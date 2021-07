Wenn eine Werkstatt mehr berechnet als angemessen

26.7.2021 – Falls einen Geschädigten kein Verschulden bei der Auswahl einer Werkstatt trifft, ist es ausschließlich Sache des Schädigers beziehungsweise dessen Haftpflichtversicherers, das Werkstatt- und Prognoserisiko zu tragen. Das hat das Amtsgericht Köln mit Urteil vom 30. Dezember 2020 entschieden (276 C 133/20).

Der Personenkraftwagen des Klägers war bei einem Verkehrsunfall beschädigt worden. Die alleinige Haftung des Unfallgegners stand außer Diskussion. Das wurde auch von dessen Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer nicht bestritten.

Die Reparaturkostenrechnung, die der Pkw-Besitzer eingereicht hatte, kürzte der Versicherer dennoch um knapp 380 Euro. Das begründete er damit, dass die Werkstatt Arbeiten in Rechnung gestellt habe, die überflüssig gewesen seien.

Es sei beispielsweise nicht nötig gewesen, das gesamte Auto zum Lackierer zu bringen, sondern nur Fahrzeugteile. Das Unternehmen bestritt auch, dass vor Beginn der Reparatur eine Fahrzeugreinigung notwendig gewesen sei.

Werkstatt- und Prognoserisiko ist Sache des Schädigers

Das Kölner Amtsgericht verurteilte den Versicherer jedoch dazu, sämtliche von der Werkstatt in Rechnung gestellten Kosten zu erstatten. Denn grundsätzlich trage der Schädiger das sogenannte Werkstatt- und Prognoserisiko.

Das sei nur dann nicht der Fall, wenn dem Unfallgegner bei der Auswahl der Werkstatt ein grober Schnitzer unterlaufen sei. Sobald ein Geschädigter aber sein verunfalltes Fahrzeug der Werkstatt zwecks Reparatur übergeben hat, habe er letztlich keinen Einfluss mehr darauf, ob und inwieweit unnötige oder überteuerte Maßnahmen vorgenommen werden.

Dieses dürfe nicht zulasten des Geschädigten gehen, der andernfalls einen Teil seiner Aufwendungen nicht ersetzt bekommen würde.

Eine Frage der Erkenntnis- und Einflussmöglichkeiten

Was an Herstellungsaufwand erforderlich ist, werde nicht nur durch die Art und das Ausmaß des Schadens, sondern auch von den Erkenntnis- und Einflussmöglichkeiten des Geschädigten mitbestimmt. Dabei sei zu beachten, dass er von dem Urteil von Fachleuten abhängig sei, die er zur Instandsetzung des Fahrzeugs heranziehen müsse.

„Hieraus ergibt sich, dass der Geschädigte nach dem Wirtschaftlichkeits-Gebot den Schaden auf diejenige Weise beheben muss, die sich in seiner individuellen Lage, das heißt angesichts seiner Erkenntnis- und Einflussmöglichkeiten sowie unter Berücksichtigung etwaiger gerade für ihn bestehender Schwierigkeiten als die wirtschaftlich vernünftigste darstellt, um sein Vermögen in Bezug auf den beschädigten Bestandteil in einen dem früheren gleichwertigen Zustand zu versetzen“, so das Gericht.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs müsse ein Geschädigter auch nicht zugunsten des Unfallverursachers sparen und sich auf die kostengünstigste Möglichkeit, die beschädigte Sache wiederherzustellen, beschränken.

Auf die Sachkunde der Werkstatt verlassen

Weil ein Schädiger gemäß § 249 BGB zum Naturalersatz verpflichtet sei, lägen Reparaturarbeiten grundsätzlich in dessen Verantwortungssphäre. Das gelte zum einen, wenn die Werkstatt dem Geschädigten unnötige Arbeiten in Rechnung stellt. Es gelte zum anderen auch, wenn überhöhte Preise oder Arbeitszeiten in Ansatz gebracht oder Arbeiten berechnet werden, die in dieser Weise nicht ausgeführt wurden.

Denn dass einzelne Positionen erforderlich sind, könne ein Geschädigter, der über keine entsprechenden Fachkenntnisse verfügt, nicht beurteilen. Er müsse sich vielmehr auf die Sachkunde der Werkstatt oder, falls zuvor beauftragt, eines Gutachters verlassen.

Dem Schädiger beziehungsweise dessen Haftpflichtversicherer entstünde dadurch kein Nachteil. Denn er könne sich vom Unfallgegner nach den Grundsätzen des Vorteilsausgleichs etwaige Schadenersatzansprüche gegenüber der Werkstatt abtreten lassen. Das Gericht sah keine Veranlassung, eine Berufung gegen seine Entscheidung zuzulassen.

Gilt auch für den Bereich der Kaskoversicherung

Die vom Gericht aufgestellten Grundsätze gelten übrigens auch für den Bereich der Kaskoversicherung. Denn hat ein Versicherter seinem Kasko-Anbieter vor Beginn der Reparaturarbeiten einen Kostenvoranschlag der Werkstatt vorgelegt, darf er darauf vertrauen, dass dieser richtig ist.

Sollte das von dem Versicherer angezweifelt werden, ist es seine Sache, sich mit der Werkstatt auseinanderzusetzen. Das geht aus einem Urteil des Amtsgerichts Heilbronn vom 8. Februar 2021 hervor (VersicherungsJournal 19.4.2021).