Wo Autofahrer 2020 am häufigsten von Unwettern betroffen waren

25.6.2021 – Im vergangenen Jahr waren in Bayern am häufigsten Sturm- und Hagel- oder Blitzschäden an Kfz zu verzeichnen (knapp fünf pro 1.000 kaskoversicherte Fahrzeuge), in Schleswig-Holstein die wenigsten (1,5). Dies zeigt die Unwetterbilanz 2020 der Versicherungswirtschaft. In Bayern verursachten Unwetterereignisse auch die höchsten Aufwendungen pro Privathaushalt (17 Euro), in Berlin die niedrigsten (zwei Euro).

Im vergangenen Jahr haben die deutschen Versicherer 1,95 Milliarden Euro für versicherte Naturgefahrenschäden an Kraftfahrzeugen, Häusern, Hausrat, Gewerbe- und Industriebetrieben ausgegeben. Davon entfielen 350 Millionen auf Kfz-Schäden.

Dies hatte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) bereits Ende Mai m Rahmen der Veröffentlichung der Naturgefahrenbilanz 2020 bekanntgegeben (VersicherungsJournal 27.5.2021).

GDV: „Deutlich unterdurchschnittliches Schadenjahr“

Am Donnerstag lieferte der GDV weitere Zahlen zu den versicherten Naturgefahrenschäden an Kfz. Zur Einordnung teilte der Verband mit, dass die Schadenzahlen in der Kfz-Versicherung in früheren Jahren bei 850 bis 900 Millionen Euro gelegen hätten.

GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen kommentierte die Entwicklung so: „2020 war für die Kraftfahrtversicherer ein deutlich unterdurchschnittliches Naturgefahrenjahr. Das lag vor allem daran, dass schwere Hagelereignisse und im Herbst schwere Stürme ausgeblieben sind“.

Vom Volumen her am stärksten betroffen war Bayern mit rund 110 Millionen Euro. In Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen waren es jeweils um die 70 Millionen Euro. Die niedrigsten Werte waren in Bremen (eine Million Euro) sowie im Saarland, in der Hansestadt Hamburg und in Mecklenburg-Vorpommern (jeweils drei Millionen Euro) zu verzeichnen.

Aufwendungen pro Haushalt: Saarland in Führung

Setzt man die Kosten ins Verhältnis zur Anzahl der Privathaushalte, so zahlten die Versicherer bundesweit statistisch gesehen pro Haushalt etwa 8,30 Euro für Naturgefahrenschäden an Kraftfahrzeugen. Der höchste Wert errechnet sich mit 17 Euro für Bayern, dahinter folgt Baden-Württemberg mit 13,60 Euro.

Am niedrigsten fällt der Durchschnittswert mit knapp über zwei Euro in Berlin aus. In Bremen sind es im Schnitt rund 2,70 Euro, in Hamburg, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern zwischen drei und 3,60 Euro.

Im Saarland am meisten Schadenmeldungen pro 1.000 Verträge

Bezüglich der Schadenhäufigkeit pro 1.000 kaskoversicherte Fahrzeuge liegt mit 4,9 ebenfalls Bayern an erster Stelle. Für Baden-Württemberg weisen die Verbandsstatistiker einen Wert von 4,0 aus, für Nordrhein-Westfalen von 3,2.

Andererseits waren es in Schleswig-Holstein 1,5 Schäden pro 1.000 Verträge. Werte von weniger als zwei werden zudem für Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Hamburg und Hessen ausgewiesen.