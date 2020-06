Wie sich PKV-Kunden von morgen bereits heute gewinnen lassen

2.6.2020 – Potenzielle Kunden für Vollkostentarife lassen sich mit Optionstarifen bereits „sichern“. Die „Konservierung“ des aktuellen Gesundheitszustands kostet den Kunden nur wenige Euro im Jahr. Da die Termine und Fristen für die Ausübung der Optionen sehr unterschiedlich und eng sind, müssen solche Kunden gut betreut werden.

Mit Optionstarifen sichern sich Kunden den Wechsel in einen Vollkostentarif ohne erneute Risikoprüfung. Beim Abschluss des Optionsvertrages wird der aktuelle Gesundheitszustand für den späteren Einstieg in die private Krankenversicherung (PKV) „eingefroren“. Das VersicherungsJournal Extrablatt 2|2020 hat diesen Markt untersucht. 20 Anbieter nannten bei der Umfrage dieser Zeitschrift ihre Optionslösungen.

Die Zielkunden für einen PKV-Optionstarif

Vier Gesellschaften bieten diese Option im Rahmen eines Ergänzungstarifes – meist stationäre Wahlleistungen. Die meisten Angebote richten sich an gesetzlich Krankenversicherte. Einige wenige Anbieter gewähren ihren eigenen Vollversicherten mit diesen Optionstarifen den Umstieg auf Tarife mit höherem Leistungsversprechen ohne erneute Risikoprüfung.

Acht Angebote gibt es für Studierende, vor allem an solche auf Lehramt beziehungsweise mit dem Karriereziel der Beamtenlaufbahn. Die Option muss bei den meisten Anbietern gezogen werden, wenn die Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), der Anspruch auf Familienversicherung oder freie Heilfürsorge oder der Bezug von Übergangsgebührnissen enden, oder wenn beispielsweise Beihilfeansprüche begründet werden.

Für die Ausübung der Option räumen die Anbieter ihren Versicherten unterschiedlich lange Fristen ein: von zwei bis zu sechs Monaten in einigen Ausnahmefällen. Tarife, die sich an Vollversicherte anderer PKV-Anbieter richten, haben im Regelfall keine Vorgaben.

Kosten und Nutzen nach Berechnungen der Krankenversicherer

Üblicherweise kosten die Optionen nur wenige Euro im Jahr. Das kann sich für den Kunden, der die Option später wirklich zieht, schnell lohnen. So rechnet die Allianz Private Krankenversicherungs-AG ihren Kunden im Infomaterial beispielsweise vor, dass bereits ein ausgeschlagener Zahn in der Vollversicherung „AktiMedBest 90“ zu einem lebenslangen Zuschlag von 15 Euro monatlich führt. Beim rechtzeitigen Abschluss von „OptionFlexiMed“ wäre dieser Zuschlag vermieden worden.

Auf die Frage, ob die Kunden ihre Option nutzen, antwortete die Württembergische Krankenversicherung AG: „Unseren Daten zu Folge haben in den letzten Jahren ungefähr 20 Prozent der Versicherungsnehmer ihre Option genutzt. Bei weiteren 40 Prozent läuft der Optionszeitraum noch, bei 40 Prozent der Kunden ist der Vertrag ohne Wechsel in die Vollversicherung geendet (ob dabei ein Wechsel in Zusatztarife erfolgt ist, wurde nicht ausgewertet)“.