 widmete sich die Klägerin zunächst weiterhin der Erziehung ihrer Kinder. Dabei unterlag sie jedoch der Pflichtversicherung ihres Heimatlandes und entrichtete Beiträge zum dortigen Sozialversicherungs-System.

Das galt auch für die Zeit bis zum Eintritt in den Ruhestand, in der sie Beiträge wegen einer beitragspflichtigen Tätigkeit abführte.

WERBUNG

Kindererziehungszeiten im Ausland nicht anerkannt

Nach der Beantragung einer Altersrente wurden zwar die in Österreich zurückgelegten Kindererziehungszeiten bei der Berechnung der Höhe ihrer Rente berücksichtigt. Die Zeiten in Belgien und Ungarn erkannte der österreichische Rentenversicherungs-Träger allerdings nicht an.

Daraufhin gereichte reichte die Rentnerin Klage ein. Dies begründete sie damit, dass Kindererziehungszeiten in anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union wegen des Rechts auf Freizügigkeit von EU-Bürgern Versicherungszeiten im Heimatland gleichzustellen seien. Im Übrigen habe sie vor ihrem Umzug nach Belgien in Österreich gearbeitet und Sozialversicherungs-Beiträge abgeführt.

Nichtberücksichtigung eine unzulässige Benachteiligung

Dieser Argumentation schloss sich der schließlich mit dem Fall befasste Europäische Gerichtshof an. Nach Auffassung der Richter würde es dem Recht auf Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union entgegenlaufen, wenn in anderen EU-Staaten zurückgelegte Kindererziehungszeiten nicht rentenerhöhend bei der Berechnung einer Altersrente berücksichtigt würden.

Hätte die Klägerin ihr Heimatland nicht verlassen, so wären die Zeiten auf jeden Fall anerkannt worden. Eine Nichtberücksichtigung würde folglich eine unzulässige Benachteiligung darstellen.