Wenn für einen Arztbesuch ein Dolmetscher erforderlich ist

26.3.2018 – Benötigt ein Versicherter, der nur unzulänglich deutsch spricht, für seine Besuche bei Ärzten einen Dolmetscher, so ist sein gesetzlicher Krankenversicherer nicht dazu verpflichtet, die Kosten hierfür zu übernehmen. Das hat das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen mit einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil vom 23. Januar 2018 entschieden (L 4 KR 147/14).

Der Entscheidung lag die Klage eines vereidigten Dolmetschers zugrunde. Er hatte einen in Hannover lebenden, aus Serbien stammenden Schwerkranken bis zu dessen Tod im Jahr 2011 zu seinen Arztbesuchen begleitet.

Zwingend erforderlich

Die dadurch entstandenen Kosten in Höhe von knapp 5.000 Euro machte der Kläger gegenüber dem gesetzlichen Krankenversicherer des Verstorbenen geltend. Das begründete er damit, dass wegen der ungenügenden deutschen Sprachkenntnisse des Patienten eine Begleitung zwingend erforderlich gewesen sei.

Ohne eine Übersetzung sei die medizinische Versorgung des Mannes gefährdet gewesen. Seine Tätigkeit sei im Übrigen auch von den behandelnden Ärzten des Verstorbenen als nötig erachtet und befürwortet worden.

Fehlende Rechtsgrundlage

Mit der Begründung, dass die Tätigkeit eines Dolmetschers nicht zum Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherer gehöre, lehnte die Krankenkasse die Übernahme der Kosten ab. Der Dolmetscher zog daher vor Gericht. Dort erlitt er eine Niederlage.

In seiner Urteilsbegründung schloss sich das Gericht der Auffassung des Versicherers an, dass es an einer Rechtsgrundlage für die Erstattung von Dolmetscherkosten durch die gesetzlichen Krankenversicherer fehle. Zu den abrechnungsfähigen ärztlichen Behandlungen würden nämlich nur solche zählen, die ein Arzt selbst ausführe.

Auch Tätigkeiten von Hilfspersonen zählten nur dann zum Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherer, wenn sie unmittelbarer Bestandteil der ärztlichen Behandlung seien und von dem Arzt fachlich überwacht und angeleitet würden.

Keine gesetzliche Regelungslücke

Auf die Frage, ob die Tätigkeit eines Dolmetschers im weitesten Sinne einer ärztlichen Behandlung diene oder gar hierfür erforderlich sei, komme es hingegen nicht an. Denn eine Dolmetschertätigkeit unterliege weder der Verantwortung noch der Kontrolle des Arztes. Dass sie gegebenenfalls ärztlich angeordnet oder befürwortet werde, spiele für die rechtliche Beurteilung und die Erstattungsfähigkeit der Kosten keine Rolle.

Im Fall des Klägers vermochten die Richter auch keine planwidrige gesetzliche Regelungslücke erkennen. „Zwar kann die Hinzuziehung eines Dolmetschers für Krankenbehandlungen mitunter notwendig oder zumindest dienlich sein. Dieses Problems ist sich der Gesetzgeber jedoch bewusst gewesen, indem er nicht medizinische Nebenleistungen ausdrücklich geregelt und auf wenige Fälle, wie zum Beispiel den der Hinzuziehung eines Gebärdendolmetschers, beschränkt hat“, so das Gericht.