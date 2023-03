Welcher Gerichtsstand gilt bei einer Klage gegen einen ausländischen Versicherer?

29.3.2023 – Stellen Versicherungs-Bedingungen einer ausländischen Lebensversicherung in einer Gerichtsstandsklausel auf den Wohnort des Versicherungsnehmers ab, kommt es auf den Wohnort bei Klageerhebung und nicht auf den bei Vertragsschluss an. Das hat das Oberlandesgerichts Frankfurt am Main mit einem am Montag veröffentlichten Urteil vom 8. Februar 2023 entschieden (7 U 66/21).

Der Kläger hatte im Jahr 2000 bei einem in Großbritannien und Nordirland ansässigen Versicherer einen Lebensversicherungs-Vertrag abgeschlossen.

Gericht nicht zuständig?

Zum Gerichtsstand enthielt der Vertrag folgende Regelung: „Hat der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz in Deutschland, unterliegt der Vertrag deutschem Recht. Das Gericht, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz hat oder etabliert ist, ist zuständig, jegliche Streitigkeiten zu entscheiden, die sich möglicherweise aus diesem Vertrag ergeben“.

Beim Abschluss des Vertrages wohnte der Kläger in Frankfurt am Main. Vor dessen Landgericht erhob er Klage, als er den Vertrag gegen den Willen des Versicherers im Jahr 2019 rückabwickeln wollte.

WERBUNG

Vom Sinn und Zweck einer Gerichtsstandklausel

Das Frankfurter Landgericht fühlte sich jedoch nicht zuständig. Denn mittlerweile hatte der Versicherte seinen Wohnsitz in die Schweiz verlegt. Das Landgericht wies die Klage daher mangels seiner internationalen und örtlichen Zuständigkeit als unzulässig ab.

Zu Recht befand das in Berufung mit dem Fall befasste Oberlandesgericht der Stadt. Der Klausel zum Gerichtsstand sei zwar nicht ausdrücklich zu entnehmen, ob es bei einer Klageerhebung auf den Wohnsitz des Versicherungsnehmers bei Vertragsabschluss oder bei Klageerhebung ankommt.

„Im Wege der aus Sicht eines durchschnittlichen, verständigen Versicherungsnehmers vorzunehmenden Auslegung sei jedoch auf den Wohnsitz bei Klageerhebung abzustellen“, so das Berufungsgericht.

Rechte wohnortnah verfolgen

Dafür spreche nicht nur der im Präsens gehaltene Wortlaut der Klausel, sondern insbesondere auch der Sinn und Zweck der Regelung. Denn dem Versicherungsnehmer solle durch die Regelung die Möglichkeit eingeräumt werden, seine Rechte wohnortnah zu verfolgen.

Dadurch sollten Erschwernisse vermieden werden, die für ihn mit einer Prozessführung in einem weit entfernten Ort verbunden sein könnten. Es komme daher auch nicht darauf an, dass nach Einschätzung des Klägers eine Klageerhebung in Frankfurt am Main günstiger für ihn wäre.