Wenn ein Rettungswagen zu schnell unterwegs ist

22.5.2018 – Passiert der Fahrer eines im Einsatz befindlichen Rettungswagens mit einer Geschwindigkeit von mehr als 40 Stundenkilometer bei Rot eine Kreuzung, ist er überwiegend für die Folgen einer im Kreuzungsbereich erfolgten Kollision mit einem querenden Pkw verantwortlich. So lautet der Tenor eines Urteils des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 6. Februar 2018 (I-1 U 112/17).

In dem entschiedenen Fall war ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn zu einem Notfalleinsatz unterwegs. Dabei überquerte er bei Rot eine Kreuzung.

Die Beklagte, die bei Grün die Kreuzung mit ihrem Pkw passierte, konnte den Rettungswagen wegen baulicher Besonderheiten der Kreuzung erst sehr spät wahrnehmen. Dies stellte sich später heraus und wurde durch einen Sachverständigen bestätigt. Die Autofahrerin fuhr seitlich mit leicht überhöhter Geschwindigkeit in das Fahrzeug.

Der Vollkaskoversicherer des Rettungswagens regulierte den an diesem entstandenen Schaden in Höhe von rund 18.000 Euro. Anschließend forderte er vom Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherer der Beklagten, seine Aufwendungen zu erstatten, und begründete dies damit, dass diese ausschließlich für den Unfall verantwortlich sei.

Regressforderung des Vollkaskoversicherers

Das in erster Instanz mit dem Fall befasste Düsseldorfer Landgericht gab der Klage nach Einholung eines Sachverständigen-Gutachtens nur zur Hälfte statt. Der Sachverständige hatte nämlich festgestellt, dass der Fahrer des Rettungswagens mit einer Geschwindigkeit von mindestens 43 Stundenkilometer ungebremst in die Kreuzung eingefahren war. Nach Ansicht des Gerichts treffe ihn daher ein erhebliches Mitverschulden.

Denn dem Fahrer eines Einsatzfahrzeuges würden zwar nach der Straßenverkehrsordnung Sonderrechte eingeräumt. Er dürfe dennoch nur dann in eine für ihn durch Rotlicht gesperrte Kreuzung einfahren, wenn er sich vergewissert habe, dass sich der Querverkehr darauf eingestellt hat, ihm Vorrang zu gewähren. Davon könne angesichts der Geschwindigkeit des Rettungswagens zum Zeitpunkt der Kollision nicht ausgegangen werden.

Die Fahrerin des Pkw treffe jedoch ein nicht unerhebliches Mitverschulden. Denn nach Feststellungen des Sachverständigen hätte sie den Unfall vermeiden können, wenn sie mit den erlaubten 50 Stundenkilometer und nicht, wie sich herausstellte, mit 60 km/h in die Kreuzung eingefahren wäre. Das Landgericht hielt daher eine Schadenteilung für gerechtfertigt.

Erfolgreiche Berufung

Doch dem wollte sich das in Berufung mit dem Fall befasste Düsseldorfer Oberlandesgericht nicht anschließen. Es hielt die Regressforderung des Versicherers des Rettungswagens für überwiegend unbegründet.

Von einem Rettungswagen, der Sonderrechte in Anspruch nimmt und trotz Rotlicht in eine Kreuzung einfährt, gehe eine hohe Gefährdung aus. Die anderen Verkehrsteilnehmer müssten sich erst auf diese unvermittelt geschaffene Verkehrssituation einstellen. Diese Gefahr habe sich in dem entschiedenen Fall realisiert.

Der Fahrer des Rettungswagens durfte nach Ansicht der Richter zwar trotz der für ihn auf Rot zeigenden Ampel in die Kreuzung einfahren. Dass habe er jedoch nur unter Beachtung größtmöglicher Sorgfalt tun dürfen.

Davon könne jedoch nicht ausgegangen werden. Denn er sei nach den Feststellungen des Sachverständigen ungebremst mit 43 Stundenkilometer in die Kreuzung eingefahren und habe damit im höchsten Maße grob fahrlässig gehandelt.

Deutliche Worte

Angemessen wäre es gewesen, mit Schrittgeschwindigkeit und nach Vergewisserung, dass andere Verkehrsteilnehmer sein Wegerecht beachten, bei Rotlicht in die Kreuzung einzufahren.

„Stattdessen ist er mit einer Geschwindigkeit von über 40 km/h in die Kreuzung gefahren, ohne auf das Fahrzeug der Beklagten auch nur ansatzweise zu achten. Die von ihm in Anspruch genommenen Sonderrechte vermögen sein unverantwortliches und rücksichtsloses Verhalten nicht zu rechtfertigen“, so das Gericht in seiner Urteilsbegründung.

Hinter diesem Verhalten trete der Verursachungsanteil der Beklagten weitgehend zurück. Unter Berücksichtigung der durch die leichte Geschwindigkeits-Überschreitung erhöhten Betriebsgefahr ihres Fahrzeugs hielten die Richter eine Haftungsquote der Beklagten von allenfalls 20 Prozent für angemessen. Das Oberlandesgericht sah keine Veranlassung, eine Revision gegen seine Entscheidung zuzulassen.