Wenn Beitragsrückerstattungen die Steuerlast erhöhen

6.9.2018 – Erhält ein gesetzlich Krankenversicherter von seiner Krankenkasse eine Beitragsrückerstattung, die auf einem Wahltarif beruht, so ist diese in der Steuererklärung bei den als Sonderausgaben abziehbaren Krankenversicherung-Beiträgen zu berücksichtigen. Das hat der Bundesfinanzhof mit einem gestern veröffentlichten Urteil vom 6. Juni 2018 entschieden (X R 41/17).

Gesetzliche Krankenversicherer haben seit April 2017 die Möglichkeit, ihren Versicherten Selbstbehaltstarife anzubieten. Der Kläger hatte sich für einen derartigen Wahltarif mit Selbstbehalt entschieden. Das hatte zur Folge, dass er von seinem Versicherer pro Kalenderjahr eine Beitragsrückerstattung in Höhe von bis zu 450 Euro erhalten konnte.

Wahltarif

Von dieser Möglichkeit machte der Kläger im Jahr 2014 Gebrauch. Er zog den Betrag in seiner Steuererklärung jedoch nicht bei den von ihm geltend gemachten Sonderausgaben für seine Krankenversicherungs-Beiträge ab.

Das wollte das Finanzamt nicht akzeptieren. Nach erfolglosem Einspruch zog der Kläger daher vor Gericht. Dort erlitt er eine Niederlage.

Bonuszahlung ist nicht gleich Beitragsrückerstattung

Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs ist die Beitragsrückerstattung, die dem Kläger von seinem Krankenversicherer gewährt wird, als „Prämienzahlung“ im Sinne von § 53 Absatz 1 SGB V anzusehen, welche die Höhe seiner Vorsorgeaufwendungen mindert.

Derartige Rückerstattungen seien steuerrechtlich anders zu bewerten, als Bonusleistungen, die Krankenkassen ihren Mitgliedern zur Förderung eines gesundheitsbewussten Verhaltens gewähren.

Denn bei einem Bonus handele es sich um eine Erstattung von gesundheitsbezogener Aufwendungen, die von einem Versicherten selbst getragen werden. Er stehe daher nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit den Beiträgen zur Erlangung des Basis-Krankenversicherungs-Schutzes.

Beitragszahlung reduziert

Hingegen entspreche die im Gesetz als „Prämienzahlung“ bezeichnete Erstattung einer Beitragsrückerstattung in der privaten Krankenversicherung. In beiden Fällen erhalte der Versicherte eine Zahlung von seinem Krankenversicherer, da dieser von ihm nicht oder in einem geringeren Umfang in Anspruch genommen wurde.

Dadurch würden im Ergebnis seine Beitragszahlungen reduziert mit dem Ergebnis, dass der Steuerpflichtige wirtschaftlich weniger belastet werde. Eine derartige Zahlung müsse folglich bei der Ermittlung des Sonderausgabenabzugs berücksichtigt werden.