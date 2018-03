Wo Wohnungseigentümern Gewinne winken

28.3.2018 – Eigentümer von Wohnungen können in den meisten Regionen mit Wertzuwächsen rechnen, insbesondere in Süddeutschland und in den Metropolen. Verluste drohen in Ostdeutschland, im Ruhrgebiet und im Saarland. Das zeigt eine bis ins Jahr 2030 reichende Prognose, die das HWWI für die Postbank erstellt hat.

Im Rahmen der Studie „Wohnatlas 2018“ hatte die Deutsche Postbank AG kürzlich einen Marktüberblick der Quadratmeterpreise gebrauchter Eigentumswohnungen im Jahr 2017 mit Vergleich zum Vorjahr veröffentlicht (VersicherungsJournal 15.3.2018).

Nun hat das Geldinstitut eine Prognose bis zum Jahr 2030 nachgelegt. Diese wurde von der Hamburgisches Weltwirtschaftsinstitut gemeinnützige GmbH (HWWI) für die regionalen Immobilienmärkte in Deutschland erstellt.

Das Zustandekommen der Voraussage erklärt die Bank so: „In die Kaufpreisprognose des HWWI für die 401 kreisfreien Städte und Landkreise sind die Angebots- und Nachfrageentwicklung anhand verschiedener Regionaldaten zur Bevölkerungs- und Altersstruktur, Haushaltsgröße, Einkommensentwicklung, Wohnausgaben und Wohnungsangebot eingeflossen.

Das HWWI-Wohnungsmarktmodell vollzieht nach, wie sich diese Faktoren wechselseitig beeinflussen. Am Ende der Modellrechnung steht die Kaufpreisprognose für den Zeitraum 2017-2030.“

Die Zeiten der Preissprünge in den Metropolen dürften aber dem Ende entgegengehen. Eva Grunwald, Postbank AG

Preise steigen in den meisten Regionen

Nach diesem Rechenmodell werden die Preise in den meisten Regionen inflationsbereinigt weiter steigen, vor allem in den Metropolen und in Süddeutschland.

Mit 1,5 Prozent realem Zuwachs pro Jahr bei Eigentumswohnungen im Bestand liegt unter den Metropolen München vorne, gefolgt von Düsseldorf (1,02 Prozent) und Hamburg (0,96 Prozent).

Im letzten Jahr war der durchschnittliche Quadratmeterpreis in Deutschlands teuerster Stadt – München – noch um mehr als acht Prozent auf 6.789 Euro gestiegen.

„Die Zeiten der Preissprünge in den Metropolen dürften aber dem Ende entgegengehen. Wertsteigerungen sind weiterhin drin, aber die Preisentwicklung flacht zunehmend ab“, wird Eva Grunwald, Bereichsleiterin für das Immobiliengeschäft Privatkunden bei der Postbank, in einer Pressemitteilung des Unternehmens zitiert.

Preisentwicklung in den Metropolen 2017-2030 Rang Stadt Preistrend * Preis ** 1 München 1,50 % 6.789 2 Düsseldorf 1,02 % 3.447 3 Hamburg 0,96 % 4.212 4 Köln 0,87 % 3.306 5 Stuttgart 0,74 % 3.843 6 Frankfurt am Main 0,68 % 4.501 7 Berlin 0,53 % 3.676

Größter Preisanstieg in Heilbronn erwartet

Die mit jährlich 2,99 Prozent größten Preissteigerungen erwarten die Forscher in Heilbronn in Baden-Württemberg.

Generell fänden sich im Süden der Republik fast durchgehend gute Rahmenbedingungen. Unter den zehn Landkreisen mit den besten Aussichten auf Wertsteigerungen liegen sieben in Bayern.

Top Ten der Preisentwicklung in den Regionen 2017-2030 Rang Stadt Preistrend * Preis ** 1 Heilbronn, kreisfreie Stadt 2,99 % 2.532 2 Erding, Landkreis 2,24 % 3.996 3 Cloppenburg, Landkreis 1,82 % 1.667 4 Landsberg am Lech, Landkreis 1,81 % 3.301 5 München, Landkreis 1,81 % 5.240 6 Landshut, Landkreis 1,72 % 2.570 7 Potsdam, Stadt 1,66 % 3.241 8 Rosenheim, Landkreis 1,64 % 3.285 9 Ebersberg, Landkreis 1,63 % 4.529 10 Miesbach, Landkreis 1,61 % 4.836

Wertverluste vor allem im Osten

In manchen ländlichen Kreisen, insbesondere in Ostdeutschland, rechnen die Studienautoren dagegen mit nachgebenden Werten.

In den östlichen Bundesländern drohen nach Einschätzung der Forscher angesichts sinkender Bevölkerungszahlen bei Immobilien Wertverluste. Die Postbank sieht hier einen negativen Preistrend in den meisten Kreisen und Städten. Als Ausnahmen werden der Großraum Berlin und die Zentren Leipzig und Dresden genannt.

Wertverluste zeichneten sich auch in einigen Regionen im Ruhrgebiet und im Saarland ab.