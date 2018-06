Wenn der Zeitpunkt eines Arbeitsunfalls nicht feststeht

27.6.2018 – Gilt als erwiesen, dass eine Verletzung die Folge eines Arbeitsunfalls ist, hat der Beschäftigte auch dann Anspruch auf Leistungen der Berufsgenossenschaft, wenn nicht feststeht, in welcher von zwei Schichten der Unfall geschah. Das hat das Sozialgericht Karlsruhe mit Urteil vom 20. April 2017 entschieden (S 1 U 940/16).

Geklagt hatte ein Mitarbeiter eines Automobilherstellers. Seine Aufgabe bestand darin, zusammen mit einem Kollegen nicht ordnungsgemäß eingesetzte Front- und Heckscheiben mit Hilfe eines Schneidedrahts zu lösen und neu in die Fahrzeuge einzusetzen.

Bei seiner Tätigkeit war der Kläger eheblichen Zugkräften ausgesetzt. Er musste außerdem zeitweise eine unergonomische Arbeitshaltung einnehmen. Das führte zu einer starken und partiell einseitigen Belastung des Schultergelenks sowie der Schultermuskulatur.

Wegen der Schwere der Arbeit konnten er und sein Kollege je Arbeitsschicht in der Regel maximal vier Scheiben ein- und ausbauen.

Acht Scheiben pro Schicht

Im August des Jahres 2015 wurde der Kläger für mehrere Tage in ein anderes Werk seines Arbeitgebers abgeordnet. Als Spezialist sollte er hier zusammen mit einem Kollegen für eine Pressepräsentation nicht vier, sondern acht Scheiben pro Schicht auswechseln.

Am dritten Tag bemerkte der Kläger nach dem Aufstehen eine Schwellung seines gesamten rechten Armes sowie einen größeren blauen Fleck unterhalb des Schultergelenks. Ein daraufhin von ihm aufgesuchter Arzt diagnostizierte eine Ansatzruptur des kleinen Brustmuskels und der Sehnen sowie eine Arm-Venen-Thrombose.

Kein Arbeitsunfall?

Wegen der Folgen der Verletzung wollte er Leistungen seiner Berufsgenossenschaft in Anspruch nehmen. Mit dem Argument, dass es sich um keinen Arbeitsunfall handele, weil der Versicherte eine willentlich gesteuerte Körperbewegung ausgeführt habe, lehnte es der gesetzliche Unfallversicherer ab, dem Antrag des Klägers zu entsprechen.

Im Übrigen lasse es sich nicht mit Sicherheit feststellen, in welcher der zwei Schichten die Verletzung eingetreten sei. Es würde daher auch aus diesem Grund kein Versicherungsschutz bestehen.

Dieser Argumentation wollte sich das Stuttgarter Sozialgericht nicht anschließen. Es gab der Klage des Mannes auf Anerkennung seiner Verletzung als Arbeitsunfall statt.

Nach Überzeugung des Gerichts hat der Kläger die Verletzung während seiner Arbeit erlitten. Denn er sei einer außergewöhnlich hohen Arbeitsbelastung ausgesetzt gewesen, als er pro Arbeitsschicht acht statt üblicherweise vier Scheiben auswechseln musste.

Zugbelastungen

Wird von einem Arbeitsunfall ausgegangen, stehe dem außerdem nicht entgegen, dass der Kläger bei den Schneidevorgängen eine willentlich gesteuerte Handlung ausgeführt habe. „Zwar ist dem Begriff ‚Unfall‘ die Unfreiwilligkeit der Einwirkung immanent. Zu unterscheiden hiervon sind jedoch Fälle eines gewollten Handelns aufgrund einer ungewollten Einwirkung infolge einer Fehlbelastung oder eines sonstigen überraschenden Moments“, so das Gericht.

Die Zugbelastungen hätten sich nach den Feststellungen eines medizinischen Sachverständigen unmittelbar auf die Brustmuskulatur des Klägers ausgewirkt und zu dem Riss des kleinen Brustmuskels geführt.

Rechtskräftige Entscheidung

Die Anerkennung als Arbeitsunfall scheitert nach Ansicht des Gerichts auch nicht daran, dass nicht feststeht, in welcher der beiden Schichten er sich ereignet hat. Es sei zwar in der Regel erforderlich, dass eine zu einer Gesundheitsstörung führende Einwirkung innerhalb einer Arbeitsschicht auftrete. Das müsse jedoch nicht an einem kalendermäßig konkret zu bestimmenden Tag geschehen.

Da keine Anhaltspunkte dafür vorlagen, dass sich der Kläger die Verletzung aufgrund einer anderen Tätigkeit oder einer anlagebedingten Veränderung zugezogen haben könnte, wurde seiner Klage stattgegeben. Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig.