Weitere Preisrunde für Haftpflicht-Versicherungen in Sicht

27.1.2022 – Der Markt für industrielle und gewerbliche Haftpflicht-Policen wird sich einer Umfrage unter den Teilnehmern einer Fachkonferenz zufolge weiter verhärten. Neben den Preisen und Bedingungen ging es in der Diskussion in weiten Teilen um die aus dem Thema Nachhaltigkeit erwachsenden Risiken.

50 Prozent der an der Euroforum-Jahrestagung Haftpflicht am Mittwoch Teilnehmenden erwarten einen weiter verhärtenden Markt. „Die Preise werden nicht flächendeckend steigen, aber für kritische Risiken wie Exposure in den USA, Automotive und Cyber.

Für die IT-Dienstleister dürften die Kapazitäten enger werden“, sagte Stefan Horvath, Leiter Allgemeine Haftpflicht Betrieb – Industriekunden der Axa Versicherung AG.

Wir arbeiten am Wettbewerb. Thomas Haukje, Geschäftsführer Nordwest Assekuranzmakler

Zarte (Hoffnungs-)Pflänzchen aus Sicht der Versicherungsmakler

Thomas Haukje (Bild: BDVM)

Nach Meinung von Thomas Haukje, Geschäftsführer der Nordwest Assekuranzmakler GmbH & Co. KG, gibt es für die Kunden in zwei, drei Jahren Besserung. „Wir arbeiten am Wettbewerb“, so Haukje. Es gebe schon „zarte Pflänzchen“.

Gegen Preisdruck und Verschlechterung der Bedingungen arbeiten die Versicherungsnehmer teils mit der Gründung von Captives und höheren Selbstbehalten. Haukje hofft aber auch auf „frisches Geld“ für zusätzliche Risikoträger.

Breiten Raum nahm am ersten Konferenztag der Umgang mit den ESG-Kriterien ein. Lutz Torbohm, Geschäftsführer der SMS Insurance GmbH, kritisiert die mangelnde Bereitschaft der Assekuranz, Unternehmen bei der Entwicklung neuer Techniken im Rahmen der Transformation zu einem CO2-ärmeren Wirtschaften zu begleiten.

Nachhaltigkeit wird zum Problem

„Wenn bestimmte Schlagworte wie Recycling oder Offshore fallen, gibt es ein No-Go in Verhandlungen mit Versicherern“, berichtete der Versicherungsmanager des Konzerns, der im Bereich Hütten- und Walzwerkstechnik tätig ist.

So sei es beispielsweise schwierig, Deckungsschutz für das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien zu erhalten. Wenn man die Stahl-Industrie auf Wasserstoff umstellen wolle, brauche man die Begleitung der Assekuranz.

Torbohm äußerte sein Unverständnis, dass sich die Versicherungswirtschaft in der Kapitalanlage bis 2050 Zeit lasse, klimaneutral zu sein, in der Zeichnungspolitik derartige Ziele aber teils schon für 2030 formuliere.

Fromme: Versicherer nicht zur Umweltpolizei machen

Journalist Herbert Fromme forderte, die Versicherer dürfen nicht zur Umweltpolizei gemacht werden. „Das können sie nämlich nicht“, ist er sich sicher.

Es könne nicht sein, dass legales Wirtschaften von der Assekuranz aus ESG-Gründen nicht mehr versichert werden könne. Wenn die Versicherungswirtschaft keinen Weg finde, mit ESG-Risiken umzugehen, drohe sie weiter an gesamtwirtschaftlicher Relevanz zu verlieren.

Haukje sagte: „Wir brauchen die Versicherungswirtschaft für die Begleitung der Transformation.“ Gehe es um neue Techniken wie Wasserstoff oder Batterien, erlebt auch er die Branche „zugeknöpft, weil ihr die klassischen Mittel zur Risikobewertung“ fehlten.

Branche zu mehr Risikobereitschaft aufgefordert

Für Tanja Dippel, Customer & Distribution Manager Austria der Swiss Re Corporate Solutions, ist Nachhaltigkeit eindeutig ein „Game Changer“ für alle. Er erzwinge das Riskmanagement weiterzuentwickeln und sich intensiv mit den ESG-Faktoren zu beschäftigen.

Im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Risikolandschaft sei eine „möglichst rasche Lernkurve nötig“. Versicherer sollten nicht „voreilig ablehnen“, sondern technische Know-how und Verständnis aufbauen.

Hans-Peter Klebe, Head of Generali Global Corporate & Commercial Germany Generali Deutschland AG, fordert von der Branche Risikobereitschaft und -neugier und von den Kunden zu neuen Techniken Daten und Transparenz.

Unternehmen und Versicherer sollten sich laut Ralf Rebetge „ernsthaft Gedanken über die ESG-Risiken“ machen. Der Senior Underwriter Financial Lines und Syndikusanwalt der Generali Deutschland Versicherung AG rät, am besten für jeden der drei Buchstaben ein eigenes Compliance-Team zu ernennen – „auch in kleineren Unternehmen“.