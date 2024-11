Zahlreiche weitere Krankenkassen erhöhen den Zusatzbeitrag

6.11.2024 – Drei Dutzend Körperschaften haben seit dem 1. April unterjährige Anhebungen des Zusatzbeitrags vorgenommen. Am stärksten erhöht hat zum 1. November die BKK Pfalz (plus 1,52 Prozentpunkte auf 3,9 Prozent). Sie ist mit einem Gesamtbeitragssatz von 18,5 Prozent die derzeit teuerste Krankenkasse. Sie hatte bereits zum 1. Juli um 0,4 Prozentpunkte mehr verlangt. Ebenfalls zweimal unterjährig angehoben haben die BKK Gildemeister Seidensticker, die BKK24, die IKK – Die Innovationskasse, die Merck BKK und die Viactiv Krankenkasse.

Zwischen April und August haben fast zwei Dutzend Krankenkassen unterjährig ihre Zusatzbeiträge erhöht (VersicherungsJournal 8.8.2024). Einige von ihnen sogar zum zweiten Mal in diesem Kalenderjahr, weil sie bereits Anfang Januar eine Anhebung vorgenommen hatten (27.8.2024).

Alle erklärten die Steigerungen mit deutlich höheren Kosten für Versicherungsleistungen und GKV-Reformen. Nach Angaben des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) sind die Leistungsausgaben allein im ersten Halbjahr 2024 um 7,6 Prozent auf 153,9 Milliarden Euro angestiegen.

BKK Pfalz mit dem größten Aufschlag

Wie Daten der Brancheninformationsdienste Gesetzlichekrankenkassen.de (ein Angebot der Kassensuche GmbH) und Krankenkassen-direkt.de (Redaktion kkdirekt Jost Seidel) zeigen, haben zwischen September und November zahlreiche weitere Körperschaften den Zusatzbeitrag angehoben.

Die stärkste Erhöhung hat mit plus 1,52 Prozentpunkten (auf 3,9 Prozent Zusatzbeitrag) die BKK Pfalz zum 1. November vorgenommen. Mit einem Gesamtbeitragssatz: von 18,5 Prozent ist sie nach jetzigem Stand die teuerste Krankenkasse.

Viele Erhöhungen um mehr als einen Prozentpunkt

Zum gleichen Zeitpunkt haben weitere Marktteilnehmer ihre Zusatzbeiträge nur etwas weniger stark erhöht. Hierzu gehören die

Anhebungen des Zusatzbeitrags zwischen 1,2 und 1,05 Prozentpunkten vorgenommen haben auch die

Mehr als drei Dutzend Krankenkassen wurden unterjährig teurer

Insgesamt waren rund 40 unterjährige Erhöhungen des Zusatzbeitrags zu beobachten. Sechs Kassen haben sogar zweimal in diesem Kalenderjahr angehoben. Dazu gehören einerseits die BKK Gildemeister Seidensticker (insgesamt plus 1,90 Prozentpunkte) und die BKK Pfalz (plus 1,92 Prozentpunkte).

Dies waren andererseits die BKK24 (plus 1,36 Prozentpunkte), die IKK – Die Innovationskasse (plus 1,4 Prozentpunkte), die Merck BKK (plus 1,3 Prozentpunkte) sowie die Viactiv Krankenkasse (plus 1,67 Prozentpunkte).