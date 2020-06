Wo sich Assistance-Leistungen lohnen

10.6.2020 – Kostenlose Mehrwerte zu ihrem Versicherungsvertrag erwarten Verbraucher insbesondere in den Versicherungs-Sparten Kranken, Pflege, Kfz, Hausrat und Wohngebäude, Rechtsschutz und Unfall. Priorität haben dabei Notfallhilfen und persönliche Ansprechpartner. Die Produktgeber konzentrieren ihre Zusatzleistungen mittlerweile auf bestimmte Sparten, andere bewerten sie als gesättigt. Vermittler nutzen die kostenlosen Services als Verkaufshilfen vor allem in Kfz und Unfall. Das zeigt eine Erhebung von Europ Assistance.

Die Mehrheit der deutschen Haushalte (63 Prozent) erwartet weiter Service- und Hilfeleistungen als kostenlosen Bestandteil eines Versicherungsproduktes. Nur 40 Prozent der Bevölkerung würde im Schnitt einen finanziellen Aufschlag für die Mehrwerte der Versicherer akzeptieren.

Zu diesem Ergebnis kommt das aktuelle „Assistance Barometer 2020“ der Europ Assistance Services GmbH. Die Studie wurde zum 13. Mal durchgeführt und beschäftigt sich mit der Bedeutung und dem Potenzial der personalisierten Beistandsdienste.

Angaben zur Studie

An der diesjährigen Telefonbefragung durch Omniquest Gesellschaft für Befragungsprojekte mbH im September und Oktober 2019 nahmen laut Studienunterlagen der Generali-Tochter Europ Assistance folgende Gruppen teil:

502 private Haushalte,

25 Versicherer sowie

302 Versicherungsvermittler, davon 52 Prozent Makler und Mehrfachagenten.

Die Auswertung berücksichtigt aufgrund des Erhebungszeitraums nicht den Einfluss der Coronakrise auf die Kundenwünsche sowie die Angebote der Produktgeber oder die Argumentation des Vertriebs.

Kunde erwartet kostenlose Mehrwerte in Kranken

Erwartungen an die kostenlosen Offerten der Versicherungswirtschaft haben die Verbraucher laut der Auswertung insbesondere in folgenden Sparten: Kranken, Pflege, Kfz, Hausrat und Wohngebäude, Rechtsschutz und Unfall.

Gerade in der privaten und gesetzlichen Krankenversicherung gehen in der vorliegenden Studie 71 Prozent der Befragten von inkludierten Mehrwerten ihres Anbieters aus (72 Prozent im Mittel der Vorjahre). In der Pflegeversicherung sind es aktuell 64 Prozent (60 Prozent im Mittel der Vorjahre).

Leben spielt bei Zusatzangeboten eine untergeordnete Rolle

In der Kfz-Versicherung sind es aktuell nur 59 Prozent, gegenüber 64 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren. In Hausrat und Wohngebäude 56 Prozent (59), in Rechtsschutz 54 Prozent (55) und in Unfall rechnen 54 Prozent (52) mit kostenlosen Zusatzleistungen.

Eine geringere Bedeutung haben Assistance-Leistungen für die Verbraucher in folgenden Bereichen:

in Leben (43 zu 53 Prozent im Mittel der Vorjahre),

der Berufsunfähigkeits-Versicherung (36 zu 42 Prozent) sowie

der Reiseversicherung (35 zu 45 Prozent).

Mit Ausnahme der Pflege- sowie der Unfallversicherung hat sich der Wunsch der Versicherten nach zusätzlichen Service- und Hilfsleistungen im Vergleich zu den Durchschnittswerten der Vorjahre reduziert.

Kunden wünschen sich Notfallhilfe und Ansprechpartner

Besonderen Wert legen weiterhin 93 Prozent der deutschen Versicherungsnehmer auf die konkrete und sofortige Notfallhilfe bei Krankheit oder Unfall als Zusatzleistung zur reinen Schadendeckung (Durchschnitt aller Vorjahre: 92,5 Prozent).

Ein persönlicher, rund um die Uhr erreichbarer Ansprechpartner der Versicherer wird stabil zu den Vorjahren von 67 Prozent (Durchschnitt der Vorjahre 66 Prozent) der Kunden als „sehr wichtig“ oder „wichtig“ bezeichnet.

Versicherer konzentrieren sich auf Kranken, Pflege und Wohngebäude

Im Vergleich dazu konzentrieren sich laut Auswertung die angebotenen Assistance-Leistungen der Assekuranz auf Hausrat und Wohngebäude sowie kostenlose Angebote in Kranken, Pflege und Reiseversicherung. „Alle anderen Versicherungssparten scheinen Assistance-gesättigt“, heißt es dazu in den Studienunterlagen.

Während bis 2015 der Erhebungen des Assistance Barometers alle befragten Versicherer Zusatzleistungen angeboten hätten, gaben in den vergangenen fünf Jahren durchschnittlich 24 Prozent der Gesellschaften an, keine Mehrwerte mehr zu offerieren. 2020 waren es laut Unterlagen 28 Prozent.

Das Service-Angebot der 72 Prozent der Versicherer, die nicht auf Assistance-Leistungen verzichten wollen, erstreckt sich auf folgende Schwerpunkte:

Gesundheit (53 Prozent, minus sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr),

Senioren (konstant 53 Prozent),

Kfz (59 Prozent) und

Haus-/Wohnungsbereich (35 Prozent).

Welche Produkte Vermittler mit Assistance-Leistungen anbieten Versicherungsprodukt Angebots-Quote 2020 in Prozent Angebots-Quote 2019 in Prozent Genannte Assistance-Komponenten Kfz 75 76 Kfz-Schutzbrief, Werkstattverträge, Schadenmanagement Hausrat/Wohngebäude 48 44 Schutzbrief, Handwerkerservice, Rohrreinigung Lebensversicherung 10 10 Beratung, Aufklärung Berufsunfähigkeit 27 24 Beratung, Aufklärung, Antragshilfe Private und gesetzliche Krankenversicherung 27 25 Suche optimaler medizinischer Versorgung Pflegeversicherung 26 24 Pflegeplatzvermittlung und Beratung Unfallversicherung 51 50 Haushaltshilfe, Reha-Maßnahmen, Pflegeleistung, Pflegegeld Reiseversicherung 23 19 Rücktransport, ärztliche Betreuung Rechtsschutz 38 36 Anwaltshotline, Anwaltsempfehlung, Vorabrechtsberatung

Akzeptanz des Vertriebs eher verhalten

Seit 2014 fragen die Autoren des Assistance-Barometers auch die Meinungen von Vermittlern zu diesem Bereich ab. 2020 erkennen 44 Prozent der Vertriebler Assistance-Leistungen als „Hilfs- und Unterstützungsleistungen“. Weitere 31 Prozent der Vermittler interpretieren die Services als „Zusatzleistung zum eigentlichen Versicherungsprodukt“.

64 Prozent der Teilnehmer stimmen der Aussage „Assistance ist ein Instrument zur Kundenbindung und zur Verringerung der Stornoquote“ zu (Vorjahr 60 Prozent).

24 Prozent der Befragten sehen in den Mehrwerten aber nur eine geringe Bedeutung für das Geschäftsmodell der Versicherungswirtschaft. Diese negative Bewertung liege aber fünf Prozentpunkte unter dem Mittelwert der Vorjahre, heißt es in den Studienunterlagen.

Die vollständige Studie kann zu einem Preis von 340 Euro inklusive Mehrwertsteuer hier bezogen werden.