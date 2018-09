Wissenschaftler fordert mehr Transparenz

17.9.2018 – Seine Vergleiche der Lebensversicherer würden durch unzureichende externe Informationen unnötig erschwert, beklagt Professor Dr. Hermann Weinmann von der Hochschule Ludwigshafen am Rhein. Die mangelhafte Vergleichbarkeit koste Glaubwürdigkeit und reduziere das Vertrauen, ohne das die Lebensversicherung als Altersvorsorge nicht überleben könne.

Schon seit Jahren untersucht Professor Dr. Hermann Weinmann von der Hochschule Ludwigshafen am Rhein die zwölf größten Lebensversicher insgesamt (VersicherungsJournal 4.10.2017) und die zwölf größten Anbieter aus dem Lager der Gegenseitigkeits-Versicherer (VersicherungsJournal 8.1.2018).

Grundlage der Untersuchungen sind die Geschäftsberichte, die Solvabilitäts- und Finanzberichte (SFCR) sowie die Ertragsquellen nach § 15 MindZV. Diese Vergleiche auf der Basis der extern verfügbaren Informationen fielen immer schwerer, schreibt der Wissenschaftler in der Ausgaben 17 /2018 der Zeitschrift für Versicherungswesen.

Informationsdefizite erschweren den Vergleich

Einzelne Informationsdefizite wiesen Geschäftsberichte schon immer auf. Zum Beispiel sei die Bestandsbewegung der Fondspolicen unter den „sonstigen Versicherungen“ geführt, was die „Stückzahl-Analyse“ unmöglich mache und der zunehmenden Bedeutung dieser Produktklasse nicht gerecht werde. Ein weiteres Beispiel sei die Entwicklung in den Kollektivversicherungen. Hier würden für den Neuzugang nur die laufenden Beiträge ausgewiesen, die Einmalbeiträge fehlten dagegen.

Erschwerend sei beispielsweise auch, dass die gemäß § 51 Abs. 5 RechVersV vorgeschriebenen „Angaben über die Provisionen und sonstigen Bezüge der Versicherungsvertreter“ nahelegten, dass dort Maklerprovisionen nicht enthalten seien. Klarheit schaffe erst ein Blick in die „Ausfüllanweisung der Aufsicht zur Versicherungs-Berichterstattungs-Verordnung (BerVersV), Nw202.“

Weinmann fragt: „Warum kann dieser sehr weit gefasste Umfang des Provisionsaufwands, der sich keinesfalls nur auf die Versicherungsvertreter erstreckt, nicht in der entsprechenden Überschrift oder im Begleittext des Anhangs zur Gewinn- und Verlustrechnung deutlich gemacht werden? Und warum gehen die in der öffentlichen Diskussion stehenden und damit besonders interessierenden Abschlussprovisionen in diesem Gemenge unter und entziehen sich eines Ausweises?“

Provisionswirrwarr auf Unternehmensebene

Der Provisionswirrwarr setzte sich auf Unternehmensebene fort, zum Beispiel bei der Ergo Lebensversicherung AG. Bei der waren die ausgewiesenen Provisionen von 150 Millionen Euro im Jahr 2011 auf 27 Millionen Euro beziehungsweise 16 Millionen Euro für die Geschäftsjahre 2017 und 2016 gefallen.

Weinmann mutmaßt, dass diese Entwicklung nur wenig mit dem internen Run-off, sondern mit der seit April 2014 mit vollem Personalbestand operierenden Ergo Beratung und Vertrieb AG zu tun hat. Man könne nur vermuten, dass der aktuell niedrige Provisionsaufwand allein für den durch die Zentrale betreuten Direktbestand anfiel und die Provisionen für das das Vertreter- und Maklergeschäft durch die Beratungs- und Vertriebs-AG geleistet wurden.

„Wie die Zahlungsströme zwischen der Lebensversicherung und der Vertriebs-AG aussehen, kann nur vermutet werden“, schreibt Weinmann und schließt daraus: „Mit diesem Provisions- beziehungsweise Kostenausweis erreicht man das Stadium der Fehlinformation. Wann wird Abhilfe geschaffen? Oder gehört Intransparenz zum dauerhaften Geschäftsmodell der Versicherungswirtschaft?“

In einer Zeit, in der die entfesselte Produktwelt keine Grenzen kennt, ist der Gesetzgeber vor der Lobby eingeknickt und will über Placebos (Produktinformationen und Kostenausweise) den Anschein von Vergleichbarkeit erzeugen. Professor. Dr. Hermann Weinmann, Hochschule Ludwigshafen am Rhein

Mangelhafte Geschäftsberichte

Er erinnert daran, dass früher die außerrechnungsmäßigen Abschlussaufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung auszuweisen waren. Heute suche man diese vergebens.

Weiter schreibt der Wissenschaftler: „In einer Zeit, in der die entfesselte Produktwelt keine Grenzen kennt, ist der Gesetzgeber vor der Lobby eingeknickt und will über Placebos (Produktinformationen und Kostenausweise) den Anschein von Vergleichbarkeit erzeugen.“

Neben die zunehmende Komplexität des Produktdesigns trete die mangelhafte Abbildung der Lebensversicherung in ihrer Differenzierung in den externen Geschäftsberichten.

Zukunftsfähigkeit hängt von der Vergleichbarkeit ab

Weinmann argumentiert: „Ein Vergleich setzt Vergleichbarkeit voraus. Wenn diese von vorneherein nicht gegeben ist, sollte eine Herstellung der Vergleichbarkeit durch eine entsprechende Analyse möglich sein. Daran mangelt es aber.“

Vergleichbarkeit räume mit Versteckspiel auf und führe zu Glaubwürdigkeit, diese fördere Vertrauen. „Ohne Vertrauen aber kann die Lebensversicherung als Altersvorsorge nicht überleben. Die langfristige Zukunftsfähigkeit der privaten Lebensversicherung hängt deshalb von der Vergleichbarkeit ab“, lautete die Schlussfolgerung des Professors.

Er fordert Politik und Aufsicht auf, „ihrer Verantwortung gerecht zu werden“. Wer dem Verbraucher dienende Provisionsregelungen treffen wolle, müsse auch für die Möglichkeit der „Wahrheitsfindung“ sorgen. Dazu gehörten auch die Provisions- und Kostendifferenzierung nach Vertriebswegen und Produktkategorien.