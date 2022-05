Wie viele Gebäude ohne Elementarschadendeckung dastehen

23.5.2022 – 2021 war erstmals jedes zweite Wohngebäude in Deutschland laut GDV gegen erweiterte Naturgefahren wie Hochwasser und Überschwemmung versichert. In Bremen, Niedersachsen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern besitzt nicht einmal jedes dritte Haus Versicherungsschutz, in Baden-Württemberg sind es hingegen 94 Prozent.

Bundesweit besaß 2021 jedes zweite Wohngebäude Versicherungsschutz gegen erweiterte Elementargefahren wie etwa Hochwasser und Überschwemmung. Dies geht aus der neuesten Schätzung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hervor.

Der Verband hatte seine Daten hierzu kürzlich im Rahmen seiner Veröffentlichung der regionalen Naturgefahrenbilanz für das vergangene Jahr (VersicherungsJournal 9.5.2022, Medienspiegel 18.5.2022) bekannt gegeben.

Große Unterschiede bei den Anbündelungsquoten

Die Anbündelungsquoten der erweiterten Naturgefahrendeckung an die Wohngebäudeversicherung weichen auf Ebene der einzelnen Bundesländer betrachtet deutlich voneinander ab.

Spitzenreiter ist und bleibt Baden-Württemberg. In diesem Bundesland war die Elementarschadendeckung bis Mitte der 1990er-Jahre eine Pflichtversicherung. Die Quote liegt hier, wie in den Vorjahren (22.7.2021, 6.5.2020, 29.4.2019), bei 94 Prozent.

In drei weiteren Ländern (Nordrhein-Westfalen (NRW), Thüringen und Sachsen) liegt die Quote mittlerweile immerhin bei mindestens 50 Prozent. Knapp unter dieser Marke befinden sich Hessen und Sachsen-Anhalt. Schlusslicht ist Bremen mit 28 Prozent. In Niedersachsen und Hamburg beträgt die Anbündelungsquote 30 Prozent, in Mecklenburg-Vorpommern 31 Prozent.

Zuletzt deutliche Zuwächse

Den größten Zuwachs (jeweils plus sechs Prozentpunkte) gab es binnen Jahressicht in NRW (auf 53 Prozent) und im Saarland (auf 44 Prozent). Um jeweils fünf Punkte höher fiel die Quote aus in Hessen (49 Prozent), Rheinland-Pfalz (42 Prozent), in Schleswig-Holstein (36 Prozent) sowie in Niedersachsen und Bremen.

Dadurch konnte NRW an Thüringen und Sachsen vorbeiziehen und auf Rang zwei klettern. Hessen überholte Sachsen-Anhalt und findet sich nun an fünfter Stelle wieder.

Im Vergleich zu 2011 ging es mit Ausnahme des „Sonderfalls“ Baden-Württemberg in allen Bundesländern um zwischen zehn Prozentpunkte in Sachsen-Anhalt und 32 Prozentpunkte im Saarland aufwärts.

Im letztgenannten Bundesland hat sich die Anbündelungsquote sogar beinahe vervierfacht. In Bremen, Hessen, Hamburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Berlin waren zuletzt immerhin noch mehr als doppelt so viele Wohngebäude mit einer erweiterten Elementarschadendeckung abgesichert als noch zehn Jahre zuvor.