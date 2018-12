Wenn ein Sachverständigengutachten nichts wert ist

21.12.2018 – Der Verursacher eines Verkehrsunfalls muss die Kosten für ein von dem Geschädigten in Auftrag gegebenes Gutachten in der Regel auch dann übernehmen, wenn es Fehler aufweist, die der Geschädigte nicht erkennen konnte. Das hat das Amtsgericht Frankfurt am Main mit einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil vom 24. Oktober 2018 entschieden (31 C 1884/16).

Der Entscheidung lag der Fall einer Fahrzeughalterin zugrunde, die mit ihrem Personenkraftwagen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war.

Handwerkliche Mängel in Gutachten

Die Beteiligten waren sich darüber einig, dass der Unfallverursacher in vollem Umfang verpflichtet ist, den Schaden, der der Klägerin entstanden war, zu erstatten. Streit gab es jedoch wegen des Ersatzes der Kosten eines Sachverständigen-Gutachtens, das die Klägerin in Auftrag gegeben hatte.

Denn der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer des Schädigers hielt das Gutachten wegen handwerklicher Mängel für unbrauchbar. Er rechnete den Fahrzeugschaden daher auf Basis eigener Berechnungen ab. Der Versicherer weigerte sich außerdem, der Klägerin die Kosten für das Gutachten in Höhe von rund 1.000 Euro zu erstatten.

Fehlende Sachkunde

Zu Unrecht, urteilte das Frankfurter Amtsgericht. Es gab der Klage auf Erstattung der von dem Sachverständigen berechneten Kosten in vollem Umfang statt.

Weil der Sachverständige den Restwert des Fahrzeugs falsch ermittelt hatte, ist das Gutachten nach den Feststellungen des Gerichts zwar fehlerhaft. Dieses habe die Klägerin jedoch nicht erkennen können.

Kosten voll zu erstatten

Ein Schädiger müsse nur dann nicht für die Kosten eines mangelhaften Gutachtens aufkommen, wenn der Geschädigte auch ohne besondere Sachkunde die Mängel bemerken und den Sachverständigen daraufhin zur Nachbesserung anhalten kann.

Der Versicherer wurde daher dazu verurteilt, der Klägerin die Kosten, die ihr von dem Sachverständigen für das Gutachten in Rechnung gestellt worden sind, in voller Höhe zu erstatten.